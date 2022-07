Haal meer trofeeën uit je PlayStation-games

Sommige gamers boeit het halen van trophy’s niet, maar anderen zijn ware completionists die steevast elke game in hun bibliotheek willen ‘platinummen’. De meesten onder ons zullen ertussenin zitten – als de game écht leuk is en het is een beetje te doen, gaan we ervoor: de platina-trofee. In dit artikel voorzie ik je graag van wat tips, in het bijzonder gericht op de PlayStation-gamer die graag meer trofeeën uit z’n games wil halen.

Het trofee-systeem van PlayStation

Kun je je nog een game zonder trofeeën voorstellen? PlayStation introduceerde trofeeën halverwege de levensloop van de PS3, in 2008. Als een soort gamification van games, inderdaad. Heel meta. Om mensen te stimuleren meer met hun games te doen en ze nog meer te binden aan hun favoriete gameconsole.

Niet veel later werden trofeeën een verplichte toevoeging in alle nieuwe games. Bij sommige grote games uit die tijd die in eerste instantie zonder trofeeën verschenen, werden ze later via een update toegevoegd. Andere vroege PS3-games hebben dus geen trophies, maar gamers uit het PS4-tijdperk zijn er allemaal genoeglijk mee bekend.

Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er bronzen, zilveren en gouden trofeeën. Van de felbegeerde platina-trofeeën kent elke game er maar één (exclusief eventuele downloadbare content), die je krijgt voor het behalen van alle andere trofeeën. Al slot zijn er ook een paar obscuurdere of kleinere games die het zonder platina-trofee moeten doen.

Voor gamers is er geen enkele verplichting trofeeën te behalen, maar ze bieden je wel vaak een nieuwe manier om naar een game te kijken. Of ze dagen je uit om de game om een hoger moeilijkheidsniveau te spelen. Kortom, je haalt er meer mee uit de game dan dat je met een simpele playthrough zou doen.

Van brons tot goud

Bronzen trofeeën zijn logischerwijs de talrijkste trofeeën en zijn makkelijk te behalen. Deze krijg je vaak al voor je voortgang in een game, zoals bij het behalen van een hoofdstuk of level.

Zilveren trofeeën zijn een stapje hoger in moeilijkheidsgraad. Die krijg je bijvoorbeeld voor het omleggen van een x-aantal vijanden of voor het vervullen van een specifieke taak, zoals het vinden van alle verzamelvoorwerpen.

Nog een tandje erbij moet je doen voor een gouden trofee. Die zijn vaak voorbehouden voor het uitspelen van een game op een bepaalde moeilijkheidsgraad. Of voor een andere behoorlijk uitdagende taak.

In het trofee-overzicht van de game die je speelt kun je precies zien hoeveel het er zijn en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Van sommige trofeeën is de beschrijving in eerste instantie verborgen, maar die kun je onthullen door op het vierkantje te drukken. Al is die beschrijving niet altijd even duidelijk, waardoor veel mensen zich tot een online trofeegids wenden om te zien wat ze nu precies moeten doen.

En dan zie je in het trofee-overzicht ook nog het zogenoemde ‘zeldzaamheidsniveau’ van de trofee, die je een indicatie geeft van hoeveel gamers dezelfde trofee hebben verdiend. Trofeeën zijn onderverdeeld in vier niveaus van zeldzaamheid: ultra zeldzaam, zeer zeldzaam, zeldzaam en gewoon.

Pas als je alle bronzen, zilveren en gouden trofeeën in een game hebt behaald, klinkt – meestal pas na vele uren zweten en zwoegen – het bevredigende belletje van de platina-trofee: je hebt de game voor 100% uitgespeeld.

Wijzigingen in je Trophy Level

In het najaar van 2020 bracht Sony enkele belangrijke wijzigingen aan in het trofeeën-systeem. Het maximale level ging omhoog van 100 naar 999 en spelers kregen automatisch een nieuw level volgens het nieuwe systeem. Om je nog meer te motiveren ga je sindsdien sneller door de lagere levels en wordt het uitdagender om een Platinum Level-gamer (het allerhoogste level) te worden.

Ook werd het in het nieuwe systeem door het extra aantal punten lonender om platina-trofeeën binnen te slepen. En dan is daar ook nog de Trophy Level-badge waarmee je aan iedereen kunt laten zien hoe goed jij kunt gamen. Of misschien eerder: hoe slim je op jacht bent geweest naar trofeeën (of hoe weinig je verder te doen hebt).

Trophy Levels zijn op zich ook onderverdeeld in brons, zilver, goud en platina. De eerste drie levels zijn zelf weer onderverdeeld in drie niveaus. Het hele systeem zie je overzichtelijk uitgebeeld in het schema hieronder. Alleen in de allerhoogste rang maak je aanspraak op de felbegeerde Platinum-badge. En daar moet je heel wat games voor hebben gespeeld: ruwweg zo’n twaalfhonderd 100% uitgespeelde games! Heb je even?

Het Trophy Level-systeem van PlayStation (bron: PlayStation Blog)

In het ‘nieuwe’ Trophy Level-systeem verdien je de volgende punten voor elke trofee:

Brons: 15

Zilver: 30

Goud: 90

Platina: 300

Opvallend zijn de 300 punten voor de platina-trofee, waar je voorheen slechts 180 punten voor ontving. Met één volledig uitgespeelde game kom je in dit systeem op ongeveer level 23 uit.

Op jacht naar makkelijke platina-trofeeën

Misschien zakt de moed je al in de schoenen als je denkt aan hoeveel tijd het kost om een game te ‘platinummen’. Het goede nieuws is dat je echt niet iedere game voor 100% hoeft uit te spelen om je Trophy Level gestaag te laten stijgen. Maar hoewel het een prima strategie kan zijn om veel verschillende games te spelen en daar bronzen, zilveren en eventueel ook gouden trofeeën bij elkaar te sprokkelen, gaat er niets boven een platina-trofee op z’n tijd.

