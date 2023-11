Wat ging er fout bij Call of Duty: Modern Warfare 3?

De pijnlijke waarheid

Call of Duty: Modern Warfare 3 is uit en het is misschien wel de slechtste uit de serie. Van slechte recensies tot zorgwekkende geruchten: de editie van dit jaar heeft het allemaal. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan en is Modern Warfare 3 misschien wel een DLC?

Om dit te kunnen vaststellen zetten we de klok een jaar terug. We gaan het hele jaar langs en kijken naar de grote geruchten en feiten rondom de game. We kijken naar de rol van Activision en zelfs Sledgehammer games om zo een compleet plaatje te creëren.

De Modern Warfare 2 levenscyclus

Waar begon het allemaal? Activision kwam begin 2022 naar buiten met de kwartaalcijfers. Hierin leek Activision de Call of Duty van 2023 uit te stellen naar het jaar erop en het te vervangen voor eventuele ‘Premium content’ voor de nu bekende Call of Duty: Modern Warfare 2. Hierdoor kwamen de eerste grote geruchten naar buiten over de DLC en speculeerde de wereld over wat er komen ging.

Die speculaties werden al snel vastgesteld: vlak voor de release van Modern Warfare 2. Volgens bekende leakers zou er een DLC komen voor de campaign. Dit zou voor het eerst in de Call of Duty geschiedenis voorkomen, net als het overslaan van het jaar met een nieuwe editie.

Er ging veel tijd voorbij en Modern Warfare 2 werd steeds minder gewaardeerd door de fans, mede door het weinige nieuws over de komende DLC en de beperkte content die werd toegevoegd. Infinity Ward en Activision hadden een succes nodig en halverwege 2023 kwam die er ook.

Het Modern Warfare 3 fiasco

Call of Duty: Modern Warfare 3 werd aangekondigd in augustus 2023. Makarov keerde terug en kreeg veel enthousiasme van de fans. Enthousiasme dat maar van korte duur was door het nieuws en de leaks die naar buiten kwamen.

Met de aankondiging van het spel en het prijskaartje van 70 euro begonnen veel mensen zich zorgen te maken. Veel mensen waren bang dat dit ‘volledige’ spel gehaast zou zijn zodat Activision toch nog de volle prijs kon vragen.

Er is ook naar buiten gekomen dat de code van het spel aangeeft dat het eigenlijk een DLC is. In de code van Modern Warfare 3 staat dat het Modern Warfare 2 is. Dat bewijst dat het spel een onderdeel is van de vorige editie en dus niet zijn eigen editie is. Om het voordeel van de twijfel te geven aan de makers: het kan ook komen door het feit dat bijvoorbeeld alle wapens van Modern Warfare 2 over worden gezet naar de nieuwe Modern Warfare 3.

De pijnlijke lancering

Call of Duty: Modern Warfare 3 is inmiddels uit en mensen zijn niet blij. Het heeft de slechtste recensies ooit gekregen in de Call of Duty serie van zowel critici als de fans. Vergeleken met vorig jaar is ook de verkoop van het spel slechter. Bij ons op de redactie zijn sommigen iets positiever dan de gemiddelde critici. Om de volledige loop van het spel te begrijpen nodig ik je uit om de review van Dirk Sung te lezen over Call of Duty: Modern Warfare 3.

Vlak voor de release werd bekend dat Call of Duty Modern Warfare 3 geen platinum trophy zal hebben (De platinum trophy is een beloning op Playstation voor het halen van elke achievement). Sterker nog, de lijst van de trophies stond zelfs bij Call of Duty Modern Warfare 2 als een DLC. Nou zal dit voor de normale fan niet veel betekenen. Maar voor een trophy hunter zoals ikzelf laat dit blijken dat Modern Warfare 3 een DLC is, omdat elk triple A spel een platinum trophy heeft en de enige uitzondering hiervoor zijn DLC’s.

Met de release is naar buiten gekomen hoe de ontwikkelaars bij Sledgehammer Games de ontwikkeling hebben ervaren. Van valse beloftes tot het welbekende crunching, Modern Warfare 3 had het allemaal. Activision wilde een nieuwe game en ook al was er weinig tijd, het moest er komen. Inmiddels heeft Sledgehammer Games bekend gemaakt dat die uitspraken allemaal niet waar waren en dat ze genoeg tijd hadden om wat moois neer te zetten. Maar dit kan ook damage control zijn vanuit Activision.

De stand van zaken

Activision zelf ontkent alles, maar dan ook echt alles. Volgens de publisher hebben ze wel nagedacht over dat het eventueel een DLC moest worden, maar kwamen ze er snel achter dat het een premium release zou worden. Natuurlijk is het logisch dat het DLC-probleem wordt ontkend. Als het namelijk allemaal waar zou zijn en Activision zou het toegeven, zitten ze natuurlijk flink in de problemen doordat ze het voor de volle prijs verkopen. Al trappen veel fans en critici daar niet in.

Ik hoop dat alle DLC-geruchten niet waar zijn en dat Activision de waarheid spreekt. Ik ben immers een Call of Duty-fan en zie graag het beste voor de franchise. Maar met alles wat naar buiten is gekomen is mijn vertrouwen en die van veel fans geschaad. Want als het allemaal waar blijkt te zijn, is er gelogen door de publisher op een manier die zelfs nieuw is voor een bedrijf zoals Activision.