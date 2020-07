Met een licht cynische blik kun je Animal Crossing: New Horizons reduceren tot de ultieme uitwas van het kapitalisme, waarin je niet veel meer doet dan klusjes opknappen en spullen verzamelen om je schulden af te betalen. Eigenlijk net het echte leven dus, maar dan kleurrijker.

Toch blijkt dat meer dan genoeg gamers er veel plezier uit halen. Dat kan zijn omdat het soms best wel even lekker is om een relaxte, vrolijke versie van het echte leven te ervaren. Ook kan het gewoon fijn zijn om de game elke dag even op te starten als onderdeel van je dagelijkse routine. Of misschien kun je er je creativiteit helemaal in kwijt en vind je het leuk om je creaties te delen met de community.

Voor mij is het toch vooral het heerlijke gevoel van vooruitgang dat Animal Crossing zo fijn maakt om te spelen. Lekker hout verzamelen, bruggen bouwen, m’n eiland zo efficiënt mogelijk inrichten, steeds meer opties zoals het museum en de camping vrijspelen. Alleen houdt dat voor mij ook wel ergens op. Mijn eiland is nu wel efficiënt genoeg en alle rivieren zijn inmiddels overbrugd. Ik begrijp heel goed waarom deze game voor anderen oneindig leuk kan blijven, maar ik ga Manjatopia binnenkort weer verlaten. Of nou ja, nog heel even de bloemetjes water geven dan.

Wat maakt Animal Crossing voor jou zo leuk om te spelen? Laat het ons weten in de comments!