De wereld vernietigd, haar wederopbouw in jouw handen: dit is Floodland

Een unieke stedenbouwer met politiek-maatschappelijk randje

Wat leer jij van het verleden? In Floodland krijg je de kans om opnieuw te beginnen. Een klimaatramp heeft de wereld vernietigd en de wederopbouw ligt in jouw handen. Als leider van een clan is het aan jou om onderdak te vinden, middelen te verzamelen en de maatschappij opnieuw vorm te geven. Leer je van de fouten uit het verleden? Of ga je juist nog een stapje verder? In Floodland kan het allemaal. Jij bepaalt de toekomst.

Floodland is een strategische stedenbouwer, ontworpen door Vile Monarch en uitgegeven door Ravenscourt. Het spel komt 15 november uit. Pixel Vault mocht zich alvast aan de demo wagen tijdens gamescom 2022, en ik moet zeggen: dat stelde niet teleur. Lees snel verder!

Leid je clan

Voordat je begint met het daadwerkelijk stedenbouwen, moet je eerst een clan kiezen. Je hebt vier opties, met elk hun eigen voordelen, nadelen en karakteristieken. Elke clan heeft een eigen kijk op de toekomst. Neem bijvoorbeeld Berkut-3.

Voor de klimaatramp bestond Berkut-3 uit werkers van een olieboorplatform. Ver op zee heeft de ramp ze afgezonderd van de maatschappij. Ze zijn een goed geoliede machine (pun intended) en hebben veel technische kennis. Ze hechten veel waarde aan kennis en wetenschap, maar hebben behoefte aan structuur en zekerheid. Deze clan zoekt daarom een sterke leider, die snel rationele beslissingen kan nemen. Hun specialiteit is het zoeken en verzamelen van materialen en grondstoffen, dit doen ze namelijk 50% sneller dan de andere clans.

Kies je deze clan, dan heeft dat invloed op de uiteindelijke gameplay. Tijdens het spelen kom je als clanleider namelijk voortdurend voor verschillende keuzes te staan. Misschien ontdekken je scouts wel een verlaten schuur waar mensen schuilen. Stuur je ze weg? Stuur je ze weg, maar geef je ze wel eten mee? Of besluit je ze op te nemen in je clan, waardoor je dus structureel meer monden te voeden hebt? Jouw besluit heeft effect op het geluksniveau van je clan en hun vertrouwen in jou. Strijk je ze te vaak tegen de haren in, dan kan het slecht aflopen. Denk hierbij aan criminaliteit en opstanden.

Hoe ga je om met de natuur en haar bronnen?

Jagers of verzamelaars?

De natuur speelt, verrassing, een grote rol in Floodland. Wat direct opvalt, is dat er niet gejaagd kan worden. Naast vissen zijn er geen dieren in het spel. Overstromingen en tsunami’s lijken ervoor gezorgd te hebben dat ze zijn uitgestorven. Met de nadruk op ‘lijken’, want de ontwikkelaars waren behoorlijk geheimzinnig toen ik vroeg of er echt geen andere dieren in het spel te vinden waren…

Goed, er wordt dus niet gejaagd. Wat dan wel? Er wordt gezocht en verzameld. Ingestorte gebouwen, verlaten vuurtorens, en bossen – heel veel bossen. Het land heeft je veel te bieden. Ijzer, hout, textiel, het is aan jou om het te verzamelen en te sorteren. Bossen bieden je eetbare planten, kruiden, fruit en meer. Je moet hiervoor onder andere sorteerhutten en opslagplekken bouwen. Selecteer werkers en geef ze de opdracht nieuwe terreinen te ontdekken en te doorzoeken. Langzaam maar zeker ontdek je zo steeds meer land, verzamel je meer en meer materialen en wordt je stad steeds bruisender, groter en meer ontwikkeld.

Tijdens het ontdekken van die nieuwe terreinen zullen er ook nieuwe quests en uitdagingen op je pad komen. Je kunt ook andere clans tegenkomen. Het is aan jou hoe je die confrontaties of ontmoetingen aangaat. Zelf kwam ik hier tijdens de demo niet veel aan toe, omdat het bouwen van een goede basis tijd kost en er genoeg te ontdekken was, maar het maakt zeker nieuwsgierig.

Helder, mooi en overzichtelijk

Dat er veel speelt en gebeurt, is in ieder geval zeker. Toch is de vormgeving van Floodland erg overzichtelijk. Je hebt de keuze uit verschillende tabjes waarin bouwopties te vinden zijn, maar kun je er ook meer informatie over je clan vinden. Daarnaast is er een sectie waar je de technische ontwikkelingen van je stad kunt volgen en kunt stimuleren. Hier kun je bijvoorbeeld je gebouwen verder upgraden, zodat ze bijvoorbeeld sneller materialen kunnen sorteren of de kennis hebben om materialen op andere en betere manieren te bewerken.

Het kostte me even tijd om alle tabjes en secties eigen te maken, maar eenmaal alles onder de knie wordt het gedurende het spel niet ingewikkelder (is mij verteld). Boven in het scherm zie je de voorraden en het aantal clanleden. Daarnaast kun je rechtsboven in de tijd versnellen, zien welke dag het is en hoe laat.

Floodland is bovendien prachtig vormgegeven. De aarde heeft dan misschien veel te verduren gehad, maar dat de natuur nu manifesteert, is goed op het scherm te zien. Veel groen, water en bewegende bossen wanneer je ontdekkers zich door het gebied verplaatsen en zoeken naar eten. Over het algemeen lijkt alles inderdaad verlaten en post-apocalyptisch, hierbij kun je denken aan de overgroeide natuur en ingestorte, verwoeste gebouwen. Tegelijkertijd suggereert de fraaie en levendige vormgeving ook hoop voor de toekomst.

Er schuilt meer achter de horizon…

En die hoop lijkt een grote boodschap van Floodland te zijn. Wat het spel echt onderscheid van andere stedenbouwers is dat het echt belangrijk is hoe jij besluit het spel te spelen. Jouw keuzes hebben invloed. Het mag geen verrassing zijn dat de klimaatramp waar Floodland naar refereert naadloos past in het actuele klimaatprobleem waar we in onze wereld mee worstelen.

De ontwikkelaars van Vile Monarch vertelden me dat ze naast een tof spel ook vooral iets wilden maken wat je als speler aan het denken zet. Hoe ga je als speler om met de kwesties die je gedurende het spel tegenkomt, wat is jouw definitie van goede en slechte keuzes? Hoe ga je om met de natuur en haar bronnen? Kies je ervoor om te leven zoals er geleefd werd voor de ramp of ben je meer liberaal en zet je je geld en materialen in om alternatieve manieren van bijvoorbeeld stroomvoorziening te realiseren?

Ik vroeg of je kunt winnen of verliezen. En ja, dat kan, zowel als liberaal, conservatief en als alles wat daar nog tussen zit. De keuzes die je maakt, in combinatie met de clan die je leidt en de manier waarop jij de toekomst vormgeeft, kunnen ervoor zorgen dat je Floodland verliest. Winnen kan ook, maar hoe dat eruit ziet wilden ze graag nog even geheimhouden. Al met al is Floodland een veelbelovende game en een interessante om in de gaten te houden.