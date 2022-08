Bewonder de Italiaanse landschappen

De Eerste Wereldoorlog was – niet geheel verrassend – geen pretje. We kennen dan ook vooral het beeld van trage gevechten, loopgraven en uitgebrande slagvelden, onder andere uit de WW1-games van de Nederlandse ontwikkelaar Blackmill Games. Tijdens gamescom 2022 was het team aanwezig met het derde deel uit de reeks, maar in Isonzo komt er zowaar wat kleur terug. We speelden de game en verkenden de Italiaanse landschappen.

Hoewel Italië zeer betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog, vonden de slagen om Italiaans grondgebied vooral in het noorden van het land plaats. Dit is dan ook waar de squad-based first-person shooter zich volledig op richt: het Alpengebied en natuurlijk de zesde slag om de Isonzo-rivier – what’s in a name. Voor ontwikkelaar Blackmill Games vormde deze slagvelden een nieuwe uitdaging, zo legde producer Thomas Jager uit tijdens de demo op gamescom 2022.

Diepe velden en een verplaatsende frontlinie

Verwacht geen twintig verschillende ‘levels’ in Isonzo, maar een klein aantal verschillende grote slagvelden die jij als Italiaanse en Oostenrijkse strijdtroepen moet zien te overwinnen. De slagvelden zijn stuk voor stuk opgeknipt in kleinere frontlinies waar jij je doorheen moet vechten met jouw team. Dit moet je beetje bij beetje veroveren om uiteindelijk de overwinning te claimen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Rush-modus uit Battlefield. In de game komt dit tot leven met onder andere de historische Slag om de Asiago, onder de Oostenrijkers ook wel bekend als de Strafexpedition in Noord-Italië. In de game is deze veldslag opgedeeld in zes aaneengesloten gebieden waar je tijdens een match doorheen trekt.

Geen onbekend concept, maar wel passend bij de tijd van oorlogsvoering waarin de game zich afspeelt. Volgens producer Jager was dit nodig omdat dit meer bij de smallere slagvelden van Noord-Italië past. Dit in tegenstelling tot de brede, dorre landschappen die we in gebieden als Frankrijk en België zagen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, waar de gevechten vooral van loopgraaf naar loopgraaf werd gevochten.

Wanneer spelers in een enkel gebied hun doelen weten te volbrengen, schuift het slagveld dan ook op naar het volgende stuk. Een leuk detail daarbij is dat een gebied verschillende doelstellingen kan hebben. Zo zagen wij tijdens de demo bij de eerste frontlinie van de Strafexpedition een doel waarbij we een artillerie-eenheid moesten opblazen, maar ook een controlepunt in beslag moesten nemen. Terwijl het controlepunt een typische ‘control point’-aangelegenheid was, moest er bij de artillerie een bom geplaatst worden en ook daadwerkelijk verdedigd worden voordat we verder konden.

Trage, dodelijke gameplay

Net als in de voorgaande delen prijst Blackmill Games ook in Isonzo het realisme aan, al is het op gameplay-gebied wel iets teruggeschroefd in verhouding tot de voorgaande games. Hoewel bij veel van de wapens een enkele kogel nog wel voldoende is om een tegenstander om te leggen, is het geen garantie. Zo zien we bijvoorbeeld verschillende pistolen waar meerdere rake schoten nodig zijn om een vijand te verslaan – of zelf het loodje te leggen. Om deze reden komt de game ook met een gezondheidssysteem dat is uitgebreid, waarbij je op jezelf verband kunt aanbrengen of medische teamgenoten je volledig kunnen herstellen.

Een andere aanpassing vinden we in de samenstelling van de vierkoppige squads, die niet meer verplicht uit vier verschillende rollen moeten bestaan. Deze ‘historische accuratesse’ is in dit geval losgelaten door de ontwikkelaar, zo liet Jager weten tijdens de sessie. Vooral uit feedback van spelers bleek dat squads lastiger vol te krijgen waren, omdat spelers in een bepaalde rol werden gedwongen waar ze niet graag mee spelen. Een squad met vier sluipschutters is in Isonzo ook een optie.

Toch is de kern van de gameplay trouw gebleven aan andere delen en zijn tijdsperiode: gevechten verlopen traag, maar een wilde kogel kan nog altijd dodelijk zijn. Standaard tactieken die je uit het first-person shootergenre kent werken dan ook niet, zo merkte de producer vermakelijk op toen hij zag hoe ik meerdere malen probeerde te ‘reload cancelen’, waarbij je het in de laatste frames van je reload al op een sprinten zet en zo de animatie afbreekt terwijl je toch je geweer hebt herladen. Speel rustig en bewust, is het devies: ken je wapen, verover terrein, maar hou ook je omgeving scherp in de gaten. Anders eindig je alsnog snel in een vroegtijdig graf.

Ga op oorlogspad

Het kwam net al even terug, maar ook in Isonzo spelen squads een belangrijk rol, bestaande uit teams van vier soldaten. Op de slagvelden lopen uiteindelijk 48 spelers rond op de pc, maar consoleversies van de game moeten het doen met 40 spelers per level. Daarbij hebben spelers keuze uit zes verschillende archetypes om mee aan de slag te gaan, die individueel niet alleen hun uitrusting aan kunnen passen, maar ook hun uiterlijk. Dit om soldaten toch hun eigen look en feel te geven op het slagveld, zonder afbreuk te doen aan de historische stijl van de game.

Isonzo is vanaf 13 september te koop voor PC op Steam en de Epic Game Store en op console voor PlayStation 4. Een Xbox-versie en een release in de Humble Store zullen later volgen.