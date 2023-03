Hoe 176.400 Pokémon het internet bestormden

Het fuseren van Pokémon houdt het internet al sinds jaar en dag bezig. Al jaren zijn er websites die de sprites van Pokémon met elkaar husselen om nieuwe monsterlijke creaties te maken. Maar wat als het husselen van Pokémon sprites niet zomaar een leuke gimmick was, maar er een heel spel omheen zat? Pokémon Infinite Fusion zet het concept van gefuseerde Pokémon in overdrive.

Niet alleen fans gaan al tal van jaren los op de meest vervloekte combinaties van Pokémon. Pokémon zelf kan er ook wat van. Al in de eerste generatie waren sporen van fusie te bekennen. Slowbro, één van de 151 originele Pokémon, was een mix van een Slowpoke en een Shellder. Door de jaren zijn er veel combinaties en vreemde fusies bijgekomen. Zo bracht the Pokémon Company een paar jaar geleden Galarian Slowking uit, een variant op Slowking die bezeten is door de Shellder op zijn hoofd.

Ook de manga is fusie niet vreemd. In de Pokémon Adventures manga poogt Team Rocket Zapdos, Moltres en Articuno met elkaar te fuseren. Afijn, voordat ik maar door blijf praten over fusie in Pokémon: het concept is niks nieuws. Maar geen enkel spel gebruikt het concept zo veel als Pokémon Infinite Fusion. En daarmee bestormde het het internet – waaronder mijn YouTube shorts.

Sommige Pokémon leiden tot hilarische fusies!

De vele gezichten van Pokémon Infinite Fusion

Natuurlijk zit de uniekheid en de opvallendheid van Pokémon Infinite Fusion in de meer dan 170.000 fusies die je kunt maken. Het fuseren van Pokémon is enorm simpel. Er is een item beschikbaar in PokéMarts waarmee je twee Pokémon met elkaar kunt combineren. Elke Pokémon is te combineren met elke andere Pokémon – ook met zichzelf. Alle fusies hebben ook twee mogelijkheden. Stel je combineert een Squirtle met een Bulbasaur (een zogeheten “squirtsaur”), dan kan je Pokémon het lichaam krijgen van een Bulbasaur met het kleurpatroon en hoofd van een Squirtle. Maar het kan ook andersom.

Wat meteen opvalt is dat niet een AI, maar tekenaars alle nieuwe combinaties zelf hebben ontworpen. Dat zorgt voor een explosie aan menselijke creativiteit en originaliteit. Niet iedere fusie is namelijk even vanzelfsprekend. Zo vormen Deoxys en DItto een bekend… verdacht figuur.

De ontwerpen zijn bizar, episch, grappig, freaky, of ergens er tussen in!

Fusies zijn meer dan alleen een combinatie van sprites. Je fuseert ook hun types, movesets, abilities, natures en zelfs hun evoluties. Dus als je een Pokémon pakt die twee keer evalueert (zoals een Bulbasaur) en een andere die twee keer evalueert (zoals een Pichu) kan je je Pokémon dus vier keer evalueren. Pokémon volgen hun normale evolutiepatroon. Deze fusie zou dus op level 16 evalueren in een Ivysaur-Pichu fusie, maar met genoeg friendship evalueert het verder naar een Ivysaur-Pikachu fusie. En zo zijn er nog duizenden combinaties mogelijk.

Een aangekleed spel

Pokémon Infinite Fusion is veel meer dan een op zichzelf staande fusiegenerator. Het is een geheel spel waar je doorheen kunt spelen. Er is een overhangend plot en er zijn tientallen side quests die je kunt volgen. Uitgebreide versies van Kanto en Johto, bekend van de eerste twee generaties Pokémon Spellen, liggen in Pokémon Infinite Fusion aan je voeten.

Er is een overhangend plot en er zijn tientallen side quests die je kunt volgen.

De ontwikkelaar was er van bewust dat dit spel natuurlijk draait om het vangen en het fuseren van Pokémon om te zien wat voor coole of rare dingen je kunt maken. Daar speelt het spel dan ook slim op in. NPCs in huizen en Pokémon Centers bieden je aan om vrij makkelijk verkrijgbare Pokémon te ruilen voor lastig verkrijgbare, zoals een Mankey voor een Tyrogue. Fusies lopen in het wild rond, en trainers zijn ook niet vies van gefuseerde Pokémon.

De aandacht voor detail en de speelervaring is wat Pokémon Infinite Fusion daadwerkelijk op doet vallen. Het is niet een spel dat één gimmick introduceert en dat gepaard laat gaan met standaard gameplay. De hele map, gigantisch veel interacties en zelfs de beschikbare Pokémon zijn aangepast om het spel zo leuk mogelijk te maken. Populaire pokémon uit latere generaties, zoals Gardevoir, Lucario en Zoroark, zijn gewoon te verkrijgen. De extra moeite die in dit spel gestoken is is bewonderenswaardig te noemen.