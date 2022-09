Pak je roadbook en ga op avontuur

Soms merk je pas hoe goed iets was, als het er niet meer is. Zo blijkt, sinds we geen Motorstorm-games meer krijgen, dat ik veel behoefte heb aan een goede, open off-road racegame. Sinds onze speelsessie van Dakar Desert Rally tijdens gamescom 2022 heb ik echter weer hoop. Het is dus tijd om het roadbook af te stoffen en te kijken wat Saber Interactive Porto voor ons in petto heeft dit najaar.

De Dakar Desert Rally is misschien wel een van de meest imposante motorsport-evenementen die we kennen. In tegenstelling tot de Formule 1 met zijn indrukwekkende snelheden of de 24 uur van Le Mans, draait het in Dakar vooral om de strijd tussen mens, machine en natuur. Het is hier überhaupt al lastig om de finish te halen, laat staan dat je als eerste de vlag ziet vallen. Iets wat ontwikkelaar Saber Interactive Porto wil evenaren in de digitale versie.

Niet meer alleen voor de harde kern

De naam Saber Interactive Porto doet mogelijk niet meteen een belletje rinkelen, maar wie het portfolio van de studio bekijkt, ziet meerdere racegames voorbij komen, waaronder Dakar 18. Deze game – destijds nog ontwikkeld onder de naam Bigmoon Entertainment – was vooral een ode aan de race, gericht op hardcore fans van het evenement. De game was volgens velen onvergeeflijk in zijn moeilijkheidsgraad, wat het voor de minder ervaren racefans ontoegankelijk maakte.

Het team heeft de afgelopen vier jaar gebruikt om dit nieuwe deel een stuk toegankelijker te maken, zo gaf producer Filipe Pinheiro aan tijdens de demo. Nog altijd is het de bedoeling om de hele Dakar Desert Rally in etappes af te leggen en te overleven in de erbarmelijke omstandigheden van de natuur, maar dit keer hoeven spelers niet puur op hun richtingsgevoel en het befaamde roadbook te vertrouwen.

Met een nieuwe Sport-modus wordt het avontuur in Saudi Arabië (waar het evenement eerder dit jaar plaatsvond) wat toegankelijker. In de nieuwe Sport-modus krijgen spelers duidelijke richtingaanwijzers en lichtbakens te zien met de checkpoints die ze moeten bereiken. Ook zijn reparatietijden korter en starten etappes met meerdere auto’s tegelijk zodat het makkelijker is in het spoor te blijven van de tegenstand. Het zorgt er allemaal voor dat je wat vaker een risico kunt nemen en bijvoorbeeld wel die vleugel van een afgedankt vliegtuig kunt gebruiken als schans voor een epische sprong door de woestijn.

Pak je kompas en je roadbook – er is geen ruimte voor fouten

Wie wel de echte uitdaging zoekt in Dakar Desert Rally kan terecht in de andere twee modi van de game: Pro en Simulation. Daarbij vallen steeds meer hulpmiddelen weg en wordt het echt een strijd tussen jou en de natuur. Vooral in de Simulation-modus krijg jij als speler alleen toegang tot een roadbook en een kompas dat vertelt in welke richting je rijdt. Geen lichtbakens door de woestijn en handige instructies waar je heen moet rijden: als je de weg kwijtraakt heb je een probleem en is de kans groot dat je de finish niet haalt.

Dit komt ook terug in het schadesysteem van de game en hoe de classificatie in de Dakar Desert Rally werkt. Hoewel de natuurlijke racer vooral vol gas wil gaan, loont het tijdens deze rally om soms net wat voorzichtiger te zijn. Achter een duin kan zomaar een steile helling liggen en wat aan de oppervlakte een klein steentje lijkt kan je in mul zand zomaar een voorwiel kosten. Vaak kan dit wel gerepareerd worden door jou als coureur, maar dit kost je dan wel weer tijd. Een volledig voorwiel vervangen kan bijvoorbeeld in de Simulation-mode zomaar veertig minuten kosten, wat het verschil kan maken tussen een tweede en twaalfde positie.

Niet iedere kleine schade hoeft natuurlijk per direct gerepareerd te worden. Zo zal een verloren achtervleugel geen impact hebben op de snelheid van je wagen – iets wat het team origineel wel wou inbouwen, maar wat volgens de testgroepen de game minder leuk maakte. Zo was er na mijn eerste etappe nog maar weinig over van de behuizing rondom mijn wagen, maar dit kan na een succesvolle etappe worden gerepareerd door je monteurs in het bivak. Hier komen echter wel kosten bij kijken: iedere reparatie kost je Dakar Punten, die je moet verdienen door succesvol etappes af te leggen. Het kan dus lonen om net wat voorzichtiger met je voertuig om te gaan, helemaal als je wilt sparen voor nieuwe voertuigen.

Voor fans en creatievelingen

Voertuigen zijn er overigens genoeg in de game, want Saber Interactive Porto biedt met Dakar Desert Rally niet alleen de voertuigen van het afgelopen evenement aan, maar ook die van 2020 en 2021. Pinheiro liet weten dat al deze voertuigen met precisie zijn gemaakt, waarbij het team regelmatig foto’s en PDF-bestanden moest aanleveren bij de teams voor goedkeuring. Opvallend daarbij is dat alle teams goedkeuring hebben gegeven om de voertuigen ook compleet stuk te laten gaan in de game – iets wat bijdraagt aan het realisme van de titel.

Minder realistisch, maar wel leuk om te doen, is de Race Builder die de studio aanbiedt met de game. Daarbij wordt het mogelijk om zelf etappes uit te stippelen over het 20.000 vierkante kilometer grote gebied en deze etappes uit te voeren – of te delen met vrienden in de online community. Zo kun je anderen hun snelste tijd over jouw etappe laten zetten of samen erop racen.

Dakar Desert Rally staat op de planning voor 4 oktober 2022 en zal dan verschijnen voor Windows, de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X / S. Naast een controller kun je de game ook met verschillende ondersteunde racesturen spelen voor de volledige ervaring.