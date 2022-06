Heel veel games, heel veel Game Pass

Microsoft zit in roerige tijden. Na de enorme overname van Bethesda besloot de softwaregigant om ook Activision-Blizzard te kopen, maar daar is het laatste nog niet over gezegd. Hoewel Microsoft momenteel qua diensten weinig te klagen heeft, blijft het op het gebied van eigen games nog altijd een twijfelachtig verhaal. Met de jaarlijkse Xbox & Bethesda Games Showcase is het nu weer aan Microsoft om te laten zien wat het in huis heeft.

Games, games en nog meer games. Dat is de belofte van Microsoft in de jaarlijkse showcase. Gedurende 95 minuten stond de softwarereus uit Redmond op het podium om te laten zien wat het de komende maanden en zelfs jaren voor ons in petto heeft. Dit is wat er allemaal gebeurde tijdens de persconferentie:

Redfall opent de show

De show trapt af met nieuwe, bloederige gameplaybeelden van Bethesda & Arkane’s nieuwe vampieren-game Redfall. Daarbij maken we niet alleen verder kennis met de vier hoofdpersonages, maar ook met het voorheen zo idyllische stadje Redfall, dat volledig is overgenomen door vampieren en sekteleden die zelf een vampier willen worden. De nadruk van de gameplay lijkt daarbij op co-op te liggen, waarbij iedere speler andere skills heeft op basis van het personage dat ze spelen. Redfall komt in 2023 naar Windows en Xbox en is onderdeel van Game Pass.

Eindelijk nieuwe beelden van Hollow Knight: Silksong

Het gebed van vele gamers is eindelijk gehoord: Microsoft laat eindelijk nieuwe beelden zien van Silksong, de langverwachte opvolger van Hollow Knight. De basisgameplay lijkt daarbij niet veranderd te zijn, maar zal voor fans weer genoeg verrassingen en uitdagingen hebben. Een releasedatum is er nog niet, maar aangezien alle games uit deze presentatie binnen twaalf maanden moeten verschijnen, hoeven fans niet heel veel langer meer te wachten.

High On Life is niets minder dan bizar te noemen

High On Life is een nieuwe game van de maker van Rick & Morty, waarin je de mensheid moet redden van aliens die mensen gebruiken en verkopen als drugs. Daarbij maak je gebruik van Gatliens, aliens in de vorm van wapens die je vastpakt en afvuurt om je tegenstanders te verslaan. Zoals de geest achter Rick & Morty betaamt ziet het er compleet geschift uit, maar dat maakt het des te interessanter. High On Life is vanaf oktober 2022 te spelen op Xbox en Windows, onder andere via Game Pass.

Riot Games omarmt Game Pass

Fans van League of Legends en Valorant hebben een reden om met Microsoft’s Game Pass aan de slag te gaan. Binnenkort zijn alle Riot Games te vinden via Game Pass op Windows en mobiel. Daarbij krijgen spelers toegang tot onder andere alle champions in League of Legends en League of Legends Wild Rift, evenals alle Agents in Valorant. Vanaf deze winter zal de samenwerking beschikbaar zijn voor iedereen met een Game Pass-abonnement.

A Plague Tale: Requiem laat ons veel ratten zien

Wie bang is voor ratten kan A Plague Tale: Requiem beter overslaan. De sequel op de thriller van Asobo komt later dit jaar uit voor Xbox en Windows. Dat mag gevierd worden met nieuwe gameplaybeelden waarin we Amicia en Hugo er alles aan zien doen om te overleven. Daarbij nemen ze het niet alleen op tegen de elementen, maar ook tegen tal van soldaten die het allemaal op het duo gemunt hebben.

Snelle auto’s in Forza Motorsport

Na heel wat offroad-avonturen in Forza Horizon keert de klassieke Forza Motorsport weer terug naar de voorhoede. Verwacht razendsnelle wagens op legendarische locaties met veel smeulend rubber en rondvliegende onderdelen. Daarbij kregen we ook de eerste details van de game.

