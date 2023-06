Spaar je bommen, gebruik je Zonai-spullen

Overleven in Hyrule is geen gemakkelijke taak. Denk je de ene ramp te overleven, staat de volgende alweer voor de deur. Ook voor onze held Link is Hyrule geen makkelijke plek met een prinses die telkens verdwijnt en een land dat in paniek verkeert. Nu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uit is, zetten we een aantal van onze favoriete tips voor je op een rij!

Het mooie aan Tears of the Kingdom is dat je het kunt spelen op je eigen manier, of dat nou door precies het verhaal te volgen is of door lekker je eigen weg te gaan. Toch zijn er een aantal zaken die we iedereen kunnen aanraden om je avontuur net wat makkelijker te maken, of het nou aankomt op materialen, locaties of simpelweg overleven.

Wacht niet te lang en ontgrendel al je krachten

Wanneer je avontuur in Hyrule begint, voelt het al snel alsof je wordt overladen met opties. Ga je alle gebieden verkennen, wil je de Depths in of rush je meteen richting Hyrule Castle? Ons eerste advies zou zijn: verken Lookout Landing, spreek met de mensen en leer deze locatie kennen. Vooral de eerste uren dient het als een praktische uitvalsbasis.

In Lookout Landing kom je onder anderen de onderzoeker Robbie tegen, die je een aantal opvolgende quests geeft die je de Depths in sturen. Het is geen slecht idee om deze quests te volgen, want ze geven je de laatste krachten die je nog niet op het eerste grote Sky Island krijgt. Zo ontvang je via deze questline de camera om foto’s te maken, maar nog praktischer is de Autobuild-kracht waarmee je gemakkelijk Zonai-constructies kunt maken.

Laat Ganondorf dus even voor wat het is en spreek in plaats daarvan eens met dit duivelse onderzoekertje!

Spaar je bommen, want ze zijn schaars

Hoewel sommige materialen je in overvloed door de game worden toegereikt, zijn de bekende bombloemen in Tears of the Kingdom redelijk schaars. Soms tref je een enkele in een grot aan, maar daar moet je het dan ook wel mee doen. Weinig verkopers hebben ze liggen en als ze er al zijn, zijn het er vaak maar drie. Wie om tijd niet verlegen zit kan ook Addison helpen om zijn borden omhoog te houden, aangezien hij ze ook nog weleens wil uitdelen.

Probeer dus je situaties met andere middelen op te lossen. Pak in plaats van een bom iets als een Fire Fruit als je iets in brand moet zetten of gebruik een zwaar wapen met een steen als je door een krat of muur heen moet breken. Mocht je voldoende Zonai-materiaal hebben, dan kun je natuurlijk ook de Time Bombs gebruiken — al vereisen deze wel wat meer oefening, aangezien ze niet meteen ontploffen.

Bonustip: pas op met gevechten in grotten en gangen waar bombloemen zijn, want je kunt ze al activeren door er per ongeluk tegenaan te slaan. Je zou niet de eerste zijn die sneuvelt door een ongelukje met een bombloem.

Maak gebruik van de winkels

Niet alleen bombloemen zijn schaars in Hyrule: ook de bekende Rupees zijn niet altijd makkelijk te vinden. Vooral door te handelen kom je snel aan geld, bijvoorbeeld door gevonden edelstenen zoals diamanten en robijnen in te wisselen. Wanneer je dan toch bij de winkels bent, is het ook handig om te kijken naar wat er beschikbaar is. Zo is het nooit een slecht idee om alle pijlen op te kopen, of bijvoorbeeld nog wat etenswaren of andere producten op te kopen om weer drankjes mee te maken.

Mocht je nou een tekort aan edelstenen hebben, dan kunnen we ook altijd aanraden om op zoek te gaan naar grotten. Hier tref je vaak — naast wat monsters — ook genoeg edelstenen aan. Natuurlijk kun je grotten op een natuurlijke manier ontdekken, maar makkelijker is om op zoek te gaan naar de roze kersenbloesembomen die verspreid staan door Hyrule. Bij deze bomen tref je namelijk een klein altaartje aan waar je met een stuk fruit de mythische Satori kunt oproepen. Dit magische wezen laat je voor een aantal minuten zien waar er grotten verstopt zitten, zodat het wat makkelijker wordt om edelstenen te vinden.

Leg dus af en toe een lekker stuk fruit neer ter ere van de legendarische Satoru Iwata, dan lacht het geluk je toe.

Wees niet bang monster-materialen te gebruiken

Een van de fijne toevoegingen aan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is de Fuse-kracht waarmee je moeiteloos een steen of stok aan je huidige wapen of schild vastmaakt. Makkelijk om bijvoorbeeld snel wat te ‘MacGyveren’ in een noodgeval, maar vergeet vooral niet dat je ook materiaal uit je inventaris kunt gebruiken om wapens sterker te maken. Veel monsters laten namelijk materialen achter die je goed kunt gebruiken om bijvoorbeeld een simpel zwaard veel krachtiger te maken.

Het makkelijkste kun je dit doen door je menu te openen en dan je items te sorteren op hun Fuse-kracht. Hierbij komen de krachtigste dingen bovenaan te staan die je wapens soms wel een boost van 30 of 40 kunnen geven. Lees daarbij ook goed de instructies — Gibdo-botten hebben bijvoorbeeld een hoge Fuse-kracht, maar zijn zo fragiel dat ze na een klap breken. En gebruik materiaal dat elektrische krachten geeft niet op korte wapens als een zwaard, want de kans is dan groot dat je ook jezelf elektrocuteert.

Lees daarnaast ook goed de omschrijvingen van je wapens. Sommige wapens verdubbelen de boost als er een specifiek type materiaal aan wordt ‘ge-Fused’.

Maak slim gebruik van locaties en markers

Gedurende je avontuur in Tears of the Kingdom heb je een hoop te verkennen. Niet alleen Hyrule en de nieuwe Sky Islands, ook in de Depths is er meer dan genoeg te ontdekken. We raden je dan ook aan volop gebruik te maken van de vele Fast Travel-punten die de game aanbiedt. De makkelijkste manier om een Fast Travel-punt aan te maken in Hyrule is door naar een Shrine te gaan en deze te activeren, maar er niet in te gaan. Zo is het punt beschikbaar en zie je gemakkelijk op je kaart welke Shrines je nog moet voltooien.

Op zoek naar Shrines, maar kun je ze niet vinden? Neem dan eens een kijkje op de kaart van de Depths. Alle Lightroots in de Depths komen namelijk boven de grond uit in een Shrine. Heb je dus net een Lightroot gevonden, maar nog geen Shrine op diezelfde plek in Hyrule? Markeer deze dan even snel, dan weet je meteen waar je deze kunt vinden zodra je op zoek bent.

Vergeet daarnaast ook niet dat Sky Islands regelmatig een Shrine hebben. Als je dus eens lange afstanden af moet leggen, let dan niet alleen op de Lookout Towers, maar kijk ook eens een niveau hoger of je toevallig in de buurt een Shrine hebt ontgrendeld. Maakt het reizen net weer wat vlotter.

Er is zoveel te ontdekken in Hyrule en zoveel tips om te geven, maar met deze tips moet je in ieder geval vooruit komen. Mocht je nog vragen hebben of zelf een goede tip weten, laat het dan weten in de reacties hieronder!