Brengt Marvel’s Avengers onze superhelden dichterbij?

De bèta biedt spelers toegang tot meerdere onderdelen van de game. Zo kun je aan de slag met War Zones, iets dat de HARM (Holographic Augmented Reality Machine) Room genoemd wordt, Drop Zones en een stuk van het hoofdverhaal. Dit laatste is het meest interessant te noemen van de bèta, want laten we eerlijk zijn: we willen gewoon weten waar het verhaal over gaat. Crystal Dynamics plaatst je direct in het begin van de game, zodat de toon meteen gezet is.

Het is feest en de Avengers, bestaande uit Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow en de Hulk, gaan met iedereen op de foto, maar plots gaan de alarmsirenes… ‘Er is wat de hand, Avengers Assemble’. In de eerste missie mag je meteen even proeven van de verschillende Avengers waarmee je gaat spelen en ieder personage speelt zo op zijn eigen manier.