Welke nieuwe features heeft The Last of Us Part 2 Remastered?

Het vervallen Seattle zag er nog nooit zo mooi uit

Vanwege de visuele pracht die nog steeds best meekan met het huidige grafische geweld, zou je haast vergeten dat The Last of Us Part 2 (2020) oorspronkelijk als een PlayStation 4-game is uitgebracht. We zijn inmiddels een generatie consoles verder en bij Naughty Dog vonden ze het tijd om hun paradepaardje nog eens lekker te laten galopperen. De graphics werden opgepoetst en de game komt met een aantal nieuwe features. Laten we het een en ander eens onder de loep nemen.

Eigenlijk is The Last of Us Part 2 Remastered een soort DLC. Voor tien euro download je de game namelijk uit de PlayStation Store als je de PlayStation 4-versie al bezit. Dat is het bedrag dubbel en dwars waard, want Remastered is een uitstekende aanvulling en neemt vier jaar na de release van de originele versie opnieuw bezit van je televisie en vrije tijd.

Spoiler alert Dit artikel bevat spoilers voor The Last of Us Part 2. Als je de game/campaign nog niet hebt gespeeld, moet je nu stoppen met lezen en de Remastered-versie maar in blind vertrouwen aanschaffen. Je krijgt er geen spijt van.

Scherper en kleurrijker

Om te beginnen is de game middels allerlei technische rambam visueel opgepoetst, met als eindresultaat dat alles er scherper (vooral in de diepte) en kleurrijker uitziet. Ook zijn de laadtijden voor sommige cutscenes verkort. Daardoor is de campaign nu nog meeslepender: je gaat helemaal op in de apocalyptische wereld en het bloedstollende verhaal.

Wel meteen een tip voor nieuwe spelers (of oudere spelers die er niet van op de hoogte waren): de filmkorrel staat in de default modus op de hoogste stand. Dat was in 2020 ook al zo. Blijkbaar denkt Naughty Dog dat we hun haarscherpe game graag korzelig op ons televisiescherm afgebeeld willen zien. Nou, ik niet in elk geval. Het eerste wat ik dan ook heb gedaan is de filmkorrel halveren in het instellingenmenu. Zo, nu ziet alles er mooi vloeiend uit.

Nieuwe levels

Remastered heeft drie nieuwe levels uit de pre-alfa-fase van de game. Deze zijn los speelbaar, precies in de staat zoals ze waren voordat ze geschrapt werden. Er is bijvoorbeeld een deel waarbij je als Ellie een feestje op het dorpsplein van Jackson bezoekt, maar deze sequentie heeft geen geluid en een zeer ruwe afwerking. De levels zijn leuk voor spelers die elk nootje dat Naughty Dog ons toewerpt in hun wangzak proppen, maar het is wel duidelijk waarom deze levels niet in de hoofdgame zitten: ze zouden het verhaal onnodig vertragen.

In de extra levels kun je spraakballonnetjes aanklikken om uitleg van de regisseurs te krijgen. Deze voegen niet zo heel veel toe: het meeste wat gezegd wordt, zie je gewoon voor je ogen gebeuren als je het level op eigen houtje verkent. Dat laatste raad ik je dan ook aan te doen. Oh wacht, behalve bij Zwijnenjacht, want daarvan is de uitleg waarom het level het hoofdverhaal niet heeft gehaald wel weer erg interessant.

Het is in Remastered ook mogelijk om de campaign te spelen met commentaar van de regisseur en cast bij de cutscenes. Daarnaast staan er een aantal podcasts in het menu voor als je nog meer achtergrondinformatie wilt krijgen van Druckmann en co. Ik vind dit soort commentaar altijd iets afdoen aan de magie van de game, maar als het wel jouw ding is, zit je met deze update goed.

Gitaarspelen als Brian May

Voor de campaign zijn speedrundata toegevoegd en je kunt de permadeath-modus aanzetten. Daar moet je wel stalen zenuwen voor hebben en een sterk hart. En prop alsjeblieft je rugzak vol met voorraden voordat je in het overstroomde deel van Seattle door de vloer in de speelhal zakt. Je zult me later bedanken.