Turn10 heeft praktisch alles onder handen genomen, van het besturingsmodel tot de omgevingen en een nieuw time-of-day-systeem. Daarbij kan op iedere locatie op alle momenten van de dag gespeeld worden, met alle bijkomende effecten zoals verlichting en vuurwerk. Ook in de pitstraat zijn veranderingen aangebracht, waardoor spelers onder andere meer keuzes krijgen over bandenstrategie en benzinegebruik.

De game komt in het voorjaar van 2023 naar Game Pass voor Windows en Xbox, maar zal ook te koop zijn op Steam.

Stap in de geschiedenis van de luchtvaart

Microsoft viert het veertigjarig bestaan van hun langstlopende franchise: Flight Simulator. In het meest recente deel van de reeks introduceert het niet alleen klassieke vliegtuigen, maar ook helikopters en gliders. De grote update rondom het veertigjarig bestaan wordt in november uitgebracht.

Als klein extraatje kunnen spelers ook achter het roer kruipen van Halo’s iconische Pelican en de ruimte ingaan. Deze update is vanaf vandaag te downloaden voor de game.

Overwatch 2 krijgt eindelijk een early access-datum

In oktober kunnen spelers eindelijk echt aan de slag met Overwatch 2. Dit maakte Blizzard bekend in een gameplay-demo, waarbij ook bekend werd gemaakt dat de game free-to-play zal zijn vanaf release. De game zal vanaf 4 oktober in early access gaan, waarbij we ook meteen kennismaken met The Junker Queen – haar ‘echte’ naam is nog niet bekend, maar zij komt net als Junkrat en Roadhog uit de Australische Wastelands.

Vorm de geschiedenis en de toekomst in Ara: History Untold

Een nieuwe strategische game waarin de speler de controle krijgt over de geschiedenis en het vormen van de toekomst. Buiten een cinematografische trailer weten we nog niet zoveel, alleen een naam: Ara: History Untold. Ontwikkelaar Oxide Games maakte eerder Ashes of the Singularity, dus het zijn geen onbekenden met strategische games op een grote schaal.

Een rondje langs Bethesda’s games

Bethesda heeft natuurlijk een grotere rol in deze presentatie na Microsoft’s succesvolle overname afgelopen jaar. Naast Redfall zien we ook beelden van Bethesda’s meest recente uitbreiding van The Elder Scrolls Online: High Isle. Daarbij reis je af naar het gelijknamige High Isle, een gebied dat nog nooit eerder in een Elder Scrolls-game is verkend. Deze uitbreiding is vanaf 21 juni beschikbaar.

Naast The Elder Scrolls Online komt ook de andere Bethesda-MMO nog even voorbij: Fallout 76. Met een nieuwe update verlaten spelers binnenkort voor het eerst Appalachia en reizen ze af naar een vertrouwd gebied: The Pitt. In deze Expeditions neem je het op tegen Rad-aanbiddende mafketels. De uitbreiding komt in september naar Fallout 76.

Wie zit te wachten op Starfield, moet nog even wachten – deze game kwam later in de presentatie terug.

Meer Forza Horizon 5 – met een nieuwe Hot Wheels-uitbreiding

Een hele grote verrassing is het niet meer na de Steam-pagina die per ongeluk te vroeg verscheen, maar tijdens de presentatie heeft Playground Games de Hot Wheels-uitbreiding voor Forza Horizon 5 uit de doeken gedaan. Verwacht opnieuw de klassieke oranje en blauwe banen die je door de meest krankzinnige loopings en jumps sturen, zoals dat ook al kon in de Hot Wheels-uitbreiding in Forza Horizon 3. De uitbreiding is vanaf 19 juli te downloaden voor de game.

Ark 2 komt in 2023

Het is opnieuw aan de spelers om dino’s te gaan temmen en hun vijanden te overwinnen in Ark 2, welke in 2023 naar Xbox en Windows komt. Daarbij krijgen spelers ook hulp van Vin Diesel, maar dat is voor nu het enige detail dat de ontwikkelaar met ons deelde over de game.

