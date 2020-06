In Yakuza 0 hebben spelers toegang tot een enorme stad waarin van alles mogelijk is. Dat deze stad het niet enkel bij de brave dingen houdt die voor kinderogen geschikt zijn, is dan ook niet raar. Ook volwassenen willen wat vermaak. Het is toch ook heerlijk om je dan gezellig in een SM-club te begeven en wat erotische video’s te bekijken. Doe dit en je hebt de I Did It for the Trophy-trophy te pakken. Koester hem, je moest er hard voor werken.