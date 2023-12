Kom lekker bij het kampvuur zitten

Sinds het succes van Animal Crossing en Stardew Valley springen cozy games als paddenstoelen uit de grond. Games waarin je niet hoeft te schieten, springen, rennen of vliegen zijn een fijne afwisseling tussen alle Call of Duties en Mario’s. Roots of Pacha valt absoluut in die categorie en niet alleen omdat je kunt knuffelen met everzwijnen en mammoeten.

Soda Den bracht de game na een succesvolle Kickstarter-campagne begin dit jaar in early access uit op Steam. Inmiddels heeft de indiestudio Roots of Pacha uit early access gehaald en naar consoles gebracht. De pre-historische farmingsim is nu ook verkrijgbaar voor de Switch en PlayStation 4 en 5. De Xbox-versie is ook onderweg en moet in 2024 verschijnen. Met de console release brengt de ontwikkelaar ook de eerste grote 1.1 update uit voor de game. De update bevat nieuwe dialogen, dieren en van alles om te verzamelen voor je pre-historische huis. Niet dat de game al om veel nieuwe content verlegen zat, want er is genoeg te doen om je uren zoet te houden in Roots of Pacha.

Prehistorisch gezellig

Zoals Minecraft talloze copycats in het leven heeft geroepen, heeft de populariteit van Stardew Valley ervoor gezorgd dat je in tientallen nieuwe games een boerderij kunt beginnen en de lokale dorpsbewoners kunt versieren. Roots of Pacha valt ook in deze categorie, maar vervangt het houten boerderijhuis met een tent van dierenhuiden en koeien met mammoeten.

Wanneer games zich afspelen in het verleden, komen we meestal ergens in de Middeleeuwen uit of bij de Romeinen. Ontwikkelaar Soda Den heeft gekozen voor de Steentijd als de setting voor de farmingsim en dan precies het moment dat de mensheid het jagers- en verzamelaarsbestaan opgaf en ging experimenteren met een meer sedentaire levenswijze.

In de game gaat dit vrij van de een op de andere dag, maar Roots of Pacha is dan ook geen historische simulator. Het is vooral een gezellige game waarin je een beetje aanmoddert met wat zaden en everzwijnen en ‘s avonds bij het kampvuur een van de knappe ex-holbewoners probeert te versieren.

Sexy jagers en verzamelaars

Het verkennen van de wereld doe je geleidelijk en wordt beperkt door een bepaalde hoeveelheid energie dat je personage elke dag heeft. Je kunt dus niet maar bomen blijven omhakken of vissen in de nabijgelegen beek. Op een gegeven moment moet je of wat eten en uiteindelijk moet je gewoon onder de berenvellen kruipen om aan een nieuwe dag te beginnen.

Dit zorgt er ook voor dat nieuwe systemen zich stap-voor-stap aandienen, wat wel prettig is. Je hebt namelijk behoorlijk wat opties die overweldigend kunnen zijn. Zeker omdat de controls van de game op console niet het meest intuïtief zijn. Als je de tijd neemt om hier doorheen te gaan, ontvouwt Roots of Pacha zich als een zeer uitgebreide farmingsim, met puzzels, minigames en de mogelijkheid om nieuwe gebouwen en elementen aan het uitdijende dorp toe te voegen. Je kunt hier in meerdere opzichten veel creativiteit in kwijt.

Roots of Pacha geeft je gelukkig alle tijd en is een echte cozy game, waarin je niet moet wegrennen voor sabeltandtijgers, maar mag knuffelen met everzwijnen in het woud. Wat daarbij helpt, is de heerlijke pixelart waardoor je meteen verliefd wordt op je omgeving en waarschijnlijk ook op een of meer van de sexy jagers en verzamelaars die in het dorp rondlopen.

Roots of Pacha is nu verkrijgbaar voor Windows, MacOS Switch, PlayStation 4 en PlayStation 5.