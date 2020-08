“Here I am, growing older all the time, feeling younger in my mind.” Het titelscherm gooit de tekst uit het nummer Superman van de band Goldfinger meteen in mijn gezicht. Buiten het feit om dat alleen dit nummer me alweer die oude nostalgische gevoelens geeft, is de tekst ook lekker actueel. Ondanks dat ik dit jaar de dertig heb aangetikt, zorgt deze game er direct voor dat ik me weer jonger van geest voel.

Dat komt doordat je letterlijk verdrinkt in de sfeer van de oude game. De muziek, de zwaar opgepoetste graphics, de laadschermen, het scrollen door de menu’s… Alles voelt oud en vertrouwd aan en dan zijn we nog niet eens begonnen met het skaten zelf. Het is bewonderenswaardig hoe ontwikkelaar Vicarious Visions dit voor elkaar heeft gekregen.