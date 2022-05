De nieuwste AAA-titels, oudere indiefavorieten of iets anders?

Dit jaar is er al het een en ander op de markt gekomen en dat houdt ons als geeky redactie natuurlijk enorm bezig. Maar als wij ‘s avonds met de controller op de bank ploffen, wat spelen we dan zelf? We vroegen verschillende redactieleden wat zij in deze lekker warme lentemaand aan het spelen zijn.

Maxime – Horizon Forbidden West en Spiritfarer

Ik zit momenteel in zo’n periode waarin ik van alles door elkaar aan het spelen ben. Met zo’n hevig gesatureerde gamesmarkt is het bijna alsof je langs een wel heel uitgebreid buffet loopt waarvan je het liefst alles zou willen proeven, maar niet genoeg tijd hebt. Zo ben ik kort geleden begonnen aan The Innsmouth Case, een door Lovecraft geïnspireerde noir detective. Met puzzelgame Gorogoa heb ik meer dan genoeg stof tot nadenken, en in Lake rijd ik rond om op mijn gemak post te bezorgen. Daarnaast speel ik na een dag werken heel graag een rondje Beat Saber om in beweging te komen.

De grote twee waar ik momenteel meer tijd in steek zijn Horizon Forbidden West en Spiritfarer. Die eerste behoeft weinig introductie: het is bij uitstek dé grote recente release van Nederlandse bodem. Een tijdje geleden gaf collega Amador al een lovende recensie. Het is heerlijk om de prachtige omgevingen te ontdekken en spannende gevechten aan te gaan. Deze tweede game in de Horizon-reeks neemt je mee op een aangrijpende reis naar het Verboden Westen.

Spiritfarer pakt het een stuk rustiger aan en biedt een fijn contrast met al dat geweld. In deze game stap je in de schoenen van de schipper die zielen naar hun laatste rustplek bent. Het klinkt wat morbide, maar in deze kruising tussen managementgame en metroidvania vind je heel veel liefde. Vanaf het moment dat ik de trailer zag in 2020 wist ik dat ik Spiritfarer speciaal zou zijn, maar ik vond steeds geen tijd en gelegenheid om eraan te beginnen. Ongeveer een maandje geleden ben ik er dan eindelijk aan begonnen en deze bijzondere game heeft me (nog) niet losgelaten!

Brechtje – Raft en Cities: Skylines

Meestal doorga ik bepaalde periodes wat gaming betreft. Dan houd ik me bijvoorbeeld een tijd bij een enkel genre, thema of franchise. Soms is het een Zelda, dan weer shooters, en een andere keer heb ik een zombiefase. Nu zijn het games waarin je moet bouwen.

Ik ben bijvoorbeeld net begonnen met Raft. De naam zegt het al een beetje: je begint de game op een vlot in de oceaan met niets behalve een plastic haak. Met die haak moet je troep zoals touw, plastic en hout uit de zee vissen. Zo bouw je je vlot langzaam uit tot een drijvende villa. Ontdek eilanden, ontwerp je vlot en pas op voor haaien. Leuk in je eentje, nog leuker met vrienden.

De andere titel is er eentje die ik opnieuw aan het spelen ben, namelijk Cities: Skylines. Het is een beetje zoals Sim City, maar dan beter. Het doel is om een stad te bouwen en inwoners gelukkig te maken. Er zijn ook tientallen DLC’s voor deze game, dus er is genoeg te beleven. Vorige keer ben ik afgehaakt omdat ik compleet krankjorum werd van alle verkeersopstoppingen. Inmiddels heb ik een aantal filmpjes gezien over hoe je verkeer soepeler kunt laten lopen met slimme kruispunten. Poging twee, dus!

Paul – Pikmin 3 en The Forest

Mijn huidige game-interesse focust zich met name op online multiplayer games. Zo speel ik geregeld Fifa 22, Call of Duty: Warzone en Rocket League. Ik ben erg competitief ingesteld en wil graag de beste zijn, dus veel tijd spendeer ik wel in deze games.

