Om momenteel mee te doen aan de bèta van Project xCloud moet je over een aantal dingen beschikken. Het belangrijkste is een telefoon of tablet met Android, want andere platformen worden nog niet ondersteund. Daarnaast is een draadloze Xbox-controller ook van belang, en dan wel eentje die met bluetooth aan je smartphone verbonden kan worden. Als laatste is het belangrijk om te zorgen voor een stabiele internetverbinding: een 5GHz wifi-verbinding of een mobiele verbinding met minimaal 10 Mbps zijn aan te raden.

Wanneer je hierover beschikt en je jezelf hebt aangemeld, hoef je alleen nog maar te wachten totdat er een uitnodiging in je inbox valt. Wanneer je deze hebt, is het een kwestie van de installeren, inloggen en spelen. Net als bij Google Stadia is het proces ontzettend simpel: wanneer je de app opent, krijg je een selectie van games te zien die je kunt spelen.