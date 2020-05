Nadat we eerder al Yakuza 0 en Yakuza Kiwami naar de Xbox One zagen komen, volgt ook het nieuwe aankomende deel in de langlopende Japanse serie. In Yakuza: Like a Dragon volgen we niet Kazuma Kiryu, maar de nieuwe Ichiban Kasuga.

Nadat Ichiban door het hoofd van zijn Yakuza-clan naar de gevangenis moet gaan voor een moord die hij niet heeft gepleegd, komt Ichiban na achttien jaar zitten vrij in de hoop te worden onthaald. Dat verloopt echter niet volgens plan, met heerlijke over-de-top actie als gevolg. De game is in Japan al sinds januari te koop voor de PlayStation 4, maar komt later dit jaar naar het westen voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X en Windows.