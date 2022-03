Eén account, alle platformen

Destiny 2 is een game die het best met vrienden gespeeld kan worden, al is het altijd maar de vraag op welke platformen je vrienden zich bevinden. Gelukkig biedt Bungie sinds een aantal jaar zowel cross-save als cross-play in Destiny 2, waardoor je ongeacht jouw persoonlijke voorkeur (of die van je vrienden) samen aan de slag kunt. Dit is alles wat je moet weten van Destiny 2’s cross-save- en cross-play-mogelijkheden.

Sinds de release van Destiny 2: Beyond Light in 2020 biedt Bungie een gratis versie van Destiny 2 aan onder de naam “New Light”. Hiermee kan iedereen met een pc, Xbox, PlayStation of Stadia-account de game proberen om te kijken of ze het wat vinden. Zo kun je ook probleemloos die ene vriend of vriendin meeslepen in het epos bekend als Destiny, maar er zijn wel wat zaken die je moet weten voordat je aan cross-play en cross-save begint.

Zaken om rekening mee te houden

Het belangrijkste om rekening mee te houden wat betreft cross-save en cross-play is dat de inhoud van de game aan het platform gebonden is. Dat wil zeggen dat als je bijvoorbeeld de Witch Queen-uitbreiding op je Steam-account hebt gekocht, deze niet automatisch ook beschikbaar is op je Xbox-account. Hoewel je voortgang wel op meerdere platformen geregistreerd wordt, zijn de activiteiten om te spelen en de wapens om te verdienen alleen beschikbaar op het platform waar je de uitbreiding op hebt gekocht. Wil je dus alles spelen op meerdere platformen, dan heb je ook meerdere exemplaren van de game en uitbreidingen nodig.

Datzelfde gaat ook op voor Silver dat je voor het activeren van cross-save hebt gekocht. Silver is Destiny’s betaalde in-game valuta die gebruikt wordt voor het aanschaffen van bepaalde cosmetics zoals wapen- en pantser-skins. Deze zijn alleen te gebruiken op het platform waar je dit hebt aangeschaft, dus we adviseren om je Silver op te maken voordat je met cross-save aan de slag gaat.

Mocht je al op meerdere platformen aardig wat uren in Destiny 2 hebben zitten, dan moet je ook nog een belangrijke keuze maken: welke Guardian(s) neem je mee? Bij het activeren van cross-save wordt slechts één van je platformen primair en de Guardians die daarop actief zijn zullen vanaf het activeren ook op andere platformen beschikbaar zijn. Je oude Guardians worden niet verwijderd, dus je kunt cross-save ontkoppelen. Na een ontkoppeling moet je echter wel negentig dagen wachten voordat je het weer opnieuw kunt activeren.

Zo werkt cross-save in Destiny 2

Begin het stappenproces Selecteer je primaire platform Log in op je primaire platform Zie welke platformen je hebt gekoppeld

Het activeren van cross-save in Destiny 2 gaat vrij simpel en begint het met inloggen op Bungie’s eigen website. Dit kun je doen aan de hand van de login-gegevens van andere platformen – daarbij adviseren we om in te loggen met het account dat je als primair platform wilt gaan gebruiken.

Voeg na het inloggen ook de accounts van de andere platformen toe waar je Guardians op beschikbaar moeten zijn. Begin je bijvoorbeeld met een Steam-account, koppel dan daarna je PlayStation- en Stadia-accounts. Lees daarna even de gebruiksvoorwaarden van Bungie door en bevestig dat je cross-save wilt activeren.

Kort nadat je cross-save hebt geactiveerd, zie je op de cross-save-pagina verschijnen welke accounts je hebt gekoppeld en welke uitbreidingen per account geactiveerd zijn. Ook zie je hier je hoeveelheid Silver per platform, in welke clans je mogelijk nog zit en welke Guardians actief zijn op je account.

Zo werkt cross-play in Destiny 2

Sinds de introductie van seizoen 15 in Destiny 2 ondersteunt Bungie ook de mogelijkheid om platform-onafhankelijk met je vrienden te spelen. Dat wil zeggen dat of je nu op pc, Xbox, PlayStation of Stadia zit, je samen missies, strikes en raids kunt doen. Dit is mede mogelijk door de introductie van je Bungie Name – een losse gebruikersnaam gevolgd door een viercijferige code. Deze naam is standaard de gebruikersnaam van het platform waar je als eerste mee inlogt, maar kan sinds kort eenmalig gratis gewijzigd worden.

Om samen met je vrienden te spelen, moet je ervoor zorgen dat je samen in een clan zit of ze uitnodigen met hun Bungie-naam uit in je in-game vriendenlijst. Daarna is het een kwestie van samen een activiteit beginnen om samen te spelen. Let wel op dat voor bepaalde activiteiten (zoals missies en raids) alle spelers de benodigde uitbreidingen moeten hebben.

Spelers die met hun vrienden ook graag player-vs-player-activiteiten doen, zoals Gambit of Crucible, moeten wel opletten. Zodra één van de spelers in het fireteam op een pc speelt, zal dit platform leidend zijn tijdens matchmaking. Dat zal dus betekenen dat console-spelers in die situatie ook altijd in een wedstrijd komen tegen spelers met toetsenbord en muis.

Met een aantal stappen ben je klaar om je Guardians overal en altijd beschikbaar te hebben, ongeacht het platform. Wil je ook je uitrusting op ieder moment kunnen wijzigen? Download dan de Destiny-app voor iOS of Android, of gebruik een web interface zoals bijvoorbeeld Destiny Inventory Manager.