Het fijne aan Google’s Stadia is dat je praktisch overal met een game aan de slag kunt, maar het kan natuurlijk voorkomen dat je internetverbinding niet altijd even top is. Het is dan ook fijn wanneer je een game kunt oppakken waar je niet continu op het scherpst van de snede hoeft te presteren. Humankind is precies één van die titels waar je het net even wat rustiger aan kunt doen.

In Humankind ga jij als leider van jouw volk aan de slag om een beschaving te maken zoals jij het voor ogen ziet. Daarbij zit je niet vast aan één bepaalde route: maak keuzes die jij bij jouw bevolking vindt passen en raas zo door de tijd om naar voren te komen als machtigste bevolking. Het fijne bij Humankind is dat een controller geen verplichting is; het is een van de eerste Stadia-games met volwaardige touchscreen-ondersteuning.