Bizarre horror in Scorn

Het is al lang stil rondom Scorn, de bizarre en lugubere horror-game die we origineel zagen bij de onthulling van de Xbox Series X en S. Nu heeft de game eindelijk een releasedatum: vanaf 21 oktober is de game te spelen op Xbox, Windows en Xbox Cloud Gaming. Wie een stevige maag heeft kan natuurlijk alvast een blik werpen op de nieuwe trailer.

Magische actie-RPG Flintlock komt in 2023

Wie zin heeft in een magische actie-RPG kan begin 2023 zijn hart ophalen met Flintlock: The Siege of Dawn. In deze game reis je de wereld rond en krijg je niet alleen toegang tot magie en slagwapens, maar kun je ook geweren gebruiken om vijanden uit te schakelen. De eerste beelden zien er interessant uit, maar we zullen tot begin volgend jaar moeten wachten voordat we meer informatie krijgen.

Een nieuwe Mojang-titel in het Minecraft-universum

Microsoft en Mojang zijn voorlopig nog lang niet klaar met de Minecraft-franchise, zo blijkt uit de aankondiging van Minecraft: Legends. Het lijkt te gaan om een open-wereld adventure-game met wat tactische elementen, waarbij jij à la Pikmin ook een klein leger aan wezens kunt aansturen in gevechten. Hoe dit precies gaat werken weten we nog niet, maar dat zullen we vast ontdekken in aanloop naar de release in 2023. De game verschijnt dan voor Xbox, Windows en Xbox Cloud Gaming.

Lightyear: Frontier doet vooral aan No Man’s Sky denken

In Lightyear: Frontier kom jij met je robot-mecha terecht op een onbewoonde planeet en probeer je een nieuw leven op te bouwen. Daarbij bouw je een huisje, verzamel je materiaal en ontdek je mysteries. Zowel in opzet als in verhaal doet het erg denken aan No Man’s Sky. Wel beperkt Lightyear: Frontier het tot één planeet. Ideaal voor de avonturiers die de triljoen planeten van No Man’s Sky iets te gortig vinden. De game verschijnt in 2023.

Geef een kat een pistool in Gunfire Reborn

Wat als je jouw kat, konijn of hond een pistool in zijn poten drukt? Dan krijgen we waarschijnlijk iets wat lijkt op Gunfire Reborn, een co-op first-person shooter voor vier spelers. Gehuld in een cel-shaded stijltje ren je met drie andere spelers door werelden heen en probeer je alles wat beweegt neer te schieten. Daarbij is dankzij de roguelite-gameplay geen enkele run hetzelfde. De game is vanaf oktober dit jaar beschikbaar.

Ontdek een verlaten landhuis in The Last Case of Benedict Fox

Neem de controle over Benedict in The Last Case of Benedict Fox, een nieuwe side-scrolling adventure-game van ontwikkelaar PlotTwist. Hierin reist Benedict af naar het landhuis van zijn vader, om te ontdekken wat er gaande is. Daarbij neemt hij het op tegen de omgeving en bizarre wezens in onder andere de herinneringen van zijn eigen vader. De game is vanaf het voorjaar van 2023 te spelen via Xbox, Windows en Xbox Cloud Gaming en zal bij release op Game Pass staan.

Een visual novel met een twist in As Dusk Falls

As Dusk Falls is de eerste originele game van Interior/Night en werd in 2020 al aangekondigd tijdens een Xbox Showcase. Nu zagen we gameplaybeelden, waarbij een visual novel-stijl de game een unieke sfeer geeft. Daarbij volgen we twee families wiens paden bij toeval kruisten in Two Rock, Arizona. De game is te spelen met maximaal acht spelers, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat werken.

Naraka Bladepoint komt naar Xbox

De populaire Aziatische battle royale-game Naraka Bladepoint komt voor het eerst naar consoles, waarbij het de Xbox als eerste aandoet. In tegenstelling tot menig andere battle royale draait het in Naraka om close-combat met zwaarden, speren en bogen. De game krijgt ook een nieuwe campagne-modus, al is het nog niet duidelijk hoe dit gaat werken. Nakara Bladepoint is vanaf 23 juni te spelen op Xbox-consoles.

