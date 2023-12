Van origin tot extra, van nautiloid tot shadow realm

Baldur’s Gate 3 is een immens grote game. De kans dat je álles gedaan krijgt in een playthrough is vrijwel onmogelijk, al is het maar omdat bepaalde gebeurtenissen en encounters afhankelijk zijn van welke keuzes je maakt. Desondanks is er een aantal personages dat je altijd kunt rekruteren in het eerste gebied: de origin-personages. Met deze reisgenoten kun je door de game heen een hechte band opbouwen en je kunt de stats van elk personage naar eigen smaak invullen door subclasses, spreuken en wapenrusting te kiezen.

Het kan soms moeilijk zijn om iedereen te vinden in de uitgestrekte gebieden rond Baldur’s Gate. In deze gids gaan we daarom in op waar je alle companions kunt vinden en hoe je ze kunt inzetten. Daarnaast halen we ook een paar personages aan die je later in de game tegenkomt. Dus: gather your party and venture forth!

Lae’zel

Lae’zel is een reisgenoot die eigenlijk niet te missen is. In het eerste gedeelte van de game, waar je je nog op het Nautiloid-schip bevindt, kondigt ze zichzelf namelijk al aan. Wanneer het schip neerstort, raak je haar echter kwijt in de crash. Daarna vind je haar rond de coördinaten X240/Y370, waar ze gevangen is genomen door een stel tieflings. Om haar te bevrijden, moet je de tieflings eerst overtuigen om te vertrekken. Je kunt hen in plaats daarvan ook aanvallen. Daarna schiet je op het touw of de onderkant van de kooi om Lae’zel naar beneden te halen.

Lae’zel is een fighter die door haar achtergrond vijandig kan overkomen. Toch is ze een goede toevoeging aan bijna elk team, vooral als je nog wat kracht en snelheid in de voorflanken mist. Als je daarnaast nog spreuken als True Strike, Blade Ward of Acid Splash aan je arsenaal wilt toevoegen, kun je de subclass Eldritch Knight kiezen. Focus je je toch liever op brute kracht en snelheid, dan is Battle Master altijd een goede keus. Daarmee krijg je superiority dice die je kunt toevoegen aan verschillende soorten manoeuvres.

Shadowheart

Ook de mysterieuze Shadowheart is al op het Nautiloid-schip te vinden. In de kamer met alle pods waar mindflayerslachtoffers worden vastgehouden, kun je haar bevrijden. Daarvoor kun je de eldritch rune gebruiken. Deze is te vinden in de ruimte erna (in oostelijke richting). Als je strength hoog genoeg is, kun je ook een poging doen om de pod met brute kracht open te forceren. Na de crash van het schip is zij op het strand naast de crashlocatie te vinden. Als je hier al voorbij bent, kun je Shadowheart nog vinden in de Druid’s Grove. Zelfs wanneer je haar niet geholpen hebt aan boord van het schip, kun je haar aldaar nog rekruteren. Ze is dan wel wat terughoudend om zich aan te sluiten bij je groep.

Shadowheart is een cleric die met name fijn is voor buffs en support. Buiten gevechten om is ze vaardig in stealth en tijdens het vechten zijn met name de healing-spreuken handig. Daarnaast heeft ze de spreuk Spiritual Weapon, die slechts een bonusactie kost om op te roepen en flink wat extra schade kan doen. En dat zonder concentratie te hoeven behouden!

Astarion

Astarion, wie kent hem niet? Onze favoriete vampier is na de crash van het Nautiloid-schip vrijwel direct te vinden naast het crashgebied. Hij staat zogenaamd in de verte te turen, maar laat je niet misleiden… Je kunt hem aanvallen of antwoord geven op zijn vragen, maar het is in principe niet moeilijk om hem als compagnon te rekruteren (wellicht wel als je besluit zijn hersens in te slaan).

Astarion is een rogue en is daarom erg geschikt voor sleight of hand, stealth, acrobatics en deception. Hij is daarom de aangewezen persoon om sloten te kraken en zakken te rollen. Het kan daarom zeker geen kwaad om bovenstaande skillpoints gedurende de game te verhogen. We raden je bovendien aan om bij level 3 te kiezen voor subclass Thief. Astarion krijgt daarmee een handige bonusactie tijdens combat. Al met al kan hij vanuit de schaduw veel schade aanrichten met een goede (kruis)boog.

