Dit is een punt waarvan ik al weet dat dit de komende jaren helaas niet aan de game toegevoegd gaat worden. Sterker nog, misschien gebeurt dit wel nooit. In 2016 schreven we er namelijk al een artikel over op onze site. Het probleem met meer schade zit hem in de macht van de sponsoren. Zij moeten zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden in de game. Schade aan de zijkant van de wagen of aan de sponsoring langs het circuit betekent voor die bedrijven direct ook schade aan het merk. Tja, wanneer je zo redeneert lijkt de kans klein dat we realistischere schade snel terug zien in de game. Waarom staat die dan toch in de lijst? Omdat de andere twee zaken waar we destijds om vroegen de game wel hebben gehaald.

Toch is er ook al een kleine stap die Codemasters kan zetten om meer en daarmee ook realistischere schade toe te voegen. In F1 2015 kon je namelijk opeens een lekke band rijden als je over een stuk verloren voorvleugel van een voorganger reed. Dit is er in latere delen weer uitgehaald en vervangen voor een systeem waarbij je een lekke band kunt krijgen vanaf 80% bandenslijtage. Wat mij betreft mag de oude situatie weer terug. Het zorgt ervoor dat je goed moet opletten wanneer je over de boordradio hoort dat er iets is gebeurd op de baan.

Gooi ik tot slot nog even een laatste balletje op over de lekke band: maak de weg terug naar de pitstraat ook realistischer. Wie een lekke band rijdt in de Formule 1 weet dat die rustig terug moet naar de pitstraat. Op deze manier scheurt de band niet open waardoor hij wel lek is, maar keurig om de velg blijft zitten. Wanneer je te hard en/of te wild terugrijdt, is de kans groot dat je band losscheurt en daarmee grote stukken uit de vloer van je auto slaat. Dit resulteert in meer schade aan je wagen waardoor die moeilijker is om te besturen, ook zodra je weer een nieuwe band hebt.