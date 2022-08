Dead Island 2 mept zich weer naar de voorgrond

Terug uit de dood

Tijdens gamescom 2022 heeft er een herrijzenis plaatsgevonden. Het bijna vergeten Dead Island 2 dook plotseling op tijdens Opening Night Live! Uitgever Deep Silver en ontwikkelaar Dambusters zijn achter de schermen vier jaar bezig geweest om de game te reanimeren. Dead Island 2 staat nu op de planning voor 3 februari 2023, maar wij hebben op gamescom al twintig minuten mogen spelen.

Wat meteen opvalt is dat Dambusters compleet opnieuw is begonnen in 2018. Vier jaar daarvoor werd de game al aangekondigd, maar het project heeft in de tijd erna vooral in development hell gezeten. Onder de hoede van Dambusters is de game getransformeerd naar een over-de-top zombie-sloper, met meer pulp dan een vers geperst glas sinaasappelsap.

Groepje onverwoestbaren

Dead Island 2 heeft een groepje van zes protagonisten waaruit de speler kan kiezen. Ze zijn allemaal wel geïnfecteerd door het virus waardoor iedereen in een zombie verandert, maar blijken immuun te zijn. Het is top dat je in Dead Island 2 kunt kiezen uit meerdere protagonisten, want de game is ook in co-op te spelen met maximaal drie spelers. Het is alleen nog onduidelijk of er grote verschillen zijn tussen de personen of dat het puur cosmetisch is. In de demo was slechts een van de zes helden beschikbaar, een pittige dame met de naam Amy.

Overigens is immuun zijn in Dead Island 2 wel bijzonder handig. Er zijn vreemde superkrachten gemanifesteerd, waardoor je niet afhankelijk bent van alleen maar wapens: je kunt ook een aantal leuke bovennatuurlijke trucjes. In de demo had ik de mogelijkheid tot een soort enorme Hulk Smash waardoor alle zombies om me heen wegvlogen, maar er zijn veel meer krachten te vinden in de wereld in de vorm van kaarten. Deze zijn in verschillende categorieën te vinden en kunnen jouw speelstijl behoorlijk op de schop gooien. Het leukste partytrucje van een immuun persoon in Dead Island 2 is de Fury-meter. Op het moment dat die gevuld is ben je minder kwetsbaar en kun je met je blote handen zombies kapot scheuren.

Reepje voor reepje

Dambusters heeft zijn focus enorm op de gore gezet en er is zelfs een systeem bedacht met de toepasselijke naam FLESH: Fully Locational Evisceration System for Humanoids. Het houdt in dat de vijanden bij elke klap zichtbare schade oplopen. Brandwonden door molotovs, enorme snijwonden door een scherp wapen en rondvliegende lichaamsdelen bij een voltreffer. In de demo wist ik een zombie te onthoofden door een enorme hamer precies richting z’n smoel te gooien. De morbide glimlach werd groter en groter.

Het vechten met slagwapens, zwaarden en andere objecten voelt nog wel een beetje zweverig. Je hebt ook weinig mogelijkheid tot expressie, aangezien er maar één knop is voor het aanvallen. Deze kun je kort indrukken voor een lichte aanval en langer ingedrukt houden voor een hardere klap. De overige knoppen zijn gereserveerd voor je superkrachten, granaten en het blokkeren van aanvallen. Ik kan me voorstellen dat het vechten snel kan vervelen. In de demo was ook een heel klein aantal geweren te vinden, die wel erg lekker schoten. De nadruk ligt echter meer op het slaan, snijden en schoppen, dan van een afstandje zombie hoofden laten exploderen.

Nog veel vraagtekens

Puur qua gameplay lijkt Dead Island 2 een vermakelijke titel te worden, al hebben we de afgelopen jaren wel een flink aantal zombie-games gehad die veel weghebben van het project van Dambusters. Denk bijvoorbeeld aan de Dying Light-Franchise of de Dead Rising-series. Uiteindelijk komt dat veel op hetzelfde neer als het gaat om de combat. Heeft Dead Island 2 iets om zich te onderscheiden van de rest? Het FLESH-systeem is een tof begin, maar hoe is het verhaal? Hoe is de toon? Is de humor effectief of wordt het snel heel vervelend?

Op basis van de twintig minuten die we hadden kan wel worden gezegd dat Dead Island 2 weer leeft en dat de toekomst er nu een stuk beter uitziet. Het fundament staat en is goed; het hangt alleen van de inrichting af of het een topwoning is of een krot in een achterstandswijk. Op 3 februari 2023 kunnen we erachter komen op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One en pc.