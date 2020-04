Laten we eerst beginnen met het duidelijk maken wat een frame rate precies is. De term frame rate slaat op de verversingssnelheid van het scherm waar je naar kijkt. Dit kan een computerscherm zijn, een tv, je telefoon of een bioscoopscherm. Hoe je het ook draait of keert: wat er op het scherm voor je ogen wordt getoverd, zijn afbeeldingen die tegen hoge snelheid worden vernieuwd met de volgende afbeelding.

De officiële eenheid die we normaal gebruiken als we iets willen beschrijven dat een bepaalde actie per seconde herhaalt, is Hertz. In de entertainmentwereld spreken we echter vaak over frames per seconde (fps). Wanneer je een game speelt die met 60 fps beelden op je scherm rendert, krijg je dus per seconde zestig nieuwe beelden te zien. Bij 30 fps zijn dit er dertig.

Hoewel frame rate dus om de hoek komt kijken bij elk beeld dat we zien, wordt er eigenlijk alleen over gesproken en gediscussieerd als het gaat om games. Veel gamers vermijden liever consoles, omdat deze vroeger alleen games met 30 fps wisten te presenteren, terwijl de meeste pc-games zo in te stellen zijn dat liefhebbers meer frames per seconde kunnen krijgen.