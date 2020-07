Dit werd aangekondigd tijdens Ubisoft Forward

Met een spectaculaire korte film en een nieuwe gameplaytrailer wordt de avond geopend door Watch Dogs Legion. Deze derde game in de franchise speelt zich af in Londen. Net zoals bij de voorgangers is het in Legion de bedoeling dat je je tegenstanders verslaat door computers, wapens en gadgets te hacken. Maar er is een interessant nieuw element aan de gameplay toegevoegd: je kunt iedereen (ja, echt iedereen) van straat plukken en voor je team rekruteren.

Xbox-directeur Phil Spencer geeft aan dat de game getweakt is voor verschillende generaties van de Xbox-console, waardoor je hem echt op zijn best kunt spelen. Op 29 oktober wordt de game uitgegeven voor current- en next gen consoles evenals pc.