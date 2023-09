Gelaagd kaartjes leggen

Na twee pixelart-gedreven arcadespellen op iOS en Android komt Tako Boy Studios op de proppen met Cross Blitz, een eerste volwaardige pc-game. Noem het gewaagd, maar gedurende gamescom 2023 bewees het ontwikkelduo ook prima uit de voeten te kunnen op het grotere scherm. Een half uurtje kaarten leggen in Cross Blitz smaakte al snel naar meer.

Op het eerste gezicht is Cross Blitz is hoofdzakelijk een deckbuilder. Lees: verzamel kaarten en speel ze tactisch om gevechten uit te knokken. Het daadwerkelijke kaartspel lijkt hier duidelijk in lering te zijn geweest bij games als Hearthstone, maar Tako Boy Studios onderscheidt zich met ijzersterke pixelart. Van piraten tot monsters: al het fantasy-gespuis op de kaarten oogt sprekend in mozaïekstijl, inclusief snappy gevechtsanimaties.

Stijlvol en verfijnd afgewerkt

Cross Blitz is al bijna drie jaar in ontwikkeling en dat is terug te zien in de mate van afwerking. Ook deze pre-release-ervaring voelt zo goed als af. In de sowieso al aardig prettige interface lijkt elk knopje en effectje al rijkelijk uitgedost met flair.

Deze speciale build voor gamescom 2023 omvat een heel stuk van een compleet verzorgde tutorial, inclusief een geleidelijke transitie naar de roguelite Tusk Tales-modus. Vooropstaand biedt Cross Blitz een verzorgde verhaalmodus, waarover later meer, maar Tusk Tales biedt een betere blik op de ruwe gameplayformule.

Een snappy spelformule voorop

In de eindeloos herspeelbare Tusk Tales-modus ‘slaat’ de speler als een pion telkens naar nieuwe gevechten of unieke locaties en evenementen. Gaandeweg worden meer centjes opgestreken en nieuwe kaarten gekocht en verdiend, terwijl de gevechten alsmaar zwaarder worden.

Met de eerdergenoemde Game Boy Advance-achtige graphics, kleurrijke fantasy-figuurtjes en ballonnetjes vol droge tekst ‘klikt’ Cross Blitz in dit format behoorlijk rap. Sneller dan bijvoorbeeld Marvel’s Midnight Suns, ook een strategiespel met deckbuilding-elementen, eind vorig jaar deed. Deze kortere gameplay loop laat zich wat vlotter oppakken, maar gaat mogelijk net zo diep in de strategie.

Het eerste halfuur met Cross Blitz voelt fraai, zij het wel kort van duur. Uit de handvol uitgevochten gevechten blijkt immers dat het kaartspelletje zelf rijk aan tactische lagen is. Dat bleken iets te veel lagen om in een handomdraai goed te doorgronden, maar we doen een poging…

Tactische lagen en meer dan tweehonderd kaarten

Op het speelveldje van acht versus acht vlakken is veel mogelijk met verschillende power-ups, upgrades en interessante bonussen. Een aanzienlijk deel van de effecten speelt daarbij in op hoe Cross Blitz beurten opdeelt in voorbereidingsrondes en een daadwerkelijke Blitz-barrage van aanvallen. Wie slim kaarten legt, kan al vrij snel flinke kettingreacties van klappen en krachten ontketenen. En dan begrijp je: dit is niet zomaar een potje pesten.

Naast levenspunten van vriend en vijand dienen spelers ook energieniveaus in de gaten te houden. Elke beurt stijgt de energiemeter met één puntje, maar de sterkere kaarten kosten al snel zeven à acht energiepunten om te spelen. Het is aardig wat om bij te houden, los van de uiteenlopende status-effecten van allerlei verschillende kaarten — waarvan uiteindelijk zeker tweehonderd stuks te verzamelen zullen zijn.

Cross Blitz’ kaartspel komt, net als het uiterlijk, verfijnd over. Een hand of een complete stok aan kaarten kan veel kanten op; de meta’s gaan vermoedelijk veel dieper dan wat we met een paar potjes kunnen samenstellen. Tegelijkertijd is dat goed nieuws voor liefhebbers van gelaagde strategie; die lijkt hier in overmaat aanwezig.

Een vooralsnog mysterieuze verhaalmodus

Los van het in Keulen getoonde Tusk Tales biedt Cross Blitz ook een verhaalmodus. Met minstens dertig uur aan queestes en avontuur belooft dat een behoorlijk verzetje, waarin hopelijk nog meer van Tako Boy Studios’ nostalgische pixelart schittert. In de oorspronkelijke onthullingstrailer van Cross Blitz zijn her en der al flarden te zien van landkaarten en achtergronden die doen denken aan de betere Super Nintendo-titels; ook dat smaakt naar meer.

De vraag is vooral in hoeverre de nog jonge studio een gedegen verhaal voor kan schotelen. Het ontwikkelduo heeft de afgelopen jaren vooral vlotte arcade-vertiertjes voor smartphones afgebakken; dertig uur aan narratief is andere koek. De toon en humor in de eerste tutorial-achtige ervaringen houdt de hoop daarvoor hoog. De deadpan opmerkingen, expressieve figuren en de bijtijdse meta-grapjes zijn niet bepaald ongehoord uniek, maar ze kunnen in de juiste verhoudingen prima uitpakken.

Geef ons wat meer werelden om doorheen te klikken en unieke kaarten, krachten en strijdgenoten om in te winnen — en die verhaalmodus loopt wel los. Maar goed, dat is enkel wat we kunnen extrapoleren uit het beeldmateriaal en een wel erg korte hands-on met Cross Blitz zelf.

Cross Blitz’ marktstrategie is net zo gelaagd

Opvallend is ook hoe Tako Boy Studios geen traditionele verschijning voor Cross Blitz op de planning heeft staan. Aan de hand van een Early Access-periode op Steam, die hopelijk later dit jaar aftrapt, verwachten de twee ontwikkelaars spelers beter te kunnen on-boarden. Ook de ‘Tako Boys’ zelf zien in dat Cross Blitz complex over kan komen en hopen daarom het spelletje gaandeweg ‘behapbaarder’ te maken voor de doelgroep. Ook gezien onze eerste ervaringen is dat waarschijnlijk geen slecht plan van aanpak.

Betekent Early Access ook dat Cross Blitz over verloop van tijd door kan groeien? Zeker wel. Tako Boy Studios neemt het ruim en verwacht dat de game nog makkelijk een jaar (!) in Early Access zal blijven, maar belooft daarbij een behoorlijke uitdijing van de spelinhoud. Daaronder zouden bijvoorbeeld een PvP-multiplayer, maar ook additionele helden en kaartensets vallen. Uiteindelijk moet de kaartenteller voor de 1.0-versie van Cross Blitz eindigen op een stuk of vier- à vijfhonderd.

Ondanks het koddige overkomen van een ‘indie-kaartspelletje’ belooft Cross Blitz niet de minste deckbuilder te worden. Heb je iets met strategische kaartspellen of fraaie pixelart, dan doe je er goed aan om Tako Boy Studios voorlopig in de gaten te houden. Die jongens hebben een behoorlijk begeerlijk kaartspelletje in de hand.

Cross Blitz moet later dit jaar in Early Access treden op pc (via Steam), maar is gedurende het Steam Strategy Fest ook uit te proberen per gratis demo. De game staat daarnaast ook gepland om te verschijnen op Mac, iOS en Android, vermoedelijk pas nadat de pc-versie uit Early Access treedt.