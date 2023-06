Pixelart met grote ambities

Een game in de markt zetten die je zelf vergelijkt met Chrono Trigger is een gewaagde zet en misschien wel gedoemd om te mislukken. Het helpt natuurlijk een beetje als je de componist van die game ook de muziek voor jouw game laat maken, maar het maakt ook de torenhoge verwachtingen nog hoger. Gelukkig is er nu een demo van Sea of Stars waarmee we zelf kunnen zien of ontwikkelaar Sabotage deze verwachtingen waar gaat maken.

Sea of Stars wist na de aankondiging in 2020 snel een hoop fans te vergaren, met name door de unieke pixelartstijl die de game heeft. Via Kickstarter haalde Sabotage meer dan een miljoen euro op en werden alle financieringsdoelen behaald. De game had vorig jaar uit moeten komen, maar staat nu gepland voor release op 29 augustus 2023 op zo ongeveer elk platform. Ik speelde de demo op Steam om een eerste idee te krijgen van wat de game nog meer te bieden heeft naast prachtige pixelartplaatjes.

Een nieuwe standaard voor retropixels

Oké, misschien nog heel even over die pixelart, want deze game ziet er wel heel mooi uit. Het voelt retro, maar heeft tegelijkertijd zoveel kleuren en detail dat het duidelijk een game van deze generatie is. Het is niet een-op-een vergelijkbaar, omdat de eerste game van de studio (The Messenger) een 2D-platformer is, maar met Sea of Stars laat Sabotage zien dat ze met hun tweede game een grote stap vooruit hebben gezet als het gaat om graphics.

De wereld in Sea of Stars is verder verrassend gelaagd. Je begint in de demo in de bergen en klimt meteen langs bergpassen en over hoge kliffen. Het geeft je direct het gevoel dat je door een enorme wereld op pad bent en je net als Bilbo Baggins op een groots avontuur gaat. In deze demo is dat avontuur uiteraard wel beperkt en krijgen we weinig mee van het verhaal. Wel weten we dat het verhaal draait om de helden Valere en Zale, met wie je de kwaadaardige tovenaar The Fleshmancer moet verslaan. Daar zal voor geknokt moeten worden.

Gevechten

Het gevechtssysteem bestaat uit een combinatie van klassieke turn-based RPG-combat met licht interactieve elementen. Je kunt namelijk door op het juiste moment op een knop te drukken een aanval of verdediging timen. Dit zorgt er bij een aanval voor dat je meer schade aanricht of zelfs een extra klap uitdeelt. Ook zijn er vaardigheden die iets meer nodig hebben dan alleen een bevestiging van de speler.

Zo kan de magiër Valere een soort magische boemerang afvuren. Als de boemerang terugkomt en je drukt op het juiste moment op A, dan wordt de boomerang nog een keer op de vijand afgevuurd, maar sneller. Dit kun je blijven herhalen totdat het je niet meer lukt om het afweren van de boomerang te timen. Sabotage benadrukt in de uitleg van het spel dat goede timing niet noodzakelijk is voor het slagen in gevechten, maar ik had een iets andere ervaring.

Met gewone vijanden kon ik korte metten maken, maar bij de eindbaas van de demo liep ik helemaal vast. Wat ik ook deed, ik kreeg het niet voor elkaar om genoeg schade aan te richten voor mijn avonturiers het loodje legden. Of dit aan de game lag of mijn skills laat ik even in het midden. Gelukkig is er ook een optie om de game op story mode te zetten, zodat je twee keer zoveel HP hebt en je aanvallen beter kunt overleven.

De demo duurt slechts een klein uurtje en dat is jammer, want ik wilde meteen verder spelen. De kleurrijke wereld nodigt echt uit om op ontdekking te gaan en mooie avonturen te beleven. Of de avonturen net zo mooi zijn als in Chrono Trigger en de muziek van Yasunori Mitsuda daar goed bij past, gaan we in augustus ondervinden.