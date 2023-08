Hoeveel genres kun je in één game proppen?

Wanneer een developer in één adem termen als action-RPG, roguelike, co-op, hero based, twin stick shooter en tower defense noemt, begint er al snel wat te kriebelen. Want hoe kan een studio nou zo veel genres in een enkele titel stoppen? Een hands-on-sessie met Endless Dungeon van Amplitude tijdens gamescom laat zien dat het wel zeker mogelijk is, maar alleen in de juiste verhoudingen.

Hoewel we ontwikkelaar Amplitude recentelijk vooral van 4X-game Humankind kennen, sleutelt de ontwikkelaar al jaren aan het Endless-universum. Wat begon met 4X-ruimtegame Endless Space breidde zich uiteindelijk ook uit naar Endless Legend en Dungeon of the Endless. Die laatste krijgt met Endless Dungeon nu een spirituele opvolger, maar de studio heeft in bijna tien jaar duidelijk wat stappen gemaakt.

Met een boem en een flits en een knal

Endless Dungeon begint met een paar ruimte-avonturiers die door het heelal reizen, maar al snel op een enorm ruimtestation stuiten. Natuurlijk duurt het niet lang voordat de avonturiers in de kreukels liggen en het aan jou is om het ruimtestation te gaan verkennen. Helaas zijn er maar weinige vriendelijke gezichten te bekennen: het merendeel van wat er op het station krioelt wil jou om het leven brengen.

Nu is het aan jou om te overleven, maar dat gaat niet vanzelf. Om meer van het schip te verkennen moet je namelijk een Crystal Bot begeleiden, maar dit robotje kan zichzelf niet beschermen. Die taak ligt bij jou en laat meteen zien hoe Amplitude verschillende genres tot een heerlijk mengelmoesje maakt.

Hier een schild, daar een turret

Je nieuwe maatje Crystal Bot loopt namelijk niet continu achter jou aan. Aan het begin van een sectie neemt hij een positie in, waarbij het robotje daarna de boel van energie probeert te voorzien. Jij gaat vervolgens de sectie verkennen en schiet in de stijl van een twin stick shooter alles neer wat je tegenkomt. Zo verken je kamer na kamer, waarbij je in iedere nieuwe kamer extra materialen krijgt.

Na verloop van tijd kom je een grote deur tegen die het einde van die sectie verkondigt. Op dat moment verandert het in een tower defense-achtige game en dien je op tactische posities turrets, schilden en debuffs neer te zetten met de materialen die je hebt verzameld. Een druk op de knop verder en Crystal Bot beweegt zich langzaam naar jouw positie, waarbij jij en jouw turrets het robotje in leven moeten houden.

Op dit ruimtestation ben je nooit alleen

Overleven op dit onbekende ruimtestation is niet makkelijk en de dood is hier snel bekocht. De verschillende soorten vijanden komen snel en met veel, waardoor je vlot het loodje kan leggen. Vooral wanneer je zelf voor je turret gaat staan of je materiaal niet handig gepositioneerd is, geeft het scherm snel een Game Over weer.

Gelukkig sta je er nooit echt alleen voor, want de game geeft je altijd een buddy mee. Hoewel je zelf geen controle hebt over je computergestuurde partner, biedt deze wel ondersteuning tijdens de pittige gevechten. Ga je liever uit van de (on)betrouwbaarheid van een menselijke partner, dan is Endless Dungeon ook met twee andere spelers in co-op te spelen. Dit vereist dan wel weer wat extra communicatie, want in co-op deel je de materialen met je medespelers, waardoor iedere upgrade of geplaatste turret in je budget snijdt.

Endless Dungeon staat op de planning voor 19 oktober met een release op Windows (via Steam en Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 en later op de Nintendo Switch. De game krijgt daarnaast nog een closed beta tussen 7 en 18 september.