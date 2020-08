Toen regisseur Shannon Sun-Higginson tijdens een game-wedstrijd zag hoe de vrouwelijke teamleden werden behandeld, besloot ze een stapje terug te nemen en een perspectief te zoeken in dit probleem. Dat resulteerde in GTFO, een docu die met behulp van Kickstarter leven ingeblazen is. Door interviews met verschillende vrouwen die gamen of in de gaming-industrie werken, krijg je een beeld van het seksisme dat online en op de werkvloer een constante hindernis is.

Onder andere Rolling Stone en Variety prezen de simpele en duidelijke boodschap die de film uitdraagt. Dit is geen documentaire om te kijken voor de visuals, maar het onderwerp is belangrijk, interessant en nog altijd relevant voor spelers en makers. GTFO is te huur via iTunes.