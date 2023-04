We kijken al jaren naar een zombiE3

Wie hoopt op een terugkeer naar glorie moet stoppen met hopen

Toen ik jong was, was de E3 een legendarische gebeurtenis. De Electronic Entertainment Expo in Los Angeles was het grote game-evenement en iets waar ik als kleine gamer van droomde ooit naartoe te gaan. Die droom is nooit uitgekomen en hoewel de E3 officieel gezien nog altijd bestaat, zal die droom waarschijnlijk ook nooit uitkomen, want de magie die het twintig jaar geleden had is ondertussen vervlogen. Wat we nog niet zien is een strompelend lijk, op zoek naar iets of iemand om het gaande te houden.

LEES ONZE COLUMNS EERDER OP PATREON Je leest nu om de week op maandag nu even op woensdag een column van Maxime, Robert of Kevin op Pixel Vault. Wil je de column een paar dagen eerder lezen? Steun ons dan op Patreon, dan krijg je ook andere exclusieve blikken achter de schermen, interviews met de crew en meer. Je leest er hier alles over!

Het gaat niet goed met de E3; een statement dat dit jaar opgaat, maar wat ook in het verleden al vaak genoeg geroepen is. Perikelen voor de beurs steken steeds vaker de kop op, maar nu lijken corona en de gevolgen daarvan het evenement de das om te doen. Was er vorig jaar al weinig om over naar huis te schrijven, dit jaar lijkt het helemaal op zijn gat te vallen. Sony is al jaren niet aanwezig en nu haakten ook andere grote namen als Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Sega en Tencent af. Ondertussen heeft de organisatie ook zelf de knoop doorgehakt en besloten het evenement voor dit jaar volledig te annuleren.

Publiek gevonden, maar charme verloren

Als kleine Brabander sloeg ik al van jongs af aan menig gametijdschrift open om over mijn hobby te lezen. Of het nu ging om het N64 Magazine, het PlayStation Magazine of natuurlijk de Power Unlimited: zodra de beurshallen in Amerika sloten en de tijdschriften in de winkel lagen, was ik erbij. Uiteindelijk is het nooit gelukt om naar de E3 te gaan, maar als ik vakgenoten mag geloven, was de beurs een legendarische happening.

Dat legendarische verdween volgens diezelfde vakgenoten op een bepaald moment en dat is vooral terug te leiden naar het moment dat het grote publiek ook werd toegelaten op de beurs. Waar de show eerst was bedoeld voor de pers, de marketingmensen, de inkopers en de mensen in veel te dure pakken, mocht vanaf 2016 ook de normale fan het Los Angeles Convention Center betreden om de nieuwste games te bekijken. Uiteindelijk mochten in 2019 zeker vijftienduizend fans het evenement bezoeken bovenop de ruim vijftigduizend jaarlijkse vakmensen.

Geen beurs, wel een happening

Het publiek de schuld geven is natuurlijk geen optie; de fans kunnen er immers maar weinig aan doen. Uiteindelijk zijn de meeste vingers het makkelijkste te wijzen naar de organisatie van de beurs: de Entertainment Software Association of ESA. Hoewel de E3 uiteindelijk uitgroeide tot misschien wel het belangrijkste gaming evenement ter wereld, heeft het wel vaker bijzondere beslissingen genomen. Zo besloot het in 2007 en 2008 tot het inkrimpen van de beurs, waarbij het evenement in 2008 met slechts 5.000 bezoekers dramatisch klein was.

Sinds 2013 zien we echter een verschuiving die nu mogelijk de beurs en de E3 de das omdoet: evenementen weg van de beurs. Dit begon in 2013 met Nintendo die geen persconferentie meer hield, maar een eerste vooraf opgenomen Nintendo Direct. Daarna kregen meer partijen het idee om zichzelf los te weken van de beurs. Electronic Arts organiseerde EA Play in 2016, Sony verdween in 2019 van de beurs en vanaf 2020 moest iedereen thuis blijven door covid-19.

Hi, my name is Geoff

Het resultaat is nu dat eigenlijk niemand meer de exorbitante bedragen van de ESA wil betalen en dat zelfs de ingeschakelde hulp van ReedPOP (verantwoordelijk voor onder andere PAX East) weinig lijkt te helpen. Het is zelfs zo ver dat de ESA nu heeft besloten om de beurs volledig te annuleren voor 2023, met twijfels of de beurs ooit terugkomt. In plaats daarvan is de E3 volwaardig omgeslagen in een moment in tijd waarin heel veel plaats zal vinden, maar we het originele evenement snel uit het zicht verliezen. De E3 is dood, maar de E3 Week leeft voort.

Hoewel het wegvallen van de beurs een groot gemis is, knijpt er momenteel iemand heel erg in zijn handjes: Geoff Keighley. De alom bekende journalist en ondertussen ook organisator van onder andere de Game Awards en Summer Game Fest plukt nu de vruchten van het falen van de ESA. Met het wegvallen van de E3 als beurs zal zijn Summer Game Fest waarschijnlijk het middelpunt vormen van de ‘E3 week’ waarbij we mogelijk weer gezichten gaan zien die al jaren niet op de E3 zouden verschijnen.

Wellicht komt zelfs Konami nog opdagen, maar daarvan weten we al sinds 2010 dat dat een slecht idee is…