Digital Sun Games bouwt door op eigen fundering

Beoordeel een boek niet op zijn omslag, of in het geval van Cataclismo een game op zijn eerste trailer. Waar de eerste teaser vooral het vermoeden opwekte dat het om een verhaalgedreven tower defense-game ging, blijkt de game veel meer in zich te hebben. Tijdens een hands-on bij de Spaanse ontwikkelaar Digital Sun Games op gamescom 2023 kregen we een beter idee bij de titel.

Het Valenciaanse Digital Sun Games timmert pas een aantal jaar aan de weg, maar wat het heeft uitgebracht, sloeg in als een bom. De roguelike winkel-sim Moonlighter is voor velen een indie-parel en ook de League of Legends-spin-off Mageseeker werd door fans met open armen ontvangen. Met het derde project, Cataclismo, probeert de studio op eigen benen te staan. Hoewel oorspronkelijk het plan was om de game samen met Humble Games uit te brengen, heeft het team ervoor gekozen om dit toch zelfstandig te doen – met alle mogelijke gevolgen van dien.

Doortast de mist

In de magische wereld van Cataclismo is het einde nabij. Door de rampzalige cataclismo is het merendeel van de mensheid gesneuveld en de giftige mist die volgde heeft ook weinig goeds gedaan. Nu probeert het laatste plukje mensheid te overleven in forten en bemuurde steden, maar daar proberen de Horrors dan weer een stokje voor te steken: bleke monsters die in de nacht massaal wakker worden om de aanval te openen.

In Cataclismo besturen we Iris, een veelbelovende geleerde in de mystieke kunst van Artes. Geboren met een perla in haar borstkas, is ze een zeldzaamheid en waarschijnlijk de laatste hoop voor de mensheid. Met man en macht probeert Iris de laatste stad Ciudad Hogar te beschermen, maar zal daarvoor aardig wat proeven moeten doorstaan. Samen met Iris begeleid je in de game een expeditie door de landschappen die over zijn gebleven, op zoek naar een oplossing voor de mist, de horrors en de cataclismo.

Plan voor morgen

Wanneer je Cataclismo enkel als een tower defense-game bestempelt, vertel je eigenlijk maar het halve verhaal – misschien nog wel minder. Want hoewel het stukje tower defense essentieel is voor de formule, verken je de wereld in een real-time strategy-vorm. Kies je troepen en stuur ze op pad om de in duisternis gehulde wereld te verkennen. Zo ga je op zoek naar materialen, veilige havens en manieren om de Horrors tegen te houden.

Wanneer de nacht valt, verandert de game echter wel in het tower defense-model. Terwijl hordes aan Horrors proberen je muren te doorbreken en de centrale enclave te vernietigen, staan jouw troepen op de muren om ze een kopje kleiner te maken. Waar je ze neerzet en hoe je tactisch gebruikmaakt van de verschillende eigenschappen is natuurlijk volledig aan jou. Daarbij hebben je beslissingen meer invloed dan je initieel zou verwachten.

Cataclismo bevat namelijk een vernuftig systeem waarbij de omgeving veel invloed heeft op je personages. Alle personages zijn namelijk ranged personages: brawlers en andere hand-op-hand-types zijn achterwege gelaten, die zouden het immers nooit volhouden tegen de Horrors. Deze strijders worden echter pas echt effectief als ze op de juiste plaats staan.

Een boogschutter zit pas echt in zijn element als deze minstens vijf meter boven het grondoppervlak staat. De granaat gooiende Lobber heeft daarentegen niets met dat soort hoogtes en presteert het beste tussen de nul en vier meter boven de grond. Het vereist dat de speler slim nadenkt over de positionering van troepen, zeker als de pestpleuris uitbreekt en muren links en rechts om je heen instorten.

Lego voor de apocalypse

Het vernuft van Cataclismo zit ‘m alleen niet in zijn strategie-elementen of zijn tower defense gameplay. Nee, dat zit in de torens zelf. De game geeft je namelijk alle middelen om zelf je muren, torens en kastelen te bouwen, steen voor steen. Daarbij springt de game op pauze en verandert het spel in een soort apocalyptische Lego-sessie.

Dit begint allemaal vrij simpel met het leggen van wat stenen om een provisorische brug te maken. Je klikt een paar stenen aan elkaar en het staat, maar je moet wel rekening houden met de wetten der natuur. Een element moet dus altijd ondersteuning hebben op een logisch punt; blokken plakken niet zomaar aan elkaar met magische lijm. De eerste brug die je bouwt, bestaat dan ook uit twee halve bogen met aan weerszijden steunpunten. Zo kunnen je troepen een klein ravijn oversteken.

Wordt de afstand groter, dan moet je slim omgaan met je materialen. Denk aan trappen die geplaatst worden om in de hoogte te gaan werken. Maar je constructies mogen ook weer niet te zwaar worden: stapel drie stenen blokken trapsgewijs op en het valt om. Hout is echter lichter en dus kun je daar meer lagen trapsgewijs mee opbouwen, alleen is het vaak maar van tijdelijke duur, want Horrors vreten er zo doorheen.

In de drie levels van de demo blijft het allemaal vrij beperkt in wat je zelf gaat bouwen, maar tijdens de hands-off sessie met Digital Sun werden de prachtigste kastelen en forten getoond om te laten zien: dit kan ook. Het lijkt er dan ook op dat de game heel wat in huis heeft voor wanneer het in 2024 moet verschijnen. Benieuwd geworden naar Cataclismo? Dan kun je de demo nu zelf downloaden op Steam.