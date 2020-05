Wat elke trophyverzamelaar waarschijnlijk wel met me eens is, is dat er trophies zijn waar je trots op bent en trophies waar je minder trots op bent. Zo heb ik de platinum trophy van Dynasty Warriors 7. Hier moest ik diverse dingen voor doen, waaronder bevriend raken met alle vechtende officiers. Een hels klusje, maar toch leuk om te doen. Ik ben dan ook ontzettend trots op deze platinum, maar ik zal wel mijn mond houden over het aantal uren die ik in die game heb gestoken.

Daartegenover staat dat ik in elk van de Telltale-games platinum heb, maar die hoef je enkel uit te spelen. Dat is dus geen kunst. Ook heb ik een reeks trophies waar ik me zelfs wel een beetje voor schaam. Zo verdien je een trophy in South Park: The Stick of Truth als je een minuut lang kijkt naar je ouders die seks hebben. Ik heb die, maar echt trots…? Hmm, tja, moeilijk. Zo zijn er nog wel meer trophies die eigenlijk vreselijk zijn, maar die bewaar ik voor een andere keer. Houd dus de website in de gaten! In de tussentijd hoor ik graag jouw mening over het verzamelen van trophies of achievements: yay of nay?