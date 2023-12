Een culinaire reis voor de stressbestendige ziel

Dystopieën bestaan in allerlei soorten en maten. Van de radioactieve wildernis van Fallout tot de tirannieke megabedrijven in Cyberpunk 2077 is er voor ieders smaak wel een dystopie. Tenminste… wat als er geen smaak was? In Let’s Cook Together 2 is het culinaire genot uit de wereld verbannen – en aan jou de taak om dat terug te winnen.

Ik ben gek op koken in games. Het scoren van ingrediënten en het verzamelen van recepten past perfect bij mijn verzameldrang. Of het nou Stardew Valley of Tears of the Kingdom is, ik sta vaker te koken dan ik zou willen toegeven. Let’s Cook Together 2 past perfect in dat straatje. In de game reis je dwars door Polen, Italië en Japan om de verloren kunst van het koken te herontdekken.

Om smaak valt wel degelijk te twisten

We leven een paar honderd jaar in de toekomst. De wereld is het slachtoffer geworden van de ambities van Nutri-Inc, een tiranniek bedrijf dat alle smaken en gerechten heeft vervangen door smakeloze, inspiratieloze voedingspillen. Niks moestuintjes of zelf koken – dat is allemaal ten strikte verboden. Gelukkig zijn er dappere verzetsstrijders die een middel hebben weten te bemachtigen waarmee ze de wereld van deze angstaanjagende realiteit kunnen redden.

In je culinaire renaissance reis je dwars door Polen, Italië en Japan om klassiekers als sushi, pizza en pierogi opnieuw op tafel te brengen. In ieder level leer je een gloednieuw recept om toe te voegen aan je receptenboek. Het is behoorlijk verslavend om de provincies stuk voor stuk te bevrijden en daarbij allemaal nieuwe recepten aan je kookboek toe te voegen. Dan moet je alleen wel even de levels halen – en dat kan behoorlijk chaotisch worden.

Gelukkig heeft Let’s Cook Together 2 een capabele groep kookkrijgers om de uitdagingen mee te lijf te gaan. Alle personages hebben andere vaardigheden – de één kan sneller rennen, de andere kan sneller ingrediënten snijden.

Ultieme kookchaos

Koken kan er best stevig aan toe gaan. Veertien pannen op het vuur die allemaal tegelijkertijd klaar zijn, piepende ovens en kranen die je vergeet uit te zetten of ingrediënten die je bent vergeten voor te snijden. Natuurlijk laat je dan net die eieren uit je hand vallen, die je dan ook nog op moet ruimen. En dat allemaal terwijl de klok maar tikt. Elk potje is chaos!

De singleplayermodus is al chaotisch genoeg, maar Let’s Cook Together staat vier spelers toe om tegelijkertijd te spelen. Dus succes met elkaar niet in de weg lopen, niet de pannen bezet te houden als iemand anders dringend Zrazy moet serveren, of de snijplank bezet te houden door er een tomaat op te leggen. De game is gemaakt voor chaos en met de korte levels is het een goede keuze om op te starten als je even met een paar vrienden zin hebt in wat snelle humor, zonder dat je gelijk uren bezig bent.

Trek je liever tegen je vrienden ten strijde? Daar heeft Let’s Cook Together 2 ook aan gedacht met een battle mode. En met de toevoeging van een Level Editor en Community Maps is er een eindeloos scala aan rare keukens die je kunt omvormen tot slagveld.

Een ervaren ontwikkelaar

Ontwikkelaar Yellow Dot Games heeft ervaring met kookgames. Het originele Let’s Cook Together uit 2020 kreeg al een positieve ontvangst, maar de Poolse studio heeft met het vervolg de mechanics verfijnd en de gebreken (zoals een ontbrekende online multiplayer) ogenschijnlijk opgelost.

Er is nog geen releasedatum van Let’s Cook Together 2 bekend. Wel kun je de uitgebreide demo al spelen op Steam. De game komt daarnaast uit op Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch.