We zetten de eerste stappen in de open wereld van Sanctuary

Het is niet alsof Diablo 3 een game vol eenhoorns en regenbogen was, maar de donkere, naargeestige sfeer die Blizzard in Diablo 4 neerzet, is een groot contrast. De bloedstollende trailer zet toon voor de nieuwe Diablo en tijdens de béta ondervonden we dat de grimmige toon uit de trailer in alles van de game wordt doorgezet.

De béta bevatte het begin van de campagne die we straks in de volledige game kunnen doorlopen en liet spelers hun personage tot level 25 trainen. Dat was een stevige klus in twee dagen tijd, maar allesbehalve een straf. Diablo 4 wil namelijk dat je de controller niet meer neerlegt als je eenmaal demonen aan het verslaan bent, want dat is net als in vorige delen een bijzonder fijne bezigheid.

Lugubere actie

Naast dat Diablo 3 wat te “vrolijk” was voor sommige spelers van de serie, was het ook een game met een veel hoger tempo dan deel twee. Het spektakel kwam vooral van het aantal vijanden op het scherm en hoe deze als luchtballonnen uit elkaar leken te spatten. Met Diablo 4 beweegt Blizzard weer meer richting de tragere gameplay van Diablo 2, zonder daarbij de belangrijkste eigenschap van een hack-and-slash-game te verliezen: lekkere gore actie.

Je aanvallen zijn een fractie trager, maar hebben veel meer gewicht in Diablo 4. Ik speelde voornamelijk met de Barbarian die te allen tijde zowel een two handed-wapen bij zich draagt als twee kleinere slagwapens voor dual wield. Afhankelijk van de aanval en de schade die de wapens aanrichten, trekt de Barbarian een passend slagwapen. Dit zorgt ervoor dat je tijdens whirlwind niet alleen een hoop vijanden raakt, maar ook opeens met een gigantisch zwaard in de rondte zwiept. Vervolgens spatten de vijanden net zo hard uiteen in lugubere stukken zoals in de vorige games, maar heb je meer het gevoel dat dit komt omdat je personage er met een genadeloze klap op in heeft gehakt.

Alleen in het donker

Het deel van het verhaal dat in de béta speelbaar was, laat een donker en koud begin zien van de lange jacht op nieuwe eindbaas Lilith. Je personage moet zich met minimale middelen een weg door een sneeuwgebied banen, op zoek naar een nederzetting. Wat meteen opvalt is de grafische upgrade van de serie in dit vierde deel. Je personage laat zijn sporen in de sneeuw achter en dungeons hebben een ongekende diepte met structuren die zich in meerdere lagen op de achtergrond van het beloopbare pad tonen. Het biedt ondergrondse vergezichten die ik nog niet eerder heb gezien in een game als deze.

Tegelijkertijd is er ook een hoop herkenning. De typische vijanden zoals de sjamanen die goblins weer tot leven wekken als je de sjamaan niet snel genoeg vermoordt of de geluidjes als je een rek met een harnas omver gooit: het komt meteen bekend voor als je eerder Diablo-games hebt gespeeld.

Daarbij valt op dat het spel een mix is tussen Diablo 3 en Diablo 2. Zo is bijvoorbeeld rollen om aanvallen te ontwijken opnieuw aanwezig in Diablo 4, maar is er wel een cooldown aangebracht zodat je niet onbeperkt koprollen kunt maken om een vijand heen. Ook is er gekozen voor een Tetris-achtig inventory managementsysteem dat we ook kennen uit Diablo 2, in plaats van het wiel met gear slots uit Diablo 3.

Het duivelse altijd-online-model

Ongeacht wat je nu precies wel of niet fijn vindt aan elementen die zijn overgekomen uit vorige Diablo-games, is het opnieuw een hack-and-slash-game die je wilt blijven spelen. Zelfs tijdens de bèta had ik eigenlijk helemaal geen zin om de controller neer te leggen, terwijl ik wist dat al mijn progressie na de bèta weer verdwijnt.

Het enige echte heikel punt tot dusver, is het always online-model. Diablo 4 kan namelijk niet zonder internetverbinding worden gespeeld. Je moet altijd met Battlenet verbonden zijn om de game te kunnen spelen. Dat is problematisch om meerdere redenen. Ten eerste kun je de game dus niet spelen als je internet eruit ligt. Ten tweede kun je altijd andere spelers tegenkomen in de hubs en open wereld. En tot slot is het een probleem als Blizzard in de verre toekomst de game offline haalt en Diablo 4 nooit meer speelbaar is. Niet goed voor het bewaren van digitaal erfgoed.

Nu is dit bijvoorbeeld bij een mmo ook het geval, maar dat is Diablo 4 niet. Het is een game die je prima singleplayer kunt spelen en sommige spelers zullen hier zelfs de voorkeur aan geven. Erg jammer, maar het zal waarschijnlijk niemand ervan weerhouden om toch honderden uren door te brengen in Sanctuary als Diablo 4 op 6 juni verschijnt.