Om relaxtheid in mijn game leven terug te laten keren heb ik, op aanraden van een mede redacteur, een aantal weken geleden Pikmin 3- Deluxe aangeschaft voor de Nintendo Switch. Ik heb geen andere game uit the franchise gespeeld, dus naast dat ik het personage Olimar ken van Super Smash, ben ik er compleet blind in gedoken. De game speelt zich af rondom drie ruimte personages die stranden op een onbekende planeet. Om hun schip te redden, moeten ze onderdelen vinden. Daarnaast moet er ook eten worden gevonden om van te leven. De Pikmin zijn kleine poppetjes die je helpen met het vinden van voedsel. Door op je fluit te blazen kun je commando’s uitdelen om ze een bepaalde richting op te sturen. Vanaf de eerste minuten was ik verkocht en daarna heb ik het verhaal veel te snel uitgespeeld. Nu komt mijn competitieve houding weer om de hoek kijken…Ik wil nu alles 100% compleet uitspelen!

Samen met een mederedacteur speel ik daarnaast nog The Forest voor de Playstation 4. The Forest is een survival horror game, waarin je een man speelt die neerstort met een vliegtuig op een onbewoond eiland. Je missie? Overleven en je vermiste zoon zoeken, die nog naast je zat in het vliegtuig! Het leuke van dit soort games is dat je de verhaallijn compleet links van je kan laten liggen om totaal op iets anders te focussen. Dit doen wij geregeld en soms hebben we game sessies van meer dan vijf uur waarin we heel het eiland afgezocht om een hoofd te vinden van een zwijn om aan onze trofeeënwand te hangen. Ik heb ook geprobeerd om dit spel solo te spelen, maar miste mijn eilandgenoot te veel en vond dit minder leuk. En ja The Forest is al een tijdje uit, maar nog leuk genoeg om onze overlevings skills te testen!

Amador – In een zwart gat gevallen

De laatste weken wil het me niet lukken om mijn vrije tijd in een game te steken, na het nogal teleurstellende Ghostwire: Tokyo. Sinds het moment dat ik Elden Ring honderd procent heb uitgespeeld ben ik in een zwart gat gevallen. Er liggen nog genoeg games in de kast op mij te wachten, maar ik kan me er niet toe zetten om ze te spelen. Kirby and the Forbidden World staat klaar op mijn Nintendo Switch en Tiny Tina’s Wonderlands is ook al geïnstalleerd op de PlayStation 5. Op beide games zat ik met smart te wachten, maar het is geen Elden Ring. Honderden uren zijn geïnvesteerd in dit meesterwerk en het is nu maar hopen dat er snel een DLC-pakket verschijnt.

Uiteindelijk gaat deze rouwfase ook voorbij en komen de genoemde games gewoon aan bod, met een beetje Apex Legends tussendoor. De game waar ik echter de komende tijd de meeste uren in ga steken is waarschijnlijk de early access van Dune: Spice Wars: een 4X-RTS op de pc in het universum van de geweldige boeken en dito film. Het zal een avontuur worden aangezien ik het woord ‘tactisch’ niet erg hoog in het vaandel heb, maar dat gaat me niet tegenhouden. De liefde voor Dune en de boeiende trailers hebben deze game bij mij op de radar gezet. Het is altijd leuk om dingen uit te proberen waar je normaal niet snel voor kiest.

David – Switch Sports en Europa Universalis 4

Hey, een gloednieuw spel op de Switch om eens flink in te duiken! Switch Sports is misschien niet de meest diepgaande game, maar ik vermaak me er zo nu en dan een uurtje enorm mee. De sporten werken goed online en met name voetbal en volleybal zijn bij mij snel uitgegroeid tot favorieten. Iedere match in voetbal hangt enorm af van de mensen met wie je speelt. Soms is het makkelijker, soms kom je excentrieke types tegen die zich curieuze speelwijzen aanmeten. Het werkt vergelijkbaar met spellen als Rocket League of Lucioball in Overwatch. Van een intense badminton ronde gaat mijn hart sneller pompen. Oja, en niet onbelangrijk, ik krijg iedere week nieuwe cosmetics om vrij te spelen voor al die Sportsmate drip.

Switch Sports is niet een spel dat je uren achter elkaar speelt. Daar heb ik Europa Universalis 4 voor. Dit spel kwam in 2013 al uit en nog altijd heeft het een levendige spelersgroep, modding gemeenschap en contentmakers op Youtube en Twitch. Je kunt werkelijk alles doen – of je nu een groot rijk met de Ottomanen op wilt bouwen, zo snel mogelijk Japan wilt verenigen of met een mod het Byzantijnse rijk opnieuw sticht in Noord-Amerika. Europa Universalis 4 is dé grand strategy sandbox waar ik al jaren niet van weg te slaan ben. De makers brengen dan ook constant nieuwe DLC-pakketten uit!

Welke games houden jou momenteel bezig? We horen het graag in de comments!