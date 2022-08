Aan de vooravond van Operation Torch

Geen besneeuwd Oostfront of de Slag om de Ardennen, maar de zonovergoten Middellandse Zee staat centraal in de campagnes van Company of Heroes 3. En met centraal bedoelen we in dit geval dat het er precies tussenin ligt, want de nieuwe strategiegame van Relic Entertainment biedt ons campagnes in Noord-Afrika en Italië. Een goede 2000 kilometer ten noorden van dit gebied kregen we op gamescom in Keulen de eerste contouren van het plan de campagne te zien.

Tijdens onze hands-on op gamescom kregen we de kans om een korte skirmish te spelen en een eerste blik te werpen op de invasie van Italië. Noord-Afrika bleef nog even buiten beeld en zal er ook iets anders uit gaan zien dan de campagne in Italië. Voor nu moesten we het doen met wat troepenverplaatsingen op het Italiaanse schiereiland en twee intense gevechten.

Gedetailleerder, maar in de basis hetzelfde

Tijdens het eerste Skirmish-gevecht werd meteen een ding heel duidelijk: Company of Heroes 3 zet de lijn van de vorige twee games vrij lineair door. Je hebt een basis ergens aan het front, met een handvol mannen, en je (computergestuurde) tegenstander begint met precies hetzelfde. Door vervolgens punten te veroveren kun je je basis iets uitbreiden en mondjesmaat versterking laten aanrukken.

Wat wel meteen opvalt is dat alle eenheden er een stuk gedetailleerder uitzien dan in de voorgaande games. Het zijn geen rafelige tanks of pixelige schutters die zich over de zanderige weggetjes bewegen. De Sherman-tanks zijn levensecht en dat geldt zowel voor de modellen als het geluid dat ze maken.

Zodra mijn Jeep en twee squads soldaten een groepje Duitsers tegenkomen, schallen de explosies van granaten en het geratel van machinegeweren over het slagveld. De impact van elk wapen en voertuig is goed te horen en zet de juiste keuzes kracht bij. Het is een heerlijk geluid als een bazooka een tank recht in de zijkant raakt, behalve als het jouw tank is natuurlijk. Toch kon ik het spektakel van twee van mijn tanks die in vlammen opgingen alsnog waarderen, door de grote explosies met bijbehorende visuele en auditieve effecten.

Geen ruimte voor roekeloze acties

Company of Heroes blijft zoals gezegd dicht bij zijn wortels en dat merk je ook aan de moeilijkheidsgraad. Manschappen zijn schaars en dus kostbaar, roekeloze acties worden genadeloos afgestraft. Wanneer je bijvoorbeeld een squad soldaten over de landingsstrip van een vliegveld stuurt terwijl er net nog een vijandige eenheid is die zich aan de andere kant heeft verschanst, worden je manschappen in luttele seconden vastgepind op het asfalt en een voor een afgeschoten terwijl ze roepen om hun moeder.

Elke keuze en beweging die je maakt is een belangrijke en als het misgaat duurt het wel even voor je weer manschappen kunt laten aanrukken, als dat al lukt. De gevechten in realtime kunnen zich wel enorm oprekken, met name als je zelf grote fouten maakt. De computergestuurde tegenstander zal bij het verslaan van je vooruitgeschoven troepen namelijk niet meteen zelf tot een tegenaanval overgaan. Hierdoor heb je de tijd om nieuwe versterkingen aan te laten rukken, maar het zorgt er ook voor dat een gevecht dat je eigenlijk gewoon verloren hebt onnodig wordt uitgerekt.

Wachten op de invasie

Op campagneniveau kun je de realtime-gevechten naar je hand proberen te zetten. Je bent hier de opperbevelhebber die grotere legers kan verplaatsen, versterkingen kan oproepen en waar nodig de nodige voorbereidende bombardementen kan aansturen. Zo kun je een dorpje in de as leggen met artillerie voordat ook maar een van je soldaten een stap in de straten van de bezette nederzetting heeft gezet. Het geeft je het gevoel van een echte invasie. Hoewel de campagnes in Italië en Noord Afrika heel interessant lijken, schreeuwt deze gameplay om Operation Overlord.

Voorlopig gaan we de stranden van Normandië niet aandoen in Company of Heroes en moeten we eerst tot 17 november wachten tot we voet aan wal mogen zetten in Italië en Noord Afrika. Gelukkig lijkt Relic Entertainment goed op weg te zijn om die operaties tot een succes te maken.