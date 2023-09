Niet je standaard vakantie in Oostenrijk

Uit de stal van de nog jonge Weense ontwikkelstudio Microbird verschijnt volgend jaar een opmerkelijke actie-RPG. Dungeons of Hinterberg laat je magische kerkers verkennen en vriendschappen smeden in een idyllisch alpendorpje — niet bepaald de favoriete setting van de game-industrie. Op gamescom 2023 haalden we alvast een frisse neus in de bergen van Hinterberg.

Voor wie het gemist heeft of alweer vergeten was: Dungeons of Hinterberg was een van de kleinere onthullingen in de Xbox Games Showcase van afgelopen zomer. De indie-titel werd destijds uit de doeken gedaan met een sfeervolle gameplaytrailer, die stiekem maar opvallend weinig context voorschotelde. Los van wat kleurrijke flarden gameplay en een beoogde Day One-verschijning op Game Pass werd nog niet helder wat Dungeons of Hinterberg precies moest worden.

Aan ons dus om de details te achterhalen. Op gamescom mochten we achter de schermen bij Xbox alvast een half uur hands-on met het fantasievolle, über-Oostenrijkse avontuurtje.

Dungeons óf Hinterberg

Dungeons of Hinterberg verdeelt de spelformule over twee afzonderlijke segmenten. In de ochtend trekt protagoniste Luisa eropuit om een van de vele door folklore geïnspireerde kerkers in de bergen te trotseren, in de namiddag (ver)koopt ze spulletjes en mingelt ze met de dorpelingen in Hinterberg. Mislukt de gekozen kerker van de dag? Geen zorgen: ook dan krijgen spelers de mogelijkheid om in het dorp vriendschappen te creëren en de nodige upgrades te vergaren. Sterker worden zul je.

Met die tweedeling doet Dungeons of Hinterberg denken aan bejubelde indies als Moonlighter of het recente succes van Dave the Diver. Het spel stuwt spelers voort met mysterie en gevechtsuitdaging, maar biedt ook een rustgevende keerzijde met upgrade-mogelijkheden en verhaalelementen. Waar je in bijvoorbeeld Moonlighter een alsmaar succesvoller winkeltje runt, draait Dungeons of Hinterberg om sociale interactie, uiteraard met de optionele beloning, waaronder vrij te spelen vaardigheden.

Van dat macrospel ondervinden we echter maar weinig op gamescom 2023: de demo is te kort van duur. In onze hands-on is het vooral de tocht naar en door de kerker die de boventoon voert. Kort van stof of niet, de eerste krochten van Hinterberg blijken een aardig platform te bieden voor verschillende puzzeltjes en gevechten.

De lat voor actie-puzzels ligt hoog

Elk van de titulaire Dungeons of Hinterberg is op maat gemaakt; in totaal zijn er richting de honderd unieke spelomgevingen. De kerkers beloven inclusief hun aanloop een uitdaging van twintig tot dertig minuten, meestal met een of twee van Luisa’s magische krachten als thema. In deze vroege build leren we bommen te plaatsen en voorwerpen naar ons toe te rukken; twee vaardigheden die zowel in de puzzels als gevechten nut blijken te hebben.

Van die twee facetten voelt het puzzelen vooralsnog wat basaal. Zwakke stukjes rots opblazen of een mijnkarretje vooruit trekken zijn nu niet bepaald breinbrekers. Microbird noemt The Legend of Zelda als inspiratiebron, maar de eerste paar überlineaire puzzeltjes die wij trotseren, zijn niet te vergelijken met de vrij te interpreteren uitdagingen van een Tears of the Kingdom. De uitwerkingen en oplossingen voelen te rechtlijnig, de schaal voelt vele malen kleiner. Eerder genoemde flarden gameplay hintten gelukkig wel naar meer variatie in thema’s en puzzelmateriaal.

De potentie voor een gestroomlijnde, ‘kleinere’ actie-RPG is absoluut voelbaar…

Het vechtwerk in Dungeons of Hinterberg voelt prettig genoeg, zij het soms wat houterig. De basis is een prima samenspel van slaan, blokkeren, ontwijken en het management van magische vaardigheden, maar de animaties zijn verre van soepel. Luisa schakelt hard over naar haar volgende beweging of draai, in plaats van daar soepeltjes naartoe te vloeien. Ook kakt de framerate nog regelmatig in tot onder de dertig, nota bene op een stevige Xbox Series X-devkit, al kunnen we daar in deze ontwikkelfase begrip voor hebben.

De puzzels mogen een tik dieper en het vechten iets vloeiender, maar de fundering staat. Het is vooral de verdere uitwerking en een laagje verfijning wat nog ontbreekt, want de potentie voor een gestroomlijnde, ‘kleinere’ actie-RPG is absoluut voelbaar. Of Microbird er daadwerkelijk in slaagt die potentie optimaal te benutten? We hopen er van harte op. De mate waarin het gevoel voor sfeer en stijl al uitgewerkt is, versterkt die hoop.

Authentieke Oostenrijkse vibes

Met de relatief unieke Oostenrijkse setting weet Dungeons of Hinterberg zich al enigszins te onderscheiden van menig avonturenspel, maar Microbird drukt er nog een stilistische extra stempel op. De gehele game is vormgegeven als een soort stripboek, met popart-achtige accenten en behoorlijk wat cell-shading. Ongehoord innovatief zijn die stijlelementen nu ook weer niet, maar ze geven Dungeons of Hinterberg wel een lekker kleurrijk randje.

De game is overigens niet bloedmooi; de grote vlakken en felle tinten verbergen hoofdzakelijk de lagere polygoonaantallen en ruwe randjes, zij het op een fashionable wijze. Onder dat kleurrijke laagje is duidelijk zichtbaar dat Microbird een kleinere ontwikkelstudio is: veel van de omgevingen zijn relatief basaal en de optimalisatie van deze vroege build laat zoals gezegd nog te wensen over. Desalniettemin zit de sfeer er al goed in.

Kerkers kunnen vrij duister uitpakken, maar zeker in de overworld, het knusse Hinterberg zelf en de vele fantasy-omgevingen heerst een geruststellende toon. Er wordt weliswaar geknokt met mythische monsters, maar de game voelt verder relatief laidback. Wanneer je aan het einde van een zware dag een babbeltje maakt met een heilzaam oud mannetje onder het genot van een authentieke strüdel, dan voelt Dungeons of Hinterberg meer als vakantie dan je zoveelste, veeleisende queeste.

Microbird heeft nog het een en ander om op te poetsen eer de game verschijnt, maar de kleurrijke Oostenrijkse vakantiesfeer mag er al wezen. Met een beetje verdere verdieping en verfijning kan dit volgend jaar zo maar een lekker verzetje in de Alpen worden, vol magische kerkers en de nodige knusheid.

Dungeons of Hinterberg moet ergens in 2024 officieel verschijnen. De game staat vooralsnog gepland voor enkel de Xbox Series-consoles en pc (ook via Steam) en wordt Day One inbegrepen bij alle Game Pass-abonnementen.