Wil je ergens goed in worden, dan moet je het vaak doen. Dat geldt zeker ook voor Fall Guys: Ultimate Knockout. Hoe meer je speelt, hoe beter je wordt. Je begint te begrijpen hoe de levels in elkaar steken, waar de knelpunten zitten, maar vooral ook hoe de grootste horde mensen zich gedraagt in elke minigame. Over die horde mensen later meer, maar eerst nog even wat tips wat betreft het oefenen.

Soms heb je namelijk het gevoel dat je het level niet meer kunt halen. Je moet weer opnieuw beginnen omdat je bent gevallen of je weet zeker dat je in een teamgame niet meer gaat winnen. Bijvoorbeeld in Fall Ball, de minigame variant van Rocket League. Het kan voorkomen dat je al snel een uitzichtloze positie hebt doordat je bijvoorbeeld 6-0 achterstaat. Gooi de handdoek in geen van die gevallen in de ring, maar gebruik de kans om dingen te proberen. Gebruik deze momenten om te leren en jezelf te verbeteren.