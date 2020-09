Waar de NBA 2K-serie al jaren in floreert, is de snelheid waarmee ze de wijzigingen in de NBA direct doorvoeren. Alles dat in de NBA aangepast wordt, werkt direct in de eerstvolgende versie van de game. Waar het bij FIFA bijvoorbeeld een jaar langer duurde voordat je aftrappen in je eentje kon nemen, zie je bij NBA 2K21 direct alweer nieuwe wijzigingen.

Zo loopt de schotklok vanaf deze editie mee in de vrije worp-cirkel. Hierdoor hoef je niet meer rechtsonder in je scherm te gluren om te kijken hoeveel tijd er nog is om een schot te plaatsen. Tijdens het kijken van NBA-wedstrijden was dit al een fijne toevoeging. Tijdens het gamen komt het nog beter tot zijn recht. Je zicht blijft namelijk middenin de actie, waardoor je scherp gefocust kunt blijven op het breken van de verdediging van de tegenstander.

Ook zitten de nieuwe spelers allemaal weer keurig netjes in de game. Daarbij moet opgemerkt worden dat er veel tijd is gestoken in het vormgeven van jong talent. Ze zijn duidelijk niet automatisch vormgegeven zodat ze enigszins op de spelers lijken, maar echt met de hand gemaakt. Hierdoor heeft de game wederom dat authentieke gevoel.