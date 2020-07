Een andere assist voor het remmen is het ABS-systeem. Dit systeem zit ook in alle nieuwe personenwagens en zorgt ervoor dat je auto niet in de slip schiet als je remt. Wanneer je zonder ABS in één keer vol op de rem trapt, blokkeren je wielen en stopt de auto met rollen, waardoor je in een slip schiet. Dit zorgt ten eerste voor een langere remweg en direct tijdsverlies. Een ander nadeel is dat je band op een gegeven moment flink is afgesleten, waardoor je onbalans in de auto krijgt. Ook hierdoor verlies je snelheid. Kleine kanttekening: niet iedere racegame simuleert dit op deze manier. Bij de meeste games slijten je banden gewoon iets meer en moet je sneller een pitstop maken.

Hoe werkt ABS dan precies? ABS zorgt ervoor dat het de banden weer laat rollen zodra de auto merkt dat de banden gaan blokkeren. Zodra de banden weer iets rollen, remt het ABS-systeem weer om zo het remmen weer in gang te zetten. Dit proces herhaalt zich continu. Wanneer een auto geen ABS heeft, moet je dus zelf gedoseerd remmen.

Dit kan op twee manieren. De eerste optie is dat je in één keer hard remt en vervolgens met de rem gaat spelen. Je remt dus minder hard, remt weer iets harder en dit wissel je af tot je voldoende bent afgeremd. De tweede optie is dat je gedoseerd remt. Je begint dus rustig met remmen en hoe meer je afremt, hoe verder je het rempedaal intrapt. Er is niet een bewezen variant die sneller is, dus kies er vooral eentje die bij jouw speelstijl past. De experts beweren overigens dat dit de enige assist is die je sneller maakt, dus je kunt hem ook lekker aan laten staan!