Stap in een middeleeuws boek met Pentiment

Obsidian Entertainment komt met een uiterst bijzondere ervaring in de vorm van Pentiment. Duik in een prentenboek en neem de controle over de hoofdpersoon, waarbij de tekeningen letterlijk bewegen en jij de keuzes maakt over het verhaal. Los puzzels op, onthul de mysteries en probeer te overleven. De game is vanaf november 2022 te spelen via Xbox, Windows en Xbox Cloud Gaming, maar zal ook te koop zijn op Steam.

Grounded verlaat Game Preview

Naast Pentiment werkt Obsidian Entertainment ook nog altijd aan de survival-game Grounded, waarin spelers middels een Honey, I Shrunk The Kids-achtig scenario in hun achtertuin belanden en daar moeten zien te overleven tussen enorme insecten in een gevaarlijke omgeving. Met de volledige release krijgen spelers ook eindelijk toegang tot de volledige tuin, alle spelelementen en het volledige verhaal. De game is vanaf september dit jaar beschikbaar.

Speel in en met de schaduw in Ereban Shadow Legacy

De schaduw speelt een belangrijke rol in Ereban Shadow Legacy, een nieuwe adventure-game waarin jij speelt als laatste overlever van de Ereban. De Ereban hebben de controle om letterlijk in de schaduw te verdwijnen en dat zul je dan ook maximaal moeten benutten om te overleven tussen de Helios, een groep robots die jou het leven zuur proberen te maken. De game verschijnt ergens in 2023.

Diablo 4 onthult de Necromancer

Het duurde even voordat we weer nieuwe informatie kregen rondom Diablo 4, maar tijdens deze Showcase heeft Blizzard eindelijk weer wat nieuwe info uit de doeken gedaan. Rod Fergusson – geen onbekende bij Microsoft – onthulde de Necromancer, de vijfde en laatste class voor Diablo 4. Daarbij kregen we ook voor het eerst gameplay vanaf de Xbox Series X te zien.

In de trailer is te zien welke personages we gaan besturen en krijgen we meer details over de open wereld en het verhaal. Ook leren we meer van de gedeelde wereld, waarbij samenwerken nodig zal zijn om random events te overwinnen of deel te nemen in PvP-gevechten. Daarbij laten de ontwikkelaars achter de game weten dat de game niet stopt bij de laatste missie – spelers kunnen nog zeeën van tijd in de end-game stoppen. Diablo 4 zal ergens in 2023 verschijnen.

Word kapitein van je eigen schip in Sea of Thieves

Rare is voorlopig nog niet klaar met Sea of Thieves en dat lieten ze blijken in een musicalnummer waarin wordt gezongen over de updates die je kunt verwachten. Zo kunnen spelers eindelijk kapitein worden van hun eigen schip, deze inrichten naar eigen smaak en een eigen naam geven – zolang het maar netjes blijft, wordt er gegrapt. De update komt uit met het zevende seizoen van Sea of Thieves, dat begint op 21 juli.

Magie en pixel art komen samen in Ravenlok

Laat je meesleuren naar de magische wereld van Ravenlok, waarin jij als jongedame moet zien te overleven. Gebruik magische aanvallen en je zwaard om vijanden een kopje kleiner te maken en verbeter je eigen skills om steviger in je schoenen te staan. Ontwikkelaar Cococucumber heeft duidelijk gekeken naar Alice in Wonderland toen het inspiratie opdeed voor de titel. De game is vanaf 2023 te spelen op Xbox, Windows en Xbox Cloud Gaming.

Duik in verschillende dimensies met Cocoon

Jeppe Carlsen (lead gameplay designer van Inside en Limbo) slaat zijn eigen vleugels uit met Cocoon, een action-platformer waarin je ontwaakt uit een kokon en de wereld mag ontdekken. Via speciale bollen duik je in verschillende dimensies om puzzels op te lossen en mysteries te ontrafelen. De game is vanaf 2023 te spelen.