Gale

De praatgrage tovenaar met een wel heel bijzondere eetlust jaagt je direct de stuipen op het lijf wanneer hij om hulp schreeuwt vanuit een vreemde sigil, vlak naast het neergestorte Nautiloid-schip. Je moet hem er aan zijn hand uittrekken (laat dit iemand met hoge strength doen). Speel je Dark Urge? Dan kun je ook iets heel anders doen met die hand, maar dat is een onderwerp voor een ander artikel.

Is het je gelukt om Gale volledig uit de sigil te trekken? Dan sluit hij met alle liefde bij je groep aan. Hij brengt als tovenaar een breed arsenaal aan spreuken met zich mee, dus hij kan erg handig zijn in gevechten. Dat is al helemaal zo wanneer je hem spreuken leert die effect hebben op grote gebieden, de zogenoemde area of effect-spreuken. Voorbeelden zijn Shatter en Insect Plague. Probeer hem wel op de achtergrond te houden, want zijn lichte armour zorgt niet voor veel bescherming. De spreuk Mage Armor is daarom een goede: het verhoogt Gale’s armour class.

Wyll

Baldur’s Gate’s enige echte Blade of Frontiers bevindt zich in het tieflingkamp ten noorden van de Emerald Grove Environs. Daar is hij de lokale kiddo’s aan het leren hoe ze zichzelf kunnen verdedigen. Wanneer je met hem spreekt, kun je hem gemakkelijk overhalen om zich bij je reisgezelschap aan te sluiten.

Omdat Wyll een Warlock is, heeft hij zowel krachtige spreuken als een scherpe rapier tot zijn beschikking. Een van die spreuken is Eldritch Blast. Dat is een cantrip, dus je kunt hem ongelimiteerd gebruiken. Door de latere spell slots en magische items te gebruiken, kun je je Eldritch Blast steeds sterker maken.

Warlocks zijn ontzettend veelzijdig, dus je kunt ervoor kiezen om op melee te focussen of juist de duistere magie meer te omarmen. Doe je dat laatste, dan doe je er goed aan om Wyll een lichte respec te geven door wat punten richting charisma te schuiven. Dit kun je doen door met Withers te spreken in je kamp, of door bij bepaalde level-ups te kiezen voor een stat increase.

Let op! Spoilers Hieronder vind je een paar companions die zich verder in het verhaal bevinden. Noodzakelijkerwijs staan er spoilers over de omstandigheden waarin je hen vindt.

Karlach

Al is ze technisch gezien een van de origin-personages, Karlachs verhaal is toch een lichte spoilerwaarschuwing waard. De demoon waar Wyll op jaagt, de vrouw met brandende huid en een afgebroken hoorn, is namelijk Karlach! Je kunt deze tiefling barbarian dicht bij de Risen Road vinden, rond de coördinaten X110/Y500.

Wanneer je haar eenmaal gevonden hebt, blijkt ze een stuk zachtaardiger dan aanvankelijk gedacht, maar in gevechten is ze een onmisbare tank. Als subclass is Berserker een prima keuze, met name als je Karlach wilt gebruiken om zo veel mogelijk schade aan te richten. Met deze subclass heeft ze namelijk acties als Enraged Throw en bonusacties als Frenzy Strike tot haar beschikking. Mocht je Karlach liever wat veelzijdiger uitbouwen, dan kun je bijvoorbeeld de subclass Wildheart nemen. Daarmee krijgt ze extra buffs of spreuken die afhankelijk zijn van het gekozen dier. Deze keuze is bij elke level-up opnieuw te maken.

Halsin

Wanneer je de Druid Grove in het noordoosten van de kaart bezoekt, is de lokale druïdengroep in rep en roer; hun leider Halsin is weggegaan op missie en niet teruggekomen. Deze sterke Druid is gevangengenomen door aanhangers van de Absolute. In de kelder van de Shattered Sanctum kun je Halsin vinden. Hij zal je daarna helpen om weg te komen, maar daarvoor zul je de drie leiders van het goblinkamp moeten verslaan.

Pas in de tweede akte kun je Halsin vragen zich aan te sluiten bij je adventuring party. Daarvoor moet je eerst met hem spreken in het kamp, om vervolgens de quest Lift the Shadow Curse te voltooien.

