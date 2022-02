Het is eenzaam aan de top. Als vorst of vorstin zit je helemaal alleen je land te besturen, zonder partner om je bij te staan of in te springen als je erfgenaam nog te jong is om te regeren wanneer je er zelf niet meer bent. Rights of Man brengt hier verandering in. De DLC richt zich onder andere op de mensen die het land besturen. Het voegt partners met naam en toenaam toe en geeft heersers eigenschappen die het land mogelijk (hopelijk) ten goede zullen komen.

Daarnaast geeft de DLC je extra middelen om je vazalstaten te vertellen hoe ze zich moeten gedragen in een oorlog. Speel je bijvoorbeeld als Denemarken en wil je dat je Zweedse onderdanen nu eens forten gaan belegeren in plaats van doelloos rond te lopen? Nu kan het. Daarnaast kun je dankzij deze uitbreiding in vazalstaten bouwen, waardoor ze sterker worden en ze je aardiger gaan vinden. En neem het van mij aan: dat is het heel erg waard voor de toekomst van je land.

Als het goed gaat met je land, kun je één van de acht grootmachten worden. Een grootmacht kan unieke interacties aangaan met andere landen, waaronder hen dwingen hun bondgenootschappen te breken en ze te beïnvloeden door geld aan ze te betalen. Ze kunnen zelfs ingrijpen in oorlogen tussen andere grootmachten.