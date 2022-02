Nóg meer? Yep! De eerste titel die Nintendo ons in deze round-up-ronde presenteert is Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival. De nieuwste titel in deze lange serie bevat nieuwe characters en een aantal bangers om op te drummen, waaronder Megalovania en het deuntje van The Legend of Zelda. Daarnaast kun je live concerten houden met je vrienden of juist tegen elkaar drummen. Het spel verschijnt in de loop van 2022.

Triangle Strategy, de opvolger van Octopath Traveller, houdt al lange tijd veel fans in zijn greep. Alhoewel het spel pas 4 maart volledig uitkomt, is een demo (tot aan hoofdstuk drie) nu al beschikbaar. De vooruitgang die je boekt kun je overzetten naar het volledige spel, als je het besluit aan te schaffen.

Het laatste hoofdstuk van de populaire indie Cuphead heeft eindelijk een releasedatum in zicht: aankomende zomer. In de DLC, genaamd Cuphead: The Delicious Last Course, kun je een nieuwe regio verkennen met nieuwe bazen en een heel nieuw speelbaar personage, Ms. Chalice. Uiteraard allemaal in de Rubber Hose-animatiestijl die we inmiddels gewend zijn.

Metroid Dread krijgt een update met twee nieuwe spelmodi: een stuk moeilijker en een stuk makkelijker. In Dread Mode is één hit genoeg om game-over te gaan, dus perfect als je aan een uitdaging toe bent. Rookie Mode is het tegenovergestelde en biedt nieuwe spelers een kans om de franchise in te duiken door Samus sneller te laten herstellen. In de toekomst zal er ook nog een Boss Rush-modus toegevoegd worden

EarthBound en EarthBound Beginnings, ook wel bekend als Mother and Mother 2 in Japan, zijn per direct beschikbaar voor Switch-bezitters met Nintendo Switch Online. De spellen met de van Smash Bros. bekende Ness in de hoofdrol zijn ware cultklassiekers. Helaas voor veel fans is het derde deel van de Mother/EarthBound-serie, Mother 3, niet aangekondigd.

Dan een korte spellenregen: Rebellion’s Zombie Army 4: Dead War is vanaf 26 april beschikbaar, Konami’s GetsuFumaDen: Undying Moon per direct en Sega’s Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles vanaf 10 juni. Lego Brawls, kort gezegd Super Smash Bros. met Lego-karakters van onder andere Ninjago, is beschikbaar op de Switch in juni. En vraag je je af hoe het is om een universitaire campus te besturen? Dat kun je vanaf 17 mei op de Switch doen met Sega’s Two Point Campus.