Game-developers weten dat ook en daarom zijn er best wel wat games verkrijgbaar die puur om de makkelijke platina-trofee verkocht lijken te worden. Hieronder vind je enkele goedkope games die ik op de PS4 heb gespeeld (je kunt ze ook op de PS5 downloaden), waarmee je je Trophy Level in korte tijd een flinke boost kunt geven:

Chickens on the Road

Een supersimpele game die je aanschaft voor 99 cent en waarbij je in je vrachtwagen over kippen heen moet rijden, terwijl je tegemoetkomend verkeer ontwijkt. De platina-trofee heb je binnen 5 minuten in the pocket.

Pretty Girls Breakers!

Een klassieke breakout-game met schaars geklede meisjes, verkrijgbaar voor een paar euro op de PS4 en PS5. Het enige wat je hoeft te doen om de platina-trofee te zien verschijnen is een paar levels halen.

Slyde

De bekende schuifpuzzel waarbij je een foto weer in de ‘goede volgorde’ moet zien te krijgen. Net als de Rubiks Kubus heeft zo’n schuifpuzzel een algoritme en als je dat strikt volgt zie je alle trofeeën op je beeldscherm knallen, inclusief de platina-trofee. Dat kan al binnen 30 seconden… Bekijk hier wat je daarvoor in moet voeren. (En nee, Rebecca, ik schaam me hier niet voor.)

FullBlast

Nog zo’n game die puur vanwege de platina lijkt te zijn gemaakt. Maar gelukkig is de game op zich goed te doen, als je van het genre houdt. Het is een klassieke arcadegame waarin je een top-down view op je ruimteschip hebt en insectachtige aliens moet zien te verslaan. Binnen een halfuurtje zou je de game op 100% kunnen hebben. Heb je nog ergens een PS Vita liggen, dan kun je ‘m daarop ook nog eens uitspelen voor een extra trofee!

Super Destronaut DX

Ook best fun is deze kloon van het klassieke Space Invaders. Hier moet je een aantal uitdagingen voltooien om trofeeën binnen te harken. Als je bekend bent met het genre zou deze game je niet al te veel moeite moeten kosten en zie je de gewilde platina-prijs binnen een halfuurtje voorbijschuiven op je scherm.

My Name is Mayo

Letterlijk tienduizend keer een potje mayonaise aantikken en de platina-trofee is van jou. Ja, dat is raar en… ongemakkelijk. Maar met het vizier op de platina-trofee moet het je lukken. Ook hier kun je weer trofeeën stapelen met een PS Vita-systeem.

Dit zijn een paar van de écht vlotte platinums, maar je hebt ook nog een hele zwik games die je in twee tot vier uurtjes uit kunt spelen. Twee aanraders als je van adventure-achtige games of walking sims houdt: What Remains of Edith Finch en The Suicide of Rachel Foster.

En ben je fan van interactieve drama’s, dan kun je ook opteren voor zo’n game. In sommige van deze ‘games’ moet je nog wel wat doen, maar vaak is het ook niet meer dan op X drukken en de scènes zich laten afspelen. Hoppa, weer een platina-trofee erbij.

Voortgang van je trofeeën bijhouden

Ben je in het gelukkige bezit van een PlayStation 5? Dan weet je waarschijnlijk al dat die het jagen op trofeeën makkelijker maakt, doordat je ze kunt ‘tracken’. Daarvoor selecteer je een trofee en kies je voor “start tracking”. Je PS5 houdt dan – indien mogelijk – voor je bij hoeveel voortgang je voor het behalen van een trofee hebt geboekt. Weet je meteen of je op de goede weg zit. Er zijn ook games die de voortgang bijhouden in een speciaal menu, zoals bijvoorbeeld Days Gone op de PS4/PS5 -, maar die zijn zeldzaam.

Overigens neem je de trofeeën die je op elk PlayStation-systeem hebt behaald mee naar het volgende systeem. Dus je PS3-, PS Vita-, PS4- én PS5-trofeeën tellen allemaal bij elkaar op voor je huidige Trophy Level. En, wellicht mooi nieuws voor PlayStation Plus-leden met een Premium-pakket: ook sommige oude PS1 en PS2-games worden van een set trofeeën voorzien!

Zo efficiënt mogelijk te werk gaan

Als je zo veel mogelijk trofeeën in zo min mogelijk tijd wilt verdienen, kun je het beste een van de vele guides voor jouw game raadplegen. Daarin staat vaak de complete route naar een specifieke trofee of naar de platina-trofee beschreven. En ook of je de trofee makkelijk kunt missen of dat er misschien een bekende glitch is die voorkomt dat je ‘m vrijspeelt. Goede gidsen zijn die van PlayStation Trophies, PSNProfiles en PowerPyx. Doe een zoekopdracht naar “trophy guide” plus de naam van je game en je hebt ‘m zo gevonden.

Klaar voor de jacht? Af!

Zo, je hebt nu tips en nieuwe munitie voor de jacht. Maar onthoud altijd: trofeeën (of achievements) zijn vooral bedoeld voor gamers die alles uit de game willen halen. Je moet je nooit verplicht voelen om ze allemaal te halen, zeker als je geen plezier (meer) aan de game beleeft.

Ik hoor nu graag van jou: hoe ga jij om met trophies of achievements? Vind je ze belangrijk of in het geheel niet? Jaag je op de platina of 100%, of stap je allang weer over naar de volgende game? Laat hieronder vooral een reactie achter!

Ben je op zoek naar meer snelle, makkelijke of goedkope platina-trofeeën? Kijk dan hier.