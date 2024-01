Vijf tips voor iedereen die geen genoeg van Baldur’s Gate 3 kan krijgen

Van boeken, tot streams en interessante cadeautjes

Baldurs Gate 3, wij kunnen er geen genoeg van krijgen. Nee, zelfs niet na meerdere playthroughs. En eigenlijk is dat nog steeds niet genoeg om onze verslaving te voorzien. Is dit ook hoe jij je voelt? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We geven je graag vijf (cadeau)tips voor alle Baldurs Gate 3 fans.

Baldurs Gate 3 Deluxe Edition

Ja, we hebben het spel al en ook de deluxe versie. Maar luister, de Baldurs Gate 3 Deluxe Edition komt met de fysieke game. Dat is heel belangrijk voor wanneer online downloads ineens verdwijnen (stel je eens voor). Er zitten bovendien een poster, kaart en drie CD’s met originele soundtrack van Bobby Slavov bij. O, en vergeet de stickers en patches niet. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de Deluxe Edition verschijnt, maar het zal ergens in Q1 2024 worden. Deze pre-order is inmiddels uitverkocht, maar gelukkig kun je nog wel een bestellen voor Q2. Pre-orderen kan hier.

Legends & Lattes van Travis Baldree

Als jij vooral voor de sterke verhaallijnen in BG3 blijft hangen, dan is dit boek een absolute aanrader. Barbarian Viv is haar huurlingenbestaan zat en zoekt een rustigere carrière. Ze settelt zich in een klein plaatsje waar ze een koffiezaakje begint. De inwoners hebben alleen nog nooit van een goedje gehoord en Vivs verleden lijkt nooit ver weg. Dit boek leest bijna als een DLC van BG3 en is het perfecte cozy boek voor tijdens koude, donkere dagen. Het boek is zelfs zo populair dat de fysieke editie momenteel in herdruk is. Gelukkig is er een ebook en kun je ook alvast in het tweede deel beginnen: Bookshops & Bonedust.

D&D Starter Set

Het overkomt de beste: nooit Dungeons & Dragons spelen en vervolgens je na BG3 ineens afvragen wat je al die tijd gemist hebt. Dit betekent dat het tijd is om al je vrienden (misschien wel tijdens kerst) bijeen te roepen en je eigen campagne te starten. Zo’n D&D Starter Set maakt het voor elke beginner makkelijk om in de wereld van kelders en draken te duiken. Vanuit daar kun je je collectie verder uitbreiden. Een absolute aanrader dus.

High Rollers DnD

Deze tip is wat moeilijker in te pakken, maar doe jezelf wat tijd cadeau om naar High Rollers te kijken. Dit is een van de grootste Dungeons & Dragons stream in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Ze streamen elke zondag van 17:00 tot 20:00 uur (GMT/BST). Ze zijn momenteel bezig met hun derde campagne: Altheya: The Dragon Empire. Nog niet heel lang geleden hadden ze de een deel van de cast van Baldurs Gate 3 te gast (Neil Newbon (Astarion), Devora Wilde (Lae’Zel), Jennifer English (Shadowheart), Theo Solomon (Wyll), Tim Downie (Gale), Samantha Béart (Karlach) en Amelia Tyler (narrator) voor twee afleveringen. De eerste aflevering is hieronder terug te kijken.

Castleden en Twitch streams

Aanvullend spelen castleden van BG3 nu ook hun eigen playthrough van het spel, allemaal te volgen op Twitch. Voorbeelden zijn Neil Newbon, die zichzelf romancet, Devora Wilde, als keiharde Gythyanki, Jennifer English, samen met haar partner Aliona Baranova en Theo Solomon, compleet met discoshow op de achtergrond. Zelfs Tracy Wiles (Jaheira) is met het spel begonnen, hoewel ze er wel de hulp van haar in-game dochter Rion bij nodig had. Het levert hilarische beelden op…

Tot slot zijn veel castleden ook te vinden op diensten als Cameo en Streamily. Mocht je zoeken naar een gepersonaliseerde boodschap van je favoriete BG3-personages.

BONUSTIP: Girl Dinner

En natuurlijk kunnen we het niet laten. Astarion als Girl Dinner. Op een T-Shirt. We weten niet wat we er nog meer over zouden moeten zeggen.