Om Halsin goed tot zijn recht te laten komen, staat Wild Shape doorgaans centraal. Hiermee kan hij in verschillende soorten dieren veranderen. Een beer is handig tijdens gevechten, terwijl een kat juist fijn is om te scouten.

Minthara

Halsin de Druid en Minthara Baenre gaan eigenlijk samen in één adem. Niet zozeer omdat ze bij elkaar horen, maar omdat je de optie om de een te rekruteren vrijwel compleet uitsluit wanneer je besluit voor de ander te gaan. Wanneer je Minthara graag in je groep verwelkomt in plaats van Halsin, zul je het vluchtelingenkamp met tieflings én de druïdengrot te gronde moeten richten. Althans, dat was zo; sinds de vijfde grote patch, die op 30 november is uitgebracht, kun je dit lot omzeilen. Als je Minthara slechts bewusteloos slaat, kun je haar namelijk alsnog rekruteren in de tweede akte.

Je vindt Minthara in het goblinkamp, dat ondertussen tevens dienstdoet als broedplek voor aanhangers van de Absolute. Zij is een van de drie leiders van het kampement. In de algemene ruimte van de Shattered Sanctum, de voormalige tempel van Selûne, ga je voorbij aan Dror Ragzlin en houd je rechts aan om Minthara te vinden. Wanneer je met haar spreekt, kun je je hulp aanbieden en haar naar de Druid Grove leiden om de inval in te zetten. In de tweede akte van Baldur’s Gate 3 zul je Minthara nog wel moeten redden uit Moonrise Towers, waar ze vastgehouden wordt.

Als Paladin is Minthara bekend met zowel melee-wapens als spreuken. Tegen de tijd dat Minthara zich aan kan sluiten bij je groep, heb je de onderlinge dynamiek waarschijnlijk al grotendeels bepaald. Hoe je het personage binnen je party wilt laten passen is daar dus van afhankelijk. Desondanks komen healing-spreuken altijd van pas, dus Aid of Cure Wounds zijn goede keuzes. Daarnaast heeft een paladin altijd de class action Lay on Hands. Als buff voor aanvallen zijn Divine Smite en Faerie Fire doorgaans fijne spreuken om te hebben.

Jaheira

De Druid Jaheira ontmoet je in de Last Light Inn in the Shadowlands. Je kunt haar echter pas rekruteren na het gevecht met Ketheric Thorm. Na de strijd vind je haar in de troonzaal van Moonrise Towers. Het is noodzakelijk dat zowel de Nightsong als Isobel nog in leven zijn.

Net zoals Halsin is haar Wild Shape een welkome toevoeging voor je team. Ze kan veel schade aanrichten en heeft bovendien extra health-points in Wild Shape. De kans is daarom groot dat ze het langer volhoudt in combat dan alle compagnons zonder Wild Shape. Ze is een dual wielder en kan alleen lichte armour dragen. Dit laatste maakt het wel lastig om haar continu op de voorgrond van een gevecht te hebben, hoewel je haar wel healing spells kunt geven.

Minsc

Minsc en Boo weten je hart direct te stelen, hoewel je Minsc misschien eerst als iemand anders leert kennen (ik zal geen spoilers geven). Je kunt hem vinden in het riool van Baldur’s Gate, vlak bij het kamp van The Guild van de Harper Nine-Fingers Keene. Hij was een goede vriend van Jaheira en het wel of niet rekruteren van Minsc is ook van belang voor Jaheira’s steun tijdens de strijd tegen de Elderbrain in Baldur’s Gate 3. Wil je Jaheira houden? Zorg dan dat je het rekruteren van Minsc goed aanpakt. Zonder te veel te verklappen kunnen we je vertellen dat de kennismaking met Minsc niet zonder slag of stoot gaat. Tip: zet non-lethal attacks aan.

Eenmaal in je kamp leer je Minsc kennen als recht voor zijn raap, misschien op het eerste gezicht angstaanjagend, maar absoluut met een klein hartje. Hij is een Ranger die goed samengaat met de subclass Gloom Stalker. Net zoals Astarion is Minsc goed met een boog vanuit de schaduw.

Baldur’s Gate 3 is sinds een paar maanden uit voor pc en PlayStation 5. Binnenkort kun je de game ook op Xbox Series X en S spelen: deze versie wordt nog dit jaar verwacht.

Wie is jouw favoriete companion? En heb je ze allemaal kunnen vinden? We horen het graag van je in de comments!