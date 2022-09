Captain Price, Soap en Ghost keren terug in de nieuwe Call of Duty

De jaarlijkse Call of Duty komt er weer aan, deze keer met het langverwachte vervolg van de reboot van Modern Warfare uit 2019: Modern Warfare 2. Infinity Ward heeft drie jaar de tijd gehad om de game te verbeteren en deze uit te breiden. Zal het weer een groot succes worden, of zal het helaas mislukken zoals Call of Duty Vanguard?

Na het spelen van de closed bèta-versie is er veel naar voren gekomen over hoe de multiplayer precies in elkaar zal zitten. De bèta heeft mij in sommige aspecten verbaast met kwaliteit die Call of Duty Vanguard en Call of Duty Cold War misten.

Task-force 141 in een nieuw jasje

Captain Price neemt de leiding van het oude, bekende Task Force 141 in de nieuwe campagne van Call of Duty. Bekende gezichten, zoals Ghost en Soap, keren terug in de reboot van de serie om zij aan zij te vechten in het nieuwe verhaal. Of ze hetzelfde lot staat te wachten als in de originele games is een kwestie van tijd. Eén ding is zeker, en dat is het nostalgische gevoel dat je krijgt als ze op je scherm verschijnen.

Deze keer komt de dreiging van meerdere plekken, waaronder een terroristische organisatie en een Mexicaans drugskartel. Zoals met de meeste Call of Duty’s kunnen we spectaculaire missies verwachten die vol zitten met actie. Deze missies zijn in een speciale campagne anderhalve week eerder te spelen als je de game pre-ordert.

Een slak op de goede weg wint het van een haas op de verkeerde weg

Modern Warfare 2 breidt uit op de gameplay van Modern Warfare. Dit was toendertijd een sterke editie qua gameplay, zoals bijvoorbeeld met goede gunplay en goed gebalanceerde wapens. Dit jaar is er hetzelfde te verwachten met quality of life verbeteringen. Voor de Call of Duty-fan is het wel weer even wennen om na twee jaar een Call of Duty te hebben gehad die een stuk sneller was. De gameplay van Modern Warfare 2 is, net zoals Modern Warfare, weer een stuk slomer dan de gemiddelde Call of Duty game. Dit heeft zo z’n voordelen en nadelen als het aankomt op gameplay.

De voordelen van dit tragere systeem zijn onder andere dat het een van de meest realistische shooters is in vergelijking met de andere edities. Dit komt doordat de time to kill laag is en het net allemaal een beetje slomer is met bijvoorbeeld bewegen, richten en schieten. Het realistische gevoel dat deze game l dus mee geeft helpt de sfeer van het spelen versterken, zodat je het gevoel krijgt dat je een echte militair bent. Ook zorgt het ervoor dat het voor iedereen wat toegankelijker is, zonder dat ze overhoop worden geschoten omdat het te snel gaat. Het nadeel is wel dat het campen stimuleert zonder dat er veel tegen te doen is. Dit is een gehaat iets in de community, maar goed te omzeilen voor de ervaren speler.

Gunsmith 2.0 is een verbetering op de gunsmith van Modern Warfare. Deze keer breiden ze het uit met gedeelde attachments onder de wapens waardoor de keuze oneindig wordt. Ook zullen sommige wapens vrijgespeeld moeten worden door middel van het levelen van een ander wapen. Dit zorgt er dan ook voor dat die wapens gedeelde attachments krijgen. In de bèta-versie kun je experimenteren met zes wapens die een ander wapen vrijspelen, maar of dit allemaal uiteindelijk veel impact zal hebben op de gameplay is pas echt te merken wanneer de release is.

Het voorproefje van Modern Warfare 2

In de bèta-versie was er alleen toegang tot een bepaalde selectie van de multiplayer. Elke dag werd er iets toegevoegd om wat meer inzicht te geven op de komende game. Zo begon de bèta met alleen de modes Team Deathmatch, Domination, Prisoners Rescue en Knock Out. Later werden bijvoorbeeld Search and Destroy en Hardpoint toegevoegd.

Door het tragere systeem voelde de game modes zoals Search and Destroy een stuk tactischer aan waardoor je een stuk meer moest nadenken in plaats van alleen blind naar voren rennen. Ook was er een teruggekeerde modus waarin je alles in third-person speelde. Deze keer zat het een stuk beter in elkaar dan de vorige keer dat ze het hadden, alleen werkte het wel een stuk minder fijn met het tragere systeem.

De wapens waren wel redelijk schaars in de bèta-versie waarvan sommige zelfs niet eens te levelen waren. Dit zorgde er een beetje voor dat er niet veel keuze was voor verschillende speelstijlen, en dat er daardoor vooral door iedereen met de M4 werd gespeeld.

Er waren in het begin drie verschillende maps beschikbaar waar er na één dag een vierde toegevoegd werd. Hier voelde je dat het systeem perfect werkt met de maps. De maps waren redelijk groot en ook erg dynamisch waardoor er veel mogelijkheden waren om door de map te lopen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 komt dit jaar uit op 28 oktober. Een halve maand later komt Warzone 2.0 uit op 16 november.

