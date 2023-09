In SteamWorld Build verover je het Wilde Westen in Steampunk stijl

Volle vaart vooruit in deze steampunk city manager

Het clichébeeld van het Wilde Westen kennen we allemaal. Een onherbergzaam woestijnachtig landschap met een spoorbaan, een verlaten mijn en wat cactussen. Maar maak er Steampunk van, zet robots in de hoofdrol en geef een mystiek artefact om naar toe te werken en je hebt iets totaal nieuws. SteamWorld Build is een sfeervolle en charmante citymanager vol karakter.

Te midden het gigantische aanbod games in de hallen van Gamescom trok SteamWorld Build mijn aandacht. City-management games halen bij mij al snel mijn perfectionisme omhoog. Ik wil de perfecte stad bouwen, waarin iedereen even gelukkig als productief is. Dat gaat natuurlijk nooit lukken, maar het biedt in elk geval wel een goeie uitdaging! En meer dan genoeg reden voor mij om thuis nog eens uitgebreid de demo van SteamWorld Build, de nieuwste toevoeging aan de SteamWorld serie, te gaan bekijken.

Overmeester de wereld om ‘m te verlaten

SteamWorld Build lijkt op het eerste gezicht te gaan om simpelweg een winstgevende en welvarende stad bouwen. Niets is minder waar – al snel wordt duidelijk dat de stad het middel is, niet het doel. Alles draait om een mysterieus artefact, dat de robotbewoners nodig hebben om de onherbergzame planeet te verlaten. Maar om de mijn goed te laten werken, heb je mijnwerkers nodig, ingenieurs, soldaten om monsters te bevechten, en die moeten ook allemaal ergens wonen en ergens van leven.

Een aanzienlijk deel van de gameplay komt dan ook aan op het beheren van de stad. Je haalt grondstoffen uit de grond en verbetert de industrie om je stad steeds een stukje beter te maken, je bouwt nieuwe huizen om de stad te laten groeien, en je bouwt warenhuizen om de hele handel op te slaan. Over handel gesproken – in het hart van de stad staat een station, waar je schaarse grondstoffen (bij) kunt kopen. Geen nood dus als je denkt vast te zitten.

Van citymanager naar dungeon crawler

De mijn is het belangrijkste aspect van de stad. Hoewel de stad een economie op zich is, staat alle ontwikkeling in dienst van de mijnbouw. De mijn is er om belangrijke grondstoffen zoals ijzer en goud te ontginnen, maar ook om op avontuur te gaan naar de legendarische artefacten. Daarbij moet je slim gebruikmaken van de verschillende type robots die je tot je beschikking hebt.

Met mijnwerkers kun je bijvoorbeeld gemakkelijk grondstoffen ontginnen, maar je hebt juist ingenieurs nodig om ingewikkelde machines te bouwen die het hele proces aanzienlijk versnellen. En uiteindelijk heb je ook soldaten nodig. Hoe verder je de mijn ingaat, hoe gevaarlijker het wordt.

Een kort avontuur of een paar uur zoet

SteamWorld Build is een game die je een kwartiertje, maar ook een paar uur kunt spelen, afhankelijk van wat je in een sessie wilt bereiken. Je kunt een paar minuten spenderen om je stad net dat kleine beetje te verbeteren zodat hij wat productiever wordt. Misschien staan een aantal fabrieken net niet op de goede plek, of zijn een paar inwoners niet helemaal gelukkig met hun leefomstandigheden. Maar je kunt ook op grote avonturen gaan en de stap zetten op weg naar de volgende technologische innovatie.

De game is in elk geval eenvoudig en relaxt te spelen wat je ook in een sessie van plan bent. Dankzij de heldere UI en de logische controls is een sessie toegankelijk voor iedereen die een poging wil wagen om de ideale stad te bouwen. Zeker omdat het spel je niet echt straft voor foutjes. Je kunt gebouwen kosteloos verplaatsen of annuleren. Dat komt de rustige vibe van het spel zeker ten goede.

SteamWorld Build komt op 1 december uit. De game is beschikbaar op Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Series S. Op mijn verlanglijstje staat hij sowieso – op die van jou ook?