Wat speelde de redactie tien jaar geleden?

Om 2010 geen slecht gamejaar te noemen is een understatement: 2010 was een fenomenaal jaar voor games. We zagen het hoogtepunt in de Mass Effect-serie met Mass Effect 2, mochten aan de slag met Super Mario Galaxy 2 en kregen chaotische racegames als Need for Speed: Hot Pursuit, Blur en Split/Second. Voor mij springt er echter één game met kop en schouders bovenuit: Alan Wake.

Na de epische en bovennatuurlijke shoot-outs van Max Payne besloot Remedy Entertainment met Alan Wake de actie wat terug te schroeven en in plaats daarvan het bovennatuurlijke volledig open te zetten. In het rustieke Bright Falls probeert Wake aan zijn writer’s block te ontsnappen en komt in plaats daarvan terecht in bovennatuurlijke rampscenario’s die zo uit Stephen King-boeken lijken te komen. Het is over de top, het is duister en het heeft een heerlijke soundtrack. Het enige wat het niet heeft is een echte afronding, wat mij nog altijd doet hopen op een sequel.