Zwaardgevechten, insecten en monsters in Wo Long: Fallen Dynasty

Team Ninja is terug met een nieuwe game in het oude Azië, waarbij zombies, insecten en enorme monsters een belangrijke rol spelen. De game heet Wo Long: Fallen Dynasty, maar de eerste trailer geeft verder nog weinig details. De game moet begin 2023 beschikbaar zijn.

Persona komt naar Xbox

Hoewel de Persona-serie jarenlang vooral op PlayStation-consoles te vinden was, komen de games voor het eerst naar de consoles van Microsoft. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden en Persona 5 Royal komen allemaal naar de Xbox-consoles en Windows via Game Pass. Persona 5 Royal komt als eerste, op 10 oktober 2022. Wanneer de andere games volgen is nog niet bekend.

Xbox begint partnership met Hideo Kojima

Een onverwachte wending in de presentatie: hoewel er al geruchten waren over een nieuwe game vanuit Hideo Kojima’s Kojima Productions, blijkt nu dat deze zal worden gemaakt in samenwerking met Xbox Game Studios. Kojima Productions gaat een samenwerkingsverband aan met Microsoft, wat waarschijnlijk betekent dat Kojima’s nieuwste game een Xbox-exclusive is.

Starfield krijgt eindelijk gameplaybeelden

Phil Spencer sloot de presentatie af met exclusieve gameplaybeelden van Starfield, Bethesda’s nieuwste ruimte-saga. Daarbij duiken we naar ergens vroeg in de game, waar we aankomen op de mysterieuze maan Kreet. Daar kun je de maan verkennen, planten en wezens scannen voor informatie, en materiaal verzamelen om te overleven.

In een verlaten onderzoekslaboratorium zagen we ook de eerste gevechten, waarbij de game als een typische first- of third-person shooter lijkt te spelen. Daarbij kun je gemakkelijk wisselen tussen de cameraperspectieven. Ook reizen we af naar de stad New Atlantis, waar we kennismaken met andere personages waar je veel contact mee zult hebben. Daarbij valt op wat voor stappen Bethesda heeft gemaakt rondom de visuele presentatie hun personages in verhouding tot vorige games.

Na de gameplay kregen we een betere blik op de character creator, waarbij je meer vrijheid krijgt dan ooit tevoren. Naast veel meer controle over je uiterlijk zijn ook de systemen rondom je persoonlijkheid en skills in de game vernieuwd ten opzichte van vorige Bethesda-RPG’s. Zo kun je nieuwe skills vrijspelen, die je daarna verbetert door ze veel te gebruiken.

Het bouwen van verschillende buitenposten zal in Starfield een belangrijkere rol krijgen, met de vrijheid om het in te richten zoals jij wilt. Daarbij kun je ook personages inhuren om projecten gaande te houden en de boel te onderhouden terwijl jij het universum verkent. Dat doe je met je ruimteschip, die je ook zelf kunt bouwen. De creatieve vrijheid lijkt eindeloos, aangezien je zelf helemaal kunt bepalen hoe jij jouw ruimteschip opbouwt en inricht.

Als je ruimteschip dan is gebouwd, kun je het ook zelf besturen. Daarbij vormen het verkennen van de ruimte en gevechten met je ruimteschip een cruciaal onderdeel van de ervaring. Volgens Bethesda’s Todd Howard zal de game meer dan duizend planeten bevatten die allemaal individueel te verkennen zijn. Daarbij gaat het niet om een klein stukje: iedere centimeter van een planeet is te ontdekken. Starfield is vanaf 2023 te spelen op Xbox, Windows en Xbox Cloud Gaming.

Genoeg om naar uit te kijken dus, maar het blijft altijd de vraag of Microsoft de gemaakte beloftes waar kan maken. Er ligt genoeg in het vooruitzicht, met namen als Forza Motorsport, Overwatch 2 en natuurlijk Starfield. Natuurlijk zijn we ook benieuwd wat jullie hoogtepunt was van de presentatie. Laat het ons weten in de reacties hieronder!