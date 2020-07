Tot slot is er nog iets frustrerends waar ik het graag over wil hebben. Rocket Arena ligt in de winkel voor een bedrag van ongeveer dertig euro. Daarbij zitten er ook nog in-game aankopen die je kunt doen. Verder is er al aangekondigd dat er ook een season pass gaat komen voor de game. Het is in mijn ogen iets te veel van het goede. Zeker nu we veel free to play-shooters zien.

Mede hierdoor blijft EA die nare nasmaak houden van een bedrijf dat dingen graag uitmelkt. Tel daarbij op dat de game nog niet helemaal soepel loopt door de balansproblemen. Het is zonde, want het zorgt ervoor dat de game op dit moment je zuurverdiende centen niet waard is. Wie weet is dat wel zo als de game een paar patches verder is, maar ik heb een vermoeden dat je dan al een beter alternatief hebt gevonden.