Meer abonnementen en meer games

Na weken van speculatie heeft Sony eindelijk meer duidelijkheid gegeven over de plannen voor PlayStation Plus en hoe het zich moet gaan verhouden tot andere diensten. Met een vernieuwde abonnementsstructuur en verschillende nieuwe toevoegingen hoopt de Japanse gigant hetzelfde trucje te gaan doen dat Microsoft ondertussen aardig onder de knie heeft. We zetten alle details op een rij.

PlayStation Plus kennen we ondertussen al een tijdje. Al sinds 2010 maakt de dienst deel uit van Sony’s portfolio en is de dienst het startpunt voor iedereen die regelmatig met zijn PlayStation-console online wil gamen. Daarbij bood Sony naast online multiplayer ook cloudopslag en maandelijks gratis games aan, terwijl cloud-streaming via PlayStation Now als los abonnement verkocht werd. Dat gaat vanaf juni 2022 veranderen.

Dit verandert er aan PlayStation Plus

Momenteel is PlayStation Plus nog een enkel abonnement dat voor 8,99 euro per maand kan worden afgesloten. Met de wijziging in juni splitst de dienst op in drie losse abonnementen met ook drie verschillende prijspunten: Plus Essential, Plus Extra en Plus Premium. Dit is wat je per abonnement digitaal in ontvangst mag nemen:

Plus Essential

Het basisabonnement voor PlayStation Plus is niet veel anders dan wat Sony momenteel al biedt. Zo krijg je maandelijks twee gratis games om te downloaden, korting op aankopen, cloudopslag voor je savegames en natuurlijk online multiplayer. De prijs per maand blijft dan ook precies hetzelfde: 8,99 euro voor een losse maand, 24,99 voor een kwartaal of 59,99 euro voor een heel jaar.

Plus Extra

De eerste stap omhoog is onderdeel van Sony’s plan om PlayStation Plus meer op gelijke hoogte met andere diensten te brengen. Naast alles dat je met Plus Essential krijgt, gaat Sony met Plus Extra ook een bibliotheek van 400 games aanbieden om te downloaden naar je PlayStation 4 of PlayStation 5. Een aantal door Sony genoemde inclusies zijn Death Stranding, God of War, Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 en Returnal.

Het Plus Extra-abonnement kost 13,99 euro per maand, 39,99 euro per kwartaal of 99,99 euro per jaar.

Plus Premium

Wie all-out wil gaan met zijn PlayStation kan het beste kijken naar het Plus Premium-abonnement. Naast al het bovenstaande komt er namelijk ook een uitgebreide backlog beschikbaar in de vorm van PSX-, PS2–, PSP- en PS3-games om te streamen. Hiermee komt het PlayStation Now-abonnement te vervallen. Wie liever de games downloadt, kan dit met in ieder geval de PSX-, PS2- en PSP-games doen. Ook biedt het abonnement game-trials aan, zodat nieuwe titels vooraf geprobeerd kunnen worden.

Plus Premium zal je 16,99 euro per maand, 49,99 euro per kwartaal of 119,99 euro per jaar gaan kosten.

Wat krijg je niet met deze abonnementen?

Met de nieuwe abonnementen krijgen spelers een hoop nieuwe opties om nog meer van hun PlayStation-consoles te genieten, waarbij vooral de toevoeging van klassieke games als downloads opvalt. Wie met de toevoeging ook hoopt dat eerder gekochte PSX-, PS2- en PSP-games naadloos werken zonder abonnement, komt helaas van een koude kermis thuis. Een abonnement is vereist en naar alle waarschijnlijkheid zullen ook oude savegames niet werken met de nieuwe downloads.

Een ander opvallend onderdeel van de nieuwe abonnementen zijn het ontbreken van de zogeheten day one-releases: games die bij de lancering ook direct beschikbaar worden als download voor abonnees, iets wat al een aantal jaar bij Xbox de standaard is. In een interview van GamesIndustry.biz met PlayStation-president Andrew Ryan zei hij dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van de games en dat de investering die nodig is vanuit Sony niet te verantwoorden is. Hoewel de CEO niet nooit zegt, schatten we de kansen voor day one-releases voorlopig klein in.

Dit is alles wat we momenteel van Sony’s vernieuwde PlayStation Plus-abonnementen weten. We zijn benieuwd: zijn de nieuwe abonnementen voor jou genoeg reden om te upgraden, of zie je de duurdere opties voorlopig nog niet zitten? Laat het ons weten in de reacties.