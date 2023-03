Een pittige turn-based combat-game op perkament

Toen we afgelopen augustus de hallen van gamescom afstruinden, waren Pentiment en Rising Lords niet de enige door de middeleeuwen geïnspireerde games die we tegenkwamen. In de Indie Arena Booth was namelijk ook de turn-based combat-game Inkulinati te vinden. Eind januari ging de game in early access en wij doken de digitale boekenstapel in om eens te kijken wat er allemaal te lezen valt.

Yaza Games’ Inkulinati speelt zich namelijk af op de pagina’s van middeleeuwse manuscripten. De figuren die je vaak in de kantlijnen van luxere geschriften ziet, worden ook wel illuminatie of marginalia genoemd; deze spelen in Inkulinati de hoofdrol. Als meestertekenaar is het aan jou om de andere tekenaars te verslaan in een gevecht dat met veer en inkt gestreden wordt.

Levende inkt en fantastische figuren van vroeger

Een van de grote inspiratiebronnen voor Inkulinati was het twaalfde-eeuwse Franse manuscript dat bekend staat als Brévaire de Renaud de Bar. In de marginalia daarvan is onder andere te zien hoe een leger konijnen een burcht verdedigt terwijl het wordt aangevallen door gewapende honden.

Het kleine, Poolse team bekend als Yaza Games heeft daarnaast verschillende andere manuscripten geraadpleegd, dus de figuren die je in de game voorbij ziet komen zijn veelal gebaseerd op bestaande marginalia, zoals hieronder te zien. Of, zoals Yaza Games het zelf verwoordt: “Onze concept artists van zevenhonderd jaar geleden hebben het uiterlijk, de activiteiten en de algehele sfeer van de game bepaald.” Dat is dus incluis de soms schunnige grapjes die in de tekeningen te zien zijn. Ook vroeger was er fantasie te over.

De game wordt, naast de fijne en uitgebreide tekeningen, begeleid door muziek van Hildegard von Blingin’, die we vooral kennen van de bekende covers in bardcore-stijl.

De pagina als speelveld

Als Inkulinati-meester heb je de volle controle over verschillende dingen: jouw eigen Tiny Inkulinati, die zich op de pagina bevindt en de commando’s geeft voor acties, alsmede de andere figuren die je te wapen roept. Afhankelijk van je level en speelstijl kun je bijvoorbeeld konijnen met zwaarden, ezels met trompetten of duiven met bogen op de pagina laten verschijnen om voor je te vechten, en allemaal hebben ze een eigen naam. Ondertussen worden de acties die je onderneemt beschreven op de pagina zelf. Een mooi detail dat eindeloos vermaakt.

Elke unit kan eens per beurt in actie komen, behalve tijdens de beurt waarin ze voor het eerst opgeroepen zijn. Door op de pagina Levende Inkt te verzamelen, kun je steeds meer troepen tekenen. Vervolgens kun je hen laten bewegen en aanvallen, of een speciale actie laten gebruiken. De aanvallen van de troepen hebben een leuk systeem om schade te doen dat gebaseerd is op de timing van je klik. Dit brengt de game wat extra dynamiek. Daarnaast zijn vooral de acties van de Tiny Inkulinati geinig ingevuld – een troep een flinke por geven met je vinger kan bijvoorbeeld gebruikt worden als extra aanval en dat voelt altijd als een grappige actie waarbij je je kwaadaardige gniffel moeilijk in kunt houden.

De acties die je onderneemt worden in real-time beschreven op de pagina zelf – een mooi detail dat eindeloos vermaakt.

Hup, in het hellevuur ermee

Als jij en je tegenstander beiden de beurt hebben afgerond, gebeurt er vaak iets op het speelveld. Zo kan het zijn dat er hellevuur of gif aan de marges verschijnt, dat zich daarna elke beurt een vakje uitbreidt. Deze kun je naar je eigen hand zetten door vijanden erin te schuiven, wat eindeloos bevredigend is. Ondertussen moet je echter ook uitkijken dat je eigen Tiny Inkulinati er niet in belandt. Als een van de twee Inkulinati in het vuur eindigt, van de paginamarge wordt afgeschoven of geen levenspunten meer over heeft, is het potje namelijk afgelopen. Al deze elementen zorgen voor een gameplay-combinatie waarbij je constant moet opletten waar je inkulinati zich bevinden en wat de acties zijn die je tegenstander eventueel zou kunnen nemen.

Met elk level dat je uitspeelt, ga je verder door het overkoepelende verhaal heen. Jouw mentor, die overigens net een middeleeuwse versie van Yoda is, leert je eerst de kneepjes van het vak. Na een onverwachte gebeurtenis waar de mentor bij betrokken is, moet je toch echt de touwtjes in eigen handen nemen om hem te redden. Het is niet het meest originele verhaal, maar de humor waarmee het gebracht wordt, maakt dat helemaal goed.

Met vleierij kom je blijkbaar dus wél ergens.

Pittige levels op perkament

Er zijn in Inkulinati drie verschillende moeilijkheidsgraden te selecteren. Tijdens het spelen merkte ik echter dat deze wel erg dicht bij elkaar liggen en dat de game verrassend uitdagend bleek. In essentie is de gameplay niet te ingewikkeld en worden nieuwe mechanieken gaandeweg op een fijn tempo toegevoegd.

Desondanks voelde de game met name in de makkelijkere setting wat uit balans. In een recente patch heeft de ontwikkelaar wat gesleuteld met deze settings, waardoor de levels behapbaarder zijn. De echte strategie-fan zal in Inkulinati in ieder geval een diepgaand en bevredigend strategie-systeem aantreffen, dat het verkennen zeker waard is.

Wat de toekomst nog voor Inkulinati in petto heeft

Gezien de vroegtijdige toegangsstatus zal er voor Inkulinati nog het een en ander getweakt en toegevoegd worden voordat de game volledig wordt uitgegeven. Wat we tot nu toe voorgeschoteld hebben gekregen, is in ieder geval erg smakelijk, en we kijken uit naar wat Yaza games nog met de game van plan is. Op basis van de Kickstarter-stretchgoals kunnen we onder andere nog draken en apen verwachten, en zullen er battle maps met zee- en hel-thema’s toegevoegd worden.

Recentelijk is er nog een flinke update verschenen, waarin onder andere Andreas uit Pentiment een verschijning maakt. Ook is daarin een nieuwe Inkulinati-meester te vinden en zijn er nieuwe beesten en battle maps toegevoegd.

Als je Inkulinati’s updates wilt bijhouden, kun je de Steam-pagina volgen of lid worden van de de Discord-server.

Inkulinati is nu in early access te spelen op Steam, GOG en Xbox Game Preview voor Xbox One & Xbox Series X|S. Daarnaast is de game speelbaar met Xbox Game Pass. In de toekomst wordt de game nog verwacht op Nintendo Switch, al is daar nog geen verschijningsdatum voor aangekondigd.