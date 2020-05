Het buitenechtelijke kind Valorant

Valorant is een beetje het buitenechtelijke kindje van Overwatch en CS:GO. In Valorant zit het koopsysteem van CS:GO. Dit betekent dat je in deze game voor elke ronde wapens, een schild en krachten kunt kopen. Aan de andere kant heb je Overwatch, waarbij elk personage een unieke vaardigheid heeft die je in kunt zetten. Deze twee aspecten zijn beide verwerkt in Valorant..

Valorant heeft op dit moment negen helden met elk unieke krachten. De personages hebben allemaal één signature move, twee koopbare moves en een ultimate. De signature move van een personage is elke ronde weer bruikbaar en soms zelfs meerdere keren in één ronde, dit verschilt per personage. Je ultimate, de naam zegt het al, is de beste vaardigheid van je personage en laadt op door kills te maken in de rondes.

De twee koopbare krachten zijn net zoals de wapens die je kan gebruiken in de games te kopen tussen de rondes door. Zo kun jein het geval van het healer personage Sage slow orbs en barrier orbs kopen. De slow orbs kun je gebruiken om een deel van een gebied plakkerig te maken waardoor je tegenstander langzamer gaat lopen en met de barrier orb laat je een gigantische muur verschijnen waarmee je stukken gebied kunt afsluiten.