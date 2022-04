VR-games om mee in beweging te komen

Actief aan de slag

Doorgaans is gamen niet bepaald een workout: meestal zit je op de bank met een controller in je handen, of op je stoel met een muis en toetsenbord voor je. Ook in virtual reality (VR) is dat soms het geval, want er zijn genoeg games waarbij je met name rondkijkt en de controller(s) gebruikt om actie te ondernemen. Een aantal games onderscheidt zich van de rest door je flink aan het werk te zetten.

Sinds VR voor het bredere publiek wat meer binnen handbereik ligt door sets als de HTC Vive, de Meta Quest-sets (voorheen bekend als Oculus) en PlayStation VR, is het voor veel spelers een graag geziene techniek waarmee ontzettend veel mogelijk is. Hieronder volgen zes games waarmee je gegarandeerd de voetjes van de vloer krijgt en er misschien zelfs een goede workout uit sleept.

Beat Saber

De release trailer van Beat Saber OST 5.

Wellicht is dit wel de bekendste game in de lijst. Beat Saber wordt gezien als een van de staples van het VR-gamen, en dat is niet zomaar. De door Beat Games ontwikkelde ritme-game combineert vlotte gameplay met opzwepende muziek en een goede leercurve. Op het ritme van de muziek sla je met je lichtzwaarden gekleurde blokken kapot. Met vijf moeilijkheidsgraden en een scala aan modifiers kun je de game precies zo afstellen als je wilt. Zo zijn bijvoorbeeld extra uitdagende gameplay-opties beschikbaar, zoals hogere snelheden en verdwijnende blokken.

Sinds Beat Saber in 2019 op de markt is verschenen, heeft de ontwikkelaar flink aan de weg getimmerd. Naast vijf sets met originele techno-, dubstep- en rapmuziek krijg je standaard de Extras en Camellia-pakketten. Ook kun je de game uitbreiden met meer DLC-pakketten voor specifieke artiesten. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met onder anderen Lady Gaga, Imagine Dragons, BTS en Linkin Park. Recentelijk is Fall Out Boy aan de collectie toegevoegd.

Beat Saber is verkrijgbaar voor PlayStation 4, Windows en Meta.

Fruit Ninja VR

Deze game is precies wat je denkt: een VR-adaptatie van de razend populaire mobiele game Fruit Ninja. In plaats van swipen op je scherm kun je hier de zwaarden in je handen nemen en er flink op los zwaaien. Het doel is om zo veel mogelijk door de lucht vliegend fruit te snijden, zonder de bommen te raken. Er zijn verschillende modi te spelen in de game. Zo kun je voor de oude vertrouwde Classic Mode gaan, of het jezelf moeilijker maken in de Survival Mode.

Hoe dan ook, Fruit Ninja VR biedt je een korte maar krachtige ervaring waarbij uithoudingsvermogen en goed perifeer zicht een must zijn.

Fruit Ninja VR is verkrijgbaar voor PlayStation 4, Windows en Meta. Daarnaast is Fruit Ninja VR 2 momenteel in early access te verkrijgen.

Synth Riders

Net als het eerder genoemde Beat Saber is Synth Riders een ritme-game, maar hier steekt de gameplay iets anders in elkaar. Je hebt twee grote bollen vast, waarmee je noten op de goede tijd en plaats moet raken. Sommige daarvan moet je met de twee controllers tegelijk aantikken, en tussen andere hangt een draad die je kunt volgen om meer punten te verzamelen. Om het jezelf moeilijker of makkelijker te maken kun je ook hier modifiers gebruiken om de gameplay naar wens in te vullen, en op de PC is er de optie om eigen muziek toe te voegen en zelf song maps te ontwerpen.

Synth Riders heeft een vrolijke en energieke soundtrack die met name bestaat uit electroswing, nu-disco en synthwave. Daarnaast is ontwikkelaar Kluge Interactive samenwerkingen aangegaan met artiesten als Muse en Carnaval Palace om de game nog completer te maken met betaalde DLC-pakketten. Wat de game extra speciaal maakt is de Experience-setting die voor sommige nummers toegevoegd is. Daarin stap je een wereld in die compleet om het nummer heen gebouwd is en waarin het thema en de visuals dan ook echt meer als een experience voelen dan als een game.

Synth Riders is verkrijgbaar voor PlayStation 4, Windows en Meta.

Pistol Whip

In Pistol Whip stap je een bullet hell in waarbij timing en reactievermogen centraal staan. Op intense muziek beweeg je je door een omgeving met vijanden heen, waarbij alles van bankoverval tot begraafplaats voorbij schuift. Natuurlijk doe je dat niet ongewapend: zolang je sneller bent dan je aanvallers, kun je ze neerschieten met je pistool. Als zij sneller zijn, moet je de kogels ontwijken door te bukken of opzij te leunen. Pistol Whip is dus uitermate geschikt voor leg day.

In de game zijn dertig levels en twee campaigns beschikbaar. Daarnaast beschikt Pistol Whip over verschillende wapentypes en modifiers die je vrij kunt spelen.

Pistol Whip is verkrijgbaar voor Windows en Meta.

Les Mills Bodycombat

Als je liever een begeleide les wilt, maar geen zin hebt om naar de sportschool te gaan, is Les Mills Bodycombat een goede optie. De game bevat dertig verschillende workout-schema’s waarbij je steeds wordt begeleid door professionele sportcoaches.

De game is dus echt gebouwd rondom fitness, en gebruikt de door vechtsporten geïnspireerde ‘bodycombat’-stijl om jou als speler flink in beweging te krijgen. De game is eerder dit jaar verschenen en ontwikkelaar Odders belooft dat er nog meer content, zoals nieuwe omgevingen, aan zal komen.

Les Mills Bodycombat is exclusief verkrijgbaar voor Meta.

Until You Fall

In deze roguelite fantasygame neem je het heft in eigen handen door met verschillende wapens en vechtstijlen je vijanden te lijf te gaan. Om in leven te blijven moet je constant actief bewegen. Met elke run zijn de beschikbare voorwerpen en vijandenconfiguraties anders, waardoor de game je blijft verrassen.

Naast de hack-and-slash-gameplay biedt Until You Fall ook een verhaal: de wereld van Rokar is ten onder gegaan en jij bent de laatst overgebleven Runenridder die de monsterlijke geesten kan terugdringen. Met verschillende wapens ga je op pad om je vijanden voor eens en altijd te verslaan… én om lekker in beweging te zijn.

Until You Fall is verkrijgbaar voor PlayStation 4, Windows en Meta.

Gebruik jij wel eens VR om je workouts te doen? We horen graag van je in de comments welke games je daarvoor het liefst gebruikt!