Van de ene Bungie-serie naar de andere: ook na de breuk met Microsoft, lijkt Bungie nog altijd voldoende liefde te krijgen van de gigant uit Redmond. Nadat Bungie ook Activision achter zich liet, besloot Microsoft de game toe te voegen aan de Game Pass-bibliotheek. Dat betekent dat Xbox-spelers momenteel alle beschikbare content van Destiny 2 kunnen spelen zolang ze een Game Pass-abonnement hebben lopen.

Ook in Destiny 2 is er nu voldoende te doen: naast de verhaallijnen van Forsaken (nog tot december beschikbaar) en Shadowkeep, zagen we vorig jaar de koude ijsbol bekend als Europa verschijnen met de Beyond Light-uitbreiding. Momenteel maken Guardians zich op voor de strijd tegen misschien wel het grootste kwaad tot nu toe: Savathun en haar troepen staan klaar in in februari, wanneer de Witch Queen-uitbreiding beschikbaar is. In december viert Bungie zijn dertigste verjaardag en krijgen wij nog een extraatje van ze.