En weet je nog dat je in het theater de gitaar op kunt pakken om een beetje te tokkelen? Dit is nu een zelfstandige modus geworden die vanuit het hoofdmenu toegankelijk is. Je kunt nu niet alleen de noten, maar ook de akkoorden aanslaan. Zet je krullenpruik op en probeer eens een nummer van Queen of Guns N’ Roses te spelen. TikTok is er niet voor niets natuurlijk.

Geen weg terug

De belangrijkste nieuwe toevoeging aan de game vormt de spelmodus Geen weg terug. Je kiest je personage en werkt je door zes willekeurig gegenereerde levels; het laatste is een baasgevecht. Ga je op enig moment dood, dan stopt de run: geen respawns! Ook al zijn de bouwstenen (omgevingen, wapens, upgrades) dezelfde als die van de campaign, toch heeft deze modus lekker veel diepgang en werkt hij erg verslavend, vooral zolang er nog van alles is vrij te spelen. Vanaf morgen zijn er ook online leaderboards geopend en kun je meedoen met een dagelijkse run die voor iedereen hetzelfde is. Roem wacht.

Er zijn uiteindelijk tien speelbare personages beschikbaar. Je krijgt ze een voor een door een aantal gevechten met het voorgaande personage te voltooien. Je kunt ook weer met Joel spelen, wat toch wel voor een kleine brok in de keel zorgt. De andere personages zijn onder andere Lev, Tommy, Manny en… Mel of all people. Ze hebben allemaal hun specifieke krachten en zwaktes. Manny kan bijvoorbeeld geen medkits craften, terwijl dokter Mel er juist meer van kan maken.

De vaardigheden van het personage kunnen flinke invloed hebben op de gameplay. Zo zijn Tommy en Joel beter bestand tegen melee-aanvallen, maar kunnen ze deze niet ontwijken. Vooral voor iemand als ik, die constant de ontwijkknop aantikt, was dat behoorlijk wennen. Het is wel jammer dat de personages geen nieuwe animaties hebben: het zijn eigenlijk allemaal reskins van Ellie of Abby. Ook zijn Manny en Mel de enigen die nieuwe voicelines hebben gekregen.

Random generator

Er worden voor elk gevecht in je run willekeurig een gamemode (Aanval, Verdediging, Opgejaagd, Verovering), omgeving, beloningen, uitdagingen en mods gegenereerd. De mods kunnen voordelig zijn, zoals gezondheidsherstel na een geslaagde melee-aanval, maar ook zeer nadelig. Een van de mods is bijvoorbeeld dat je vijanden onzichtbaar zijn, yikes!

De omgevingen zijn allemaal direct uit de campaign gekopieerd, met hier en daar een deur of doorgang die dicht is gemaakt om het een gesloten level te maken. Er zijn claustrofobisch kleine levels zoals het supermarktje, maar ook uitgestrekte omgevingen zoals het bos waar de Scars Seraphites rondstruinen. De vijandelijke fracties of infected worden ook willekeurig geselecteerd. Je kunt bijvoorbeeld Wolfs tegenkomen in Santa Barbara of Rattlers in Seattle.

In de lobby heb je tussen de gevechten door rustig de tijd om je beloningen uit de voorraadkist te halen, nieuwe spulletjes te kopen en wapens aan te passen op de werkbank. Oh, en vergeet niet om wat pilletjes te slikken voor die handige perks. Op het prikbord in de lobby kun je je route bepalen naar de eindbaas en de parameters van je volgende gevecht checken. De eindbazen speel je een voor een vrij en ja, dat grote monster uit de kelder van het ziekenhuis komt ook voorbij.

Nieuwe kleertjes

Door het spelen van de campaign of Geen weg terug kun je nu ook weapon skins en outfits vrijspelen voor je personages. Vooral Ellie en Abby hebben een grote kledingkast. Erg leuk zijn de verwassen t-shirts met logo’s van andere Sony gamefranchises zoals Killzone of Jak and Dexter. Ook zijn er de meer bevreemdende, Fortnite-achtige outfits: bijvoorbeeld een jaren 80-setje voor Abby of zelfs een compleet astronautenpak voor Ellie. Bijt daar maar eens doorheen, clickers!

Al met al is The Last of Us Part 2 Remastered een prima aanvulling op de game of een mooi totaalpakket als je deze nog niet in je collectie had. De game is vanaf morgen te koop voor de PlayStation 5 en geeft je genoeg te doen totdat Part 3 verschijnt (